Bagnaia "pousse beaucoup" Ducati à participer aux 8H de Suzuka

Après avoir accumulé les titres en MotoGP et WorldSBK ces dernières années, Ducati espère étendre sa domination sur de nouveaux terrains. La marque a ainsi lancé un programme en motocross et s'intéresse de plus en plus à l'Endurance.

Aux 8 Heures de Suzuka, Ducati a apporté un soutien à l'équipe Kagayama et Paolo Ciabatti a fait une apparition remarquée lors de laquelle l'ancien directeur sportif de la marque, aujourd'hui en charge des programmes off-road, a exprimé son souhait de monter un programme d'usine... et d'y faire participer les pilotes MotoGP.

Cette déclaration a évidemment été remarquée par Pecco Bagnaia, qui avait déjà exprimé un fort intérêt pour les 8 Heures de Suzuka. Le double champion de la catégorie reine continue même à insister en interne pour pouvoir disputer la course dans les prochaines années.

"Je pousse beaucoup Ducati à me donner la possibilité d'aller à Suzuka pour faire les 8 Heures", a déclaré Bagnaia. "Je sais parfaitement à quel point ça peut être stressant, parce que c'est pendant notre pause [du mois de juillet], mais j'adore ce genre de course. J'ai toujours pensé que pour un pilote du Championnat du monde, c'est un objectif, une chose à faire dans sa carrière, donc j'aimerais rouler là-bas."

Johann Zarco a remporté les 8 Heures de Suzuka et inspire d'autres pilotes MotoGP

Wayne Rainey, Mick Doohan et Valentino Rossi font partie des grands noms vainqueurs des 8 Heures de Suzuka, auxquels se sont ajoutés plusieurs pilotes MotoGP dans les années 2010, comme Takaaki Nakagami, Pol Espargaró ou encore Bradley Smith. Cette année, Johann Zarco était engagé par Honda et a remporté l'épreuve dès ses débuts, tandis que la Ducati a réalisé une entrée en matière prometteuse en prenant la quatrième place.

L'idée d'une équipe Ducati officielle alignée à Suzuka n'en est qu'à ses balbutiements, mais Bagnaia affiche déjà son ambition, ne souhaitant pas faire de la figuration s'il participe à l'épreuve : "Avant que j'arrive, il faut qu'ils soient préparés pour avoir une chance de victoire, parce que j'aimerais gagner là-bas."