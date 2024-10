Zarco espère refaire les 8 Heures de Suzuka en 2025

La première participation de Johann Zarco aux 8 Heures de Suzuka a été une réussite totale cette année, puisque le Français, aligné sur une Honda avec Takumi Takahashi et Teppei Nagoe, a remporté l'épreuve. Une parenthèse enchantée dans une saison difficile en MotoGP, et qu'il aimerait reproduire au plus vite.

Zarco pourrait ainsi à nouveau être au départ en 2025. "Peut-être que oui, si possible", a confié le pilote LCR. "Il faut que je regarde le calendrier et si ça fonctionne. Avec la belle aventure de cette année, ce serait bien de le refaire l'an prochain."

Honda s'est imposé en spécialiste cette année, pendant que Ducati suivait de près les performances de sa moto avec la perspective d'un programme d'usine à l'avenir, sachant que Pecco Bagnaia rêve de disputer l'épreuve. Pour Zarco, Honda doit se dépêcher avant que Gigi Dall'Igna se penche sérieusement sur les solutions pour améliorer la Panigale.

"J'ai dit à Honda que l'on devait progresser avant que Dall'Igna arrive dans cette catégorie. Sinon, on ne gagnera plus !", s'est-il amusé, prédisant que Bagnaia "gagnera à une main" s'il dispose d'une Ducati avec les solutions imaginées par l'ingénieur italien.

Bagnaia doute d'une participation en 2025

Pour le moment, Ducati s'est contenté d'un soutien technique apporté à l'équipe de Yukio Kagayama, et Paolo Ciabatti travaille sur un potentiel programme renforcé. "Il y a des pilotes Ducati très rapides, comme Bagnaia mais aussi [Fabio] Di Giannantonio, qui aimeraient faire les 8 Heures de Suzuka", a déclaré le responsable de la compétition hors piste de Ducati, également en charge de la supervision de ce projet, à Motorsport.com.

Les 8 Heures de Suzuka 2025 se tiendront à nouveau en plein cœur de la trêve estivale du MotoGP, dont le calendrier 2025 est enfin connu, ce qui pourrait également favoriser une participation de Bagnaia, mais ce dernier doute d'avoir le temps nécessaire pour cette épreuve, au beau milieu d'une saison qui s'annonce intense.

"J'ai vu [le calendrier] et peut-être que si une course est annulée ou reportée, je pourrai y aller, mais je ne pense pas qu'ils veulent que j'y aille", a reconnu Bagnaia. "C'est déjà une saison très dure, avec 22 Grands Prix, 44 courses, mais j'aimerais [rouler à Suzuka]. C'est l'un de mes plus grands rêves."

"J'ai toujours rêvé de me rendre à Suzuka et de faire les 8 Heures, mais il faudra peut-être que j'attende ma retraite. Je n'espère pas, parce que je veux le faire avant, en étant à mon meilleur niveau, mais on verra. Je vais demander mais c'est difficile. L'an prochain, c'est sûr que ce sera difficile."

Propos recueillis par Giacomo Rauli