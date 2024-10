Ce que Yamaha voit en Rins malgré ses blessures

Les doutes générés par les performances d'Álex Rins depuis son retour d'une seconde fracture de la jambe en deux ans contrastent avec la confiance que lui accorde Yamaha. Le constructeur l'a recruté l'an dernier lorsqu'il était convalescent, puis a de nouveau parié sur lui en le prolongeant jusqu'en 2026 alors qu'il est toujours gêné par les suites de ses blessures. Si l'on part du principe qu'aucune équipe de MotoGP ne veut se compliquer la vie, surtout lorsqu'il s'agit d'une usine titrée à de multiples reprises, la logique mène à penser qu'il y a une bonne raison pour que Yamaha ait ainsi conservé un pilote qui soulève plus d'interrogations que de certitudes.

Ces doutes ne sont pas dus à son talent, celui-ci ayant été largement prouvé tout au long des huit années que Rins a passées en MotoGP, ponctuées par six victoires et 18 podiums. Ils viennent en revanche des limitations que l'Espagnol pourrait avoir dans son pilotage et, par conséquent, sur l'impact potentiel de ses blessures sur ses résultats depuis son sérieux accident au GP d'Italie de l'an dernier. Il s'était alors brisé la cheville et le tibia droites en chutant lors de la course sprint. Par la suite, Rins a dû subi de multiples opérations, pour tenter de retrouver la pleine possession de ses moyens et n'avait pu revenir à la compétition qu'au bout de quatre mois.

Il n'y a, évidemment, jamais de bon moment pour avoir un accident, mais celui-ci était arrivé à la plus mauvaise période pour le Catalan, alors qu'il avait remporté peu de temps auparavant le GP des Amériques sur une Honda avec laquelle seul Marc Márquez semblait capable de gagner, et alors que le marché des transferts battait son plein. À l'époque, il avait pu paraître surprenant que Rins soit recruté par Yamaha, d'autant qu'il ne pouvait donner aucune garantie sur son état physique au moment de signer son contrat.

Si ce recrutement avait déjà soulevé des questions, le renouvellement de son contrat, il y a deux mois, a encore divisé les opinions. Rins était une nouvelle fois blessé après une lourde chute à Assen. Cela lui avait causé une nouvelle fracture à la jambe gauche, déjà lourdement impactée l'an dernier, et deux autres au poignet droit, celui qui gère l'accélérateur, ce qui l'a contraint à renoncer à sa participation aux courses en Allemagne et en Grande-Bretagne.

À ce moment-là de la saison, Rins avait cumulé un total de huit points en huit Grands Prix, avec pour meilleurs résultats ses 13e places à Portimão et à Jerez, ce qui contrastait avec les 39 points de son coéquipier, Fabio Quartararo, déjà vu deux fois dans le top 10 et même trois fois dans les points des courses sprint. En y ajoutant désormais sa condition physique précaire, on pouvait avoir du mal à imaginer Rins percer au guidon de la M1, et pourtant Yamaha a bel et bien réaffirmé son choix de collaborer avec lui. Pas pour une année, mais bien deux, jusque fin 2026.

En dépit de résultats encore faibles sur le papier, Yamaha a cerné la valeur d'Álex Rins. Photo : Gold and Goose / Motorsport Images

À ce stade, une question se pose : qu'est-ce que la marque japonaise voit en lui ? La question pourrait paraître déplacée, cependant le pilote lui-même la juge pertinente compte tenu de ses récentes statistiques. "La réflexion est appropriée car je n'ai pas encore pu démontrer tout mon potentiel en course. Il serait très égocentrique de me jeter des fleurs, mais les commentaires que je fais doivent certainement être utiles [à Yamaha], tout comme ma méthode lorsqu'il s'agit d'évaluer des pièces spécifiques sur la moto", confie Álex Rins à Motorsport.com lorsqu'interrogé à ce sujet.

Aujourd'hui encore, il maintient que ses récents accidents n'impactent pas sa capacité à performer. Depuis son retour de blessure, il est entré deux fois dans les points et a obtenu son premier top 10 avec la Yamaha, mais n'a marqué que 12 points contre 37 pour Quartararo. Avant-dernier d'un Grand Prix particulièrement éprouvant au Japon, il y est apparu particulièrement frustré et a voulu souligner que son manque de performance n'était pas dû à sa condition physique.

Oui, de toute évidence, il boîte depuis sa blessure de l'an dernier, néanmoins il insiste sur le fait que ces séquelles ne sont absolument pas en cause. "Les gens commencent à faire des suppositions erronées. Si ma jambe droite était comme la gauche, mes résultats seraient identiques. Sur la moto, cela ne m'affecte pas du tout", assure-t-il ainsi.

Chez Yamaha, Honda et Suzuki, un soutien unanime

Rins peut compter sur le soutien de Quartararo chez Yamaha, ce qui a d'autant plus de poids que, logiquement, le Français serait le premier à vouloir le battre puisqu'il s'agit de son coéquipier. "Qu'est-ce que Yamaha voit en Álex ? Eh bien, six victoires, des podiums et une troisième place au championnat du monde 2020. Et puis, c'est un pilote rapide, l'un des plus rapides, même si ces dernières années, il n'a pas eu beaucoup de chance parce qu'il a subi des blessures importantes", analyse le champion 2021.

Davide Brivio, pour sa part, n'a jamais caché le fait qu'il apprécie Álex Rins, comme en témoigne le fait qu'il ait recruté l'Espagnol chez Suzuki pour lui faire faire ses débuts en MotoGP en 2017 et qu'il l'ait ensuite conservé jusqu'à son propre départ. "Si Yamaha apprécie ce qu'il peut offrir, Álex peut y rester à vie. Il est très bon dans son rôle de développeur", explique celui qui est aujourd'hui le team principal de l'équipe Trackhouse.

Brivio sait de quoi il parle : en 2017, tandis que Rins faisait ses débuts en MotoGP, Suzuki s'en était remis à Andrea Iannone, plus expérimenté, pour choisir la configuration du moteur à adopter pour la saison, or ce choix ne fut pas le bon et allait entraîner une campagne sans aucun podium pour Suzuki, avec une chute si brutale qu'elle avait valu à l'équipe de bénéficier ensuite des concessions destinées à aider les constructeurs en difficulté. Rins avait par la suite eu une parole très écoutée en interne.

Lucio Cecchinello, autre ancien patron de Rins en MotoGP, cette fois autour d'une Honda, partage l'opinion de Quartararo et Brivio : "Álex a beaucoup d'expérience, ainsi qu'une très grande sensibilité et une capacité à développer la moto. N'oublions pas qu'il a passé de nombreuses années chez Suzuki, où sa contribution au développement de la moto a permis à celle-ci de devenir championne du monde en 2020. C'est quelqu'un qui donne tout, c'est un atout très précieux. Lorsqu'il sera de retour à 100%, il sera d'une grande aide pour Yamaha."

Álex Rins a réussi à faire gagner Honda en 2023, un fait resté unique. Photo : Gold and Goose / Motorsport Images

La victoire surprise décrochée par Rins à Austin l'an dernier, pour le compte du team LCR Honda, reste à ce jour la dernière du constructeur à l'aile dorée, prouvant si besoin était à quel point Honda est en difficulté pour revenir au niveau. Yamaha doit d'ailleurs remercier sa rivale japonaise, car si elle a pu se payer les services de Rins, c'est parce que Honda n'a pas tenu sa promesse de le promouvoir comme pilote d'usine.

"Álex ne voulait pas quitter Honda, mais il s'est senti trahi et c'est pour cela qu'il est parti", ajoute une source proche du pilote espagnol. Le manque de clairvoyance du HRC a donc permis à son concurrent le plus direct de s'emparer d'un pilote dont le manque allait ensuite particulièrement se faire sentir après la décision de Marc Márquez de partir pour Ducati.

D'après les informations de Motorsport.com, Yamaha aurait même voulu signer Rins dès 2023 afin qu'il remplace Franco Morbidelli plus tôt, toutefois cette option n'a pas été retenue pour ne pas rompre le contrat de l'Italien. Mais maintenant que Rins est lié à elle jusqu'à la fin de l'année 2026, la marque d'Iwata fait savoir : "Le désir d'améliorer la M1 est un facteur déterminant pour comprendre ce renouvellement, tout comme le fait de récupérer une équipe satellite pour 2025."

La marque a en effet lancé plusieurs projets visant à poser les nouvelles fondations pour un avenir plus brillant. Elle va retrouver une équipe satellite la saison prochaine, avec l'entrée dans le programme de Pramac Racing et de ses deux pilotes expérimentés que seront Miguel Oliveira et Jack Miller. Yamaha est aussi en plein remaniement de son département technique, ce qui a commencé cette année avec l'arrivée de Max Bartolini en tant que directeur technique, ainsi qu'avec la mise en œuvre de nouveaux protocoles visant à accélérer le développement de la moto, et tout cela commence à montrer des signaux positifs.

Aujourd'hui, alors que plusieurs configurations châssis et moteur ont été évaluées et qu'un V4 devrait faire ses débuts en test dans les prochains mois, la dynamique de travail paraît bonne chez Yamaha. L'opinion d'un pilote comme Rins, avec sa sensibilité et son expérience, justifie donc probablement le fait que la marque continue à croire en lui et sa volonté de prolonger son contrat pour deux autres années malgré les blessures.

Avec Luca Bartolomeo