Zarco n'a pas voulu faire une Bastianini : "Ce n'est pas mon style !"

Alors que Ducati fête le titre des constructeurs dès l’issue de la course sprint du Grand Prix d’Indonésie et que la marque de Borgo Panigale a réalisé une OPA sur les trois places du podium, Johann Zarco était bien moins à la fête à l’issue de la manche disputée ce samedi.

Son équipier Pramac, Jorge Martín, s’est imposé pour la quatrième fois consécutive en course sprint depuis la sixième position de la grille. Pour le Français, arrivé 14 secondes derrière en 13 tours, la course a eu une autre saveur. Après s’être élancé depuis la 14e position de la grille, c’est en 12e position, hors des points, qu’il a franchi la ligne d’arrivée. Pecco Bagnaia, qui partait juste devant lui au 13e rang, est parvenu à remonter jusqu’à la huitième place, mais Zarco a de son côté subi l’agitation dans le peloton.

Pas de miracle, donc, pour celui qui décrit un départ lors duquel il a commencé par perdre quatre positions. "Non, non, mais il ne fallait pas s’y attendre parce que sur 13 tours, c’est très compliqué", a-t-il commenté au micro de Canal+, après la course sprint. "Et quand il y a ‘monoligne’, on ne peut pas non plus tenter des choses trop extrêmes. C'était un très bon départ, mais clairement, ça se bloque : il y a Pecco, il y a [Enea] Bastianini qui a un peu plus débranché, lui, mais c’est passé ce coup-ci."

"Et [je suis] surpris à un moment par Oliveira dans le virage rapide : il a coupé [les gaz] beaucoup plus tôt que moi et du coup, pour ne pas le percuter à l’entrée de cette chicane rapide, j’ai dû aller droit et couper la chicane, et j’ai perdu quatre positions. J’avais une bonne vitesse, du coup je remonte, et j’ai eu la même derrière Pol [Espargaró] qui n’était pas à l’aise ; et dans le rapide, en fait, il y a eu une grosse différence de vitesse entre lui et moi. Et pareil : pour ne pas le percuter, hop, j’ai redressé et j’ai recoupé la piste aux virages 7-8 et reperdu quatre places…"

"Être raisonnable et éviter de percuter quelqu'un"

Zarco estime que cette course sans points aura tout de même permis de voir comment les pneus ont réagi. "Et c’est préoccupant pour demain", souffle-t-il, "parce que le pneu avant dur commence à se marquer déjà à droite alors qu’on a à peine fait mi-course... Du coup, ça fait un peu peur pour demain, on va voir − peut-être qu’on essaiera le pneu medium, qui est en fait plus dur que le pneu dur mais qui ne devrait pas beaucoup accrocher. Et l’arrière, il se ‘mange’ à gauche mais à droite ça semble aller. J’ai eu de bonnes sensations. Malheureusement, en partant 14e, il y avait la possibilité d’être avec Pecco et Bastianini mais il y a un peu des malheurs ; pour éviter de percuter quelqu’un, il a fallu être raisonnable et perdre des places…"

Zarco insiste sur le fait que son départ était intrinsèquement bon et que la perte des positions en début de course est plus liée à l’effet de resserrement provoqué par la trajectoire unique proposée par le circuit de Mandalika, beaucoup de pilotes se plaignant du fait que sortir de celle-ci est trop risqué en raison de la saleté et du manque d’adhérence. Aleix Espargaró en a d’ailleurs fait l’expérience malheureuse en chutant et entraînant avec lui Brad Binder en course sprint.

"Complètement, je répète : le départ, il était vraiment bien, en 2’’37 − d’ailleurs, on a regardé, c’est parmi les très bons − et simplement, en ne voulant pas faire quelque chose d’extrême, en se mettant à côté parce que c’est tout sale, on voit qu’on prend plein de poussière dans la tête… Bastianini l’a tenté, c’est passé, mais voilà : à quel prix ? On a vu qu’il a tenté aussi à Barcelone et il a fait tomber cinq Ducati, et on sait que ce n’est pas mon style, ça. Comme je sais que j’ai la vitesse, j'essaie au moins de bien faire les premiers virages. Mais vraiment, ça fait un entonnoir, ce n’est pas simple. Si demain, il y a trois places de gagnées dès le départ, clairement la course n’est pas pareille."

Avec Fabien Gaillard