Zarco veut un meilleur holeshot device : "Il faut un dragster"

Honda a fait des progrès avec des évolutions aérodynamiques et un nouveau châssis à Misano, ce qui s'est constaté dans les résultats. Au GP d'Indonésie, Johann Zarco a offert à la marque son premier top 10 de l'année en course principale en prenant la neuvième place. Alors que Honda sera sur ses terres ce week-end à Motegi, le Français se félicite de voir enfin une nette évolution.

"C'est sûr que c'est acquis", explique Zarco quant aux progrès effectués. "Je pense que le tracé joue beaucoup aussi. On a réduit l'écart, on arrive à être facilement constants, la moto est moins difficile à piloter. Avec le fait qu'elle soit moins difficile, on se rend presque un peu plus compte de ce problème à l'accélération."

Ce déficit de la RC213V dans les phases d'accélération est visible depuis de longs mois et Zarco pense avoir une idée des choses à améliorer pour progresser : "Je pense qu'il faut 'écraser' notre moto. Elle est trop haute au départ et dans les lignes droites. On a la moto la plus haute, ça [joue] beaucoup."

Le moyen le plus efficace d'abaisser la moto est le variateur de hauteur, généralisé sur la grille depuis plus de quatre ans, mais qui n'a pas la même efficacité sur toutes les machines. Pour Zarco, Ducati fait toujours une différence avec cet élément et le déficit de la Honda en sortie de courbe est en grande partie lié à son holeshot device moins performant.

"Je pense que c'est presque que ça. Mais après, le problème, ce n'est pas que c'est compliqué de faire un device qui va un peu plus bas. Si tu fais un device qui va un peu plus bas, après il y a plein de choses qui touchent sur la moto. Il faut revoir la moto, pour qu'il n'y ait plus rien qui touche."

"Ducati a énormément bossé dessus, encore cette année, alors qu'ils étaient déjà bas. Le côté mécanique de mettre [la moto] plus bas, ils peuvent le faire. Si on fait [une moto] plus basse, il faut changer toute la moto."

Le correcteur d'assiette de la Ducati est si efficace que Pecco Bagnaia a pu en jouer dans son dépassement sur Franco Morbidelli à Mandalika, rappelant l'utilisation du DRS en Formule 1. Zarco sent qu'il peut faire la même chose mais pas avec la même efficacité.

"Ça, sur la Honda on peut le faire aussi. On le met où on veut sur la Honda. Par rapport à ce qu'on a sur la Ducati, on peut le mettre presque où on veut, et il revient assez facilement. Je pense que ça devait être entre les [virages] 1 et 2 [que Bagnaia l'a utilisé], où on n'a pas tendance à l'utiliser, et peut-être qu'il a fait volontairement une grosse accélération, et ensuite un gros freinage pour se remettre [devant]. Il faut que l'on ait un dragster, c'est tout."

Un pas en arrière pour en faire deux en avant

Reste que Honda a bel et bien progressé ces dernières semaines, avec plusieurs nouveautés efficaces. "Et un peu les réglages de notre moto", souligne Zarco, qui a également pu travailler sur sa façon de contrôler la Honda : "On a pu améliorer le pilotage de la moto aussi, en essayant de développer un style de pilotage différent."

Le Français profite même de la situation difficile dans laquelle Honda est plongé pour se permettre de négliger le résultat brut en certaines occasions, afin de faire un travail plus profond sur son pilotage, une liberté qu'il ne s'octroyait pas quand il disposait d'une Ducati capable de jouer les premières places sur chaque piste.

"Je commence à changer ce style, ce que je n'arrivais pas à faire assez sur la Ducati. Sur la Ducati, j'étais toujours énormément sous pression parce que je pouvais être performant à chaque fois. Du coup, c'était dur de faire un pas en arrière pour s'habituer à quelque chose de nouveau."

"On va dire que grâce aux mauvaises performances de la moto, ça m'a permis de faire un pas en arrière et de dire 'J'ai envie de changer des choses, de développer mon pilotage'. Je trouve que là, je commence à capter le truc."