Yamaha prévoit bientôt un test MotoGP pour Razgatlioglu

Cela fait plusieurs années déjà que le nom de Toprak Razgatlioglu revient régulièrement dans les discussions lorsque sont évoquées de possibles nouvelles recrues en MotoGP. Les spéculations portant sur une éventuelle arrivée du Turc dès l'année prochaine ont toutefois grimpé d'un cran ces derniers jours, avec un message sibyllin posté par le pilote lui-même sur ses réseaux sociaux.

"J'ai toujours rêvé du MotoGP. En 2023, pourquoi pas." Voici ce qu'a écrit le protégé de Kenan Sofuoglu, lui qui s'est jusqu'à présent montré très prudent quant à ses chances de rejoindre les Grands Prix. Déjà courtisé à plusieurs reprises, Razgatlioglu avait toujours affirmé vouloir rester concentré sur le WorldSBK, au moins pour remporter un premier titre, et n'être attiré par le MotoGP qu'à condition de disposer d'un programme solide.

Désormais couronné en WorldSBK, le pilote turc a vu sa cote grandir encore un peu plus dans le paddock des Grands Prix et sa petite phrase traduit désormais un réel intérêt de sa part pour trouver une place sur le plateau MotoGP dès 2023. Yamaha ne souhaite cependant pas laisser filer sa pépite et Massimo Meregalli, directeur de l'équipe officielle, a révélé qu'un test était en préparation. Déjà envisagé l'an dernier, il avait été repoussé mais devrait être reprogrammé dans les prochains mois. De quoi séduire un peu plus encore Toprak Razgatlioglu...

"L'année dernière, à la fin de la saison, nous avions prévu un test pour lui à la fin du test de Jerez mais l'Indonésie a ensuite organisé la dernière manche Superbike et il a dû s'y rendre", a expliqué le responsable italien dans un live sur les réseaux sociaux officiels du MotoGP, ce dimanche midi depuis Sepang. "Mais cette année, sur la base du calendrier de Cal [Crutchlow, pilote essayeur, ndlr], nous devons trouver probablement une journée qui pourrait convenir à la fois à son calendrier et au nôtre."

"Nous avons déjà un agenda prêt et il y a deux possibilités", a-t-il précisé. "L'une est en août et l'autre peut-être en juin, mais je n'en pas sûr car nous avons déjà changé ces possibilités. Dès que nous serons prêts, nous déciderons ensemble quel sera le bon moment."

Lui-même ancien responsable de l'équipe Yamaha en WorldSBK, Massimo Meregalli ne cache pas son intérêt pour la nouvelle star du championnat, qui a réussi à détrôner Jonathan Rea en 2021. "Ce sera assurément intéressant, et puis il mérite véritablement d'avoir cette opportunité car ce qu'il a fait l'année dernière a été, selon moi, incroyable. Je suis curieux de le voir sur une M1, et pas que moi."

Si ce n'est donc plus qu'une question de temps avant de voir Toprak Razgatlioglu au guidon d'une MotoGP pour un test, qu'en sera-t-il de son engagement en course ? En évoquant lui-même la date de 2023, il concède que son contrat actuel en WorldSBK pourrait être rompu, mais on peut supposer que c'est en restant dans la famille Yamaha que cela serait facilité. On se souvient en effet que, l'an dernier, il a prolongé son engagement avec la marque d'Iwata pour deux saisons.

S'il avait à l'époque refusé de disputer de premiers Grands Prix en remplacement de Franco Morbidelli pendant sa convalescence, l'équipe satellite de Yamaha pourrait cette fois constituer la structure idéale pour l'accueillir. Morbidelli est en effet déjà engagé avec l'équipe officielle pour 2023 et Fabio Quartararo est en tête de lice de la marque pour compléter le line-up. Le team RNF, en revanche, pourrait proposer une moto d'usine, comme celle qui est actuellement confiée à Andrea Dovizioso.