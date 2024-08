Zarco ne peut pas se battre : "C'est médiocre, et je déteste ça"

Johann Zarco sent des progrès séance après séance, mais les résultats n'évoluent pas. Les qualifications et la course sprint ont donc été particulièrement frustrantes pour le Français ce samedi au Red Bull Ring, puisqu'il a été très loin de la Q2 puis aussi loin des positions rapportant des points lors de la course sprint.

"J'étais en colère après les qualifications et la course, parce que le bon travail de vendredi, et même de samedi matin, en faisant beaucoup plus de bon tours qualificatifs, avec de bien meilleures performances à chaque tour, m'a donné l'espoir de faire de meilleures performances en course", a expliqué Zarco. "Même en qualifications, j'étais 17e après avoir fait de mon mieux donc on a une telle limite sur cette moto qui fait qu'à chaque fois qu'on veut en faire plus, on ne peut pas. On a le même résultat en qualifications."

En course, Zarco n'a pas pu défendre ses chances. Ses tentatives de rester au contact de Fabio Quartararo sont restées vaines et il n'a pu prendre que la 15e place, trois positions derrière son compatriote. La Honda perdait en adhérence à chaque fois qu'il essayait de se montrer plus agressif.

"La moindre erreur, on fait trop d'écart", a expliqué Zarco sur Canal+. "J'ai essayé de tenir Fabio, mais je ne pouvais pas. Ensuite, Raúl Fernández m'a attaqué. Pareil, au moment où il m'attaque, je rate la sortie du virage et je perds encore du temps. C'était compliqué. Il a fait très chaud sur cette course et d'un seul coup, la moto a moins bien accroché, [c'était] trop difficile de faire les chronos de ce matin."

Johann Zarco Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Même en début de course, c'était pas mal parce que j'ai pu bien me faufiler, mais en fait je ne pouvais pas rentrer dans la bagarre. Si je tente quelque chose, si je fais un écart, je perds énormément de temps. Du coup, on n'ose même plus attaquer. Et ça, ça met les boules. En fin de course, je regarde juste le résultat et c'est médiocre, et je déteste ça. Ça met les boules."

Malgré tout, les promesses des dernières semaines poussent Zarco à garder espoir : "Les tours sont de qualité depuis vendredi. Même depuis Silverstone, je fais beaucoup plus de tours nettement meilleurs par rapport au début de l'année. On sent qu'on monte en puissance. Ce qui met les boules, c'est qu'en qualifications, on fait du bon job mais on est quand même 17e. Franchement, partir 17e quand on ne se sent pas top sur la moto... On ne peut pas vraiment lutter. En fait, on voit que ça marche par groupes et à chaque fois, les Honda terminent ensemble."

Zarco espère un croisement des performances

Un élément donne espoir à Johann Zarco en vue de la course principale, sa capacité à conserver un rythme constant. Alors que ses rivaux partent beaucoup plus vite et finissent par perdre en performance, sa perte de temps au fil des tours est plus modérée, ce qui pourrait lui conférer un avantage dans les derniers tours à Spielberg.

"Il faut y croire. En fait, même si on compare par rapport au premier, on voit que le groupe du dixième est quand même beaucoup plus proche. Mais il y a beaucoup d'écart quand les pneus sont neufs. Comme la moto ne tourne pas bien, on met de l'adhérence mais la moto est encore pire. C'est là qu'on prend plus de 1"5 au tour, pendant au moins sept ou dix tours. Et l'écart est toujours de plus en plus faible."

Johann Zarco Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Il faut espérer faire toute une course autour de 1'30"5-1'30"9 avec le pneu medium, en se disant que les autres vont mieux utiliser le pneu au début mais moins bien à la fin. À un moment, les lignes peuvent se croiser, mais c'est compliqué, parce que par exemple, ceux qui partent en 1'29"0, ils terminent en 1'30"9, donc on se dit 'Wahou, ils ont perdu 1"5" mais nous, on attaque en 1'30"5 et on termine en 1'31"1-1'31"2. Oui, on n'a perdu que sept dixièmes [dans les chronos], mais on est quand même sept dixièmes plus lents [que les autres] à la fin."

Ce phénomène pourrait être accentué en course, avec deux fois plus de tours mais aussi des pilotes qui devraient opter pour le pneu medium, à l'adhérence plus faible : "Il faudra que j'accepte que l'on perdra du temps en début de course, puis essayer de trouver un bon équilibre sur la moto pour être super constant, et espérer que les chronos avec les autres se croisent après la mi-course. Après, on pourra peut-être gagner des places et décrocher un résultat acceptable."

"Tout le monde aura le pneu medium à l'arrière et si on analyse qu'avec un meilleur potentiel d'adhérence, on souffre moins que les autres, ça veut dire qu'avec moins d'adhérence avec le medium, on peut perdre un peu moins dans l'ensemble", a analysé Zarco. "Quand les autres perdront leur performance, on pourra garder la nôtre. C'est vraiment le meilleur que je peux espérer. Avec les bons tours que j'ai faits hier et ce matin, il faut que ce soit la clé pour moi demain."