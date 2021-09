Morbidelli rejoint par l'ancien technicien de suspensions de Rossi

D'après les informations de Motorsport.com, Yamaha a décidé de recruter Patrick Primmer, ancien responsable des suspensions de Valentino Rossi et Jorge Lorenzo. Il doit rejoindre Fabio Quartararo en tant que chef mécanicien à partir de la saison prochaine.

Le vice-Champion du monde 2020 a fait son retour à la compétition ce week-end dans le cadre du Grand Prix de Saint-Marin, à Misano, après avoir manqué cinq manches à la suite d'une opération du genou gauche subie au mois de juin. Pendant son absence, le divorce entre Maverick Viñales et Yamaha lui a ouvert une porte inespérée et ce n'est plus dans le team Petronas SRT mais bien dans l'équipe officielle de Yamaha que Morbidelli a retrouvé le paddock. Il y a rejoint Fabio Quartararo pour finir la saison, avec en poche un contrat couvrant également les championnats 2022 et 2023.

Avec ce transfert, Morbidelli a été séparé de Ramón Forcada, pourtant acteur majeur de sa progression depuis l'an dernier. Afin, a-t-il expliqué, de ne pas ajouter d'autres chamboulements dans des équipes ayant déjà subi de grands changements cet été, le pilote italien a été placé aux côtés de Silvano Galbusera, celui qui fut l'ingénieur de Valentino Rossi de 2014 à 2019.

Le #46 l'a ensuite remplacé par David Muñoz, et Galbusera a rejoint l'équipe d'essais du constructeur japonais pour une saison 2020 qui aurait dû le voir travailler avec Jorge Lorenzo mais qui n'a été que très peu exploité, COVID-19 oblige. Cette année, il a accompagné Cal Crutchlow, avant d'être à nouveau placé par Yamaha dans le stand de son équipe de course, cette fois avec Maverick Viñales, peu avant le départ fracassant de l'Espagnol.

À Misano, la place précédemment occupée par Morbidelli chez SRT est revenue à Andrea Dovizioso, qui prend donc ses marques avec la M1 en profitant de l'expertise de Ramon Forcada. Il n'a toutefois pas été clairement précisé si l'ingénieur espagnol resterait à cette place la saison prochaine ou s'il retrouverait Morbidelli.

D'après les informations de Motorsport.com, Forcada restera bel et bien aux côtés d'Andrea Dovizioso au sein du team désormais rebaptisé RNF. C'est Patrick Primmer, un ancien d'Öhlins, qui prendra la responsabilité du team technique du #21. L'Australien se trouve dans son pays depuis plusieurs mois en raison des restrictions de mobilité imposées par la crise sanitaire, mais il attend de pouvoir reprendre les voyages une fois les frontières rouvertes.