Zarco mise sur la pluie après un week-end mal embarqué

Les promesses vues à Misano et à Mandalika avec les évolutions apportées à la Honda ne se confirment pas véritablement au GP du Japon, piste avec des virages lents synonymes de grosses accélérations, qui demeurent la faiblesse de la moto japonaise. Si Takaaki Nakagami a flirté avec la qualification directe en Q2, en prenant la 12e place, Johann Zarco a dû se contenter de la 17e position, en étant également devancé par Joan Mir.

"Comme on pouvait s'y attendre, cette piste est dure pour nous, à cause du wheeling", a expliqué le natif de Cannes, qui conserve néanmoins l'espoir de profiter des faibles écarts pour entrer en Q2, ce qu'il avait réussi la semaine dernière en Indonésie : "Je n'attendais pas à ce que ce soit aussi serré entre tout le monde."

"Cela donne un peu d'espoir pour faire un bon tour et essayer d'entrer en Q2 mais c'est plus difficile qu'en Indonésie. Pour le moment, on n'a trouvé aucun réglage qui puisse me donner une possibilité d'améliorer les sensations et le chrono."

La pluie pourrait troubler la hiérarchie samedi. Le risque d'averses est très élevé pour la matinée, certaines prévisions les annonçant avec une certitude de 90%, alors que la possibilité d'avoir une piste humide est plus faible pour la course sprint et la course principale du dimanche.

Même si ces conditions seraient loin de remédier aux difficultés de la Honda dans les phases d'accélération, elles pourraient rebattre les cartes entre les pilotes et Johann Zarco nourrit l'espoir d'en profiter : "J'espère des conditions différentes demain, avec la pluie, pour remettre un peu les choses à plat et essayer de profiter autant que possible de la moto sous la pluie."

"Je sais que l'on a aussi le même problème à l'accélération sur cette moto, même sur piste humide, ce qui est délicat, mais au moins, on a de bonnes sensations sur l'avant. J'espère me sentir bien sous la pluie et faire un bon résultat."

