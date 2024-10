Retour à "la dure réalité" pour Yamaha au GP du Japon

La frustration des pilotes Yamaha était immense à l'issue du Grand Prix du Japon. Fabio Quartararo et Álex Rins ont tous deux pointé une marque qui paraît désorientée alors que le manque de compétitivité s'est à nouveau exprimé après une certaine embellie à Misano puis à Mandalika.

Cette fois, pas de Q2, aucun point pour Rins et une 11e place perdue sur le fil par Quartararo, encore touché par un manque d'essence pour finir la course. Le Français s'est montré virulent face à ce revers, lâchant à chaud : "Déjà qu'on est ridicules sur la piste, si en plus on est ridicules avec les pannes d'essence…" Et son coéquipier n'a pas été en reste, tout aussi déçu de devoir mener des épreuves dures physiquement sans aucune récompense.

"C'était vraiment difficile", s'est plaint Álex Rins, qui a terminé 16e, seulement suivi par Remy Gardner sur la troisième Yamaha inscrite en tant que wild-card. "La première partie de la course n'était pas mauvaise. On a commencé avec les réglages de l'Autriche, pour voir si on arrivait à s'améliorer du côté du freinage et à avoir plus de contact de l'arrière. C'était plus ou moins mieux, j'arrivais à sentir un peu mieux la moto. Mais à dix tours de la fin, dès que les pneus se sont dégradés, c'était presque impossible de contrôler le patinage, même tout droit. À la sortie des virages 9 et 10, je patinais avec la moto qui était droite. Le pneu était un peu plat au milieu."

"On doit trouver quelque chose, parce que ce n'est pas la bonne direction, c’est certain. Je ne suis pas satisfait du travail que nous faisons", a ajouté le pilote espagnol. "Dès que les pneus se sont dégradés, ma course était finie. Tous les trois, on avait du mal avec la même chose : pas de grip arrière. Peut-être que Fabio avait plus de contact avec l'arrière sur les zones de freinage ici, il avait peut-être de meilleurs réglages que nous car il a fait beaucoup d'années avec la même moto. Je ne sais pas, je ne veux pas trouver d'excuses, il était plus rapide que Remy et moi, donc on doit trouver quelque chose."

Plus rapide, certes, mais Quartararo était tout aussi critique face à ce manque d'adhérence, criant dès le début de la course. "Même en comparant avec Honda, on a clairement des problèmes de grip. Ils sont beaucoup mieux que nous sur ça", a expliqué le Français, en bagarre avec Johann Zarco pendant toute la course et distancé de plus de 30 secondes. "Je ne pensais pas être aussi loin. Même au deuxième tour de la course, on dirait que les autres ont des pneus neufs et qu'on a des pneus en fin de vie, et c'est ça qui est très difficile à comprendre, [c'est difficile] de voir qu'il y a autant de différence."

Déplorant des sensations "catastrophiques", Quartararo a exprimé son incompréhension alors que la M1 paraît d'une sensibilité extrême aux changements d'adhérence : "On ne comprend pas pourquoi, ça dépend beaucoup trop de la piste et pas de la moto."

Face aux autres motos, Fabio Quartararo a eu l'impression d'avoir des pneus déjà usés en début de course. Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Et Rins d'exprimer lui aussi une immense frustration. "Je ne sais pas quoi dire, je suis dévasté", admettait-il après la course, décrivant le moment comme "critique" alors que les efforts ne sont pas récompensés. "C'est frustrant de voir que tu donnes tout en tant que pilote, mais que les choses n'arrivent pas. J'ai une moyenne de 190 pulsations par minute à chaque course pour terminer dernier, pour terminer ici à 40 secondes du premier."

Son coéquipier était tout aussi épuisé après ces 24 tours, expliquant : "Je suis mort. Dès la mi-course, je n'ai plus de bras, j'ai mal de partout. Ça, c'est aussi par rapport au grip qu'on a. Dès qu'on n'a pas de grip, la moto ne change pas de direction. Même au freinage, elle ne s'arrête pas et on force énormément, donc c'est quand même assez long."

"On donne tout, on doit avoir un peu de patience, mais oui, il y a des moments qui sont critiques", a ajouté Rins, classant le top 5 que Quartararo a failli obtenir à Misano (avant une panne d'essence) comme peu représentatif de la réalité compte tenu du temps passé sur place et du fort attachement du Français à cette piste. "Pour moi, le résultat de Misano n'était pas la réalité du tout. La réalité maintenant, c'est qu'en mettant de côté les Ducati, Aprilia et KTM, Nakagami a rattrapé Fabio et Zarco super vite ; il était beaucoup plus rapide qu'eux dans les derniers tours. Et quand Marini m'a dépassé, je n'ai pas été en mesure de le dépasser. C'est la réalité, la dure réalité."

Avec Vincent Lalanne-Sicaud et Luca Bartolomeo