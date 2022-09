Yamaha : Un test important "pour l'état d'esprit des pilotes"

Charger le lecteur audio

Le gain de puissance constaté sur la première version du moteur 2023 de Yamaha a enchanté Fabio Quartararo au test de Misano, mais le Français avait d'autres éléments à tester : un nouveau carénage qui pourrait être introduit la saison prochaine, ainsi qu'un nouveau châssis. Chacune de ces évolutions a suscité l'enthousiasme, ce qui n'avait pas toujours été le cas depuis un an, Quartararo ayant déploré l'absence de gain de puissance il y a douze mois, puis rapidement écarté un nouveau carénage cette saison.

Massimo Meregalli se satisfait de cette situation positive pour le moral des troupes. "Je dois dire que nous sommes assez satisfaits", s'est félicité le team manager de l'équipe Yamaha officielle, sur le site du championnat. "Toutes les informations que nous avons récoltées avec ce qui a été testé – principalement un nouveau moteur pour l'année prochaine, mais aussi un nouveau châssis – ont été très bonnes. Nous avons gagné en vitesse de pointe, les chronos sont plus rapides et viennent plus facilement pour les pilotes."

"Ils sont contents, car chaque fois que nous avons essayé de progresser, les améliorations étaient très petites et ils n'arrivaient pratiquement jamais à sentir quoi que ce soit ; mais là, ils l'ont bien senti dès qu'ils sont passés sur le nouveau moteur. Avant toute chose, c'est très important pour l'année prochaine, mais ça l'est aussi pour l'état d'esprit des pilotes, parce qu'ils touchent maintenant du doigt ce que nous leur avons expliqué avant ce test."

Une interrogation autour du nouveau châssis

Fabio Quartararo ne s'est pas réjouit que du moteur mais également d'un nouveau châssis qu'il pourrait utiliser au Grand Prix d'Aragón afin de l'évaluer sur un tracé très différent. Yamaha a moins de certitudes sur l'efficacité de cette pièce, Franco Morbidelli s'étant montré moins enthousiaste de l'autre côté du garage.

"Nous avons fait des comparaisons, et les commentaires des pilotes ne correspondaient pas", a précisé Meregalli. "Fabio envisage vraiment de l'utiliser en Aragón, au moins pour l'évaluer sur un circuit différent ; de l'autre côté du stand, Franco ne s'est pas senti aussi bien que Fabio. Ce châssis a quelque chose de bon et il y a sans doute toujours quelque chose de mauvais, or Fabio pense qu'il y a plus de points positifs que négatifs et Franco pense un peu le contraire."

"Mais il sera important que nous évaluions [ce châssis] en Aragón également, si les plans ne changent pas, car ça n'est pas suffisant d'évaluer un châssis ou même un moteur sur une seule piste. Aragón sera donc, de mon point de vue, une bonne évaluation pour l'avenir mais aussi pour la saison en cours."

Avec Léna Buffa