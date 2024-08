Zarco heureux de ses progrès sans le nouveau moteur Honda

Toujours bien déterminé à figurer comme premier pilote Honda au terme des qualifications de ce samedi, Johann Zarco a connu une première journée de préparation satisfaisante, vendredi, sur le tracé du Red Bull Ring.

Nombreux ont été les pilotes à finir au sol au cours des différentes séances. Occupé à affiner ses sensations au guidon d'une machine à la base non modifiée ce week-end afin de se concentrer sur la performance pouvant provenir de sa propre aisance avec celle-ci, Zarco estime que les choses se sont bien déroulées jusqu'à présent. Ainsi n'a-t-il pas choisi le nouveau moteur amené par Honda sur les machines factory, déjà employés à Silverstone il y a deux semaines.

"Non, nous avons décidé de rester sur ce que nous connaissions, car à Silverstone, mon feeling personnel s'améliorait et nous avons décidé de continuer à pousser sur ce feeling pour être en capacité de faire une autre progression", explique-t-il posément. "Je suis heureux de l'après-midi car nous avons bien commencé dans la matinée puis je ne faisais plus de progrès [dans la matinée], mais dans l'après-midi, nous avons fait de bons pas en avant en réglant la moto plus en détails et je suis heureux d'avoir un meilleur ressenti dessus."

"J'essaie d'avoir ma concentration sur la piste, pour produire le meilleur pilotage possible, comme si j'étais en course. Et quand je fais ça, je suis content car le contrôle de la moto est meilleur. Je pense que des progrès ont été faits, c'est positif. Et si le moteur qu'utilise l'équipe d'usine aide à faire un pas en avant, alors on attend qu'ils le testent bien et peut-être que ce sera mieux pour le futur !".

À Spielberg, où les freinages sont massifs, l'autre grand facteur du week-end concerne la carcasse du pneu arrière, qui a aussi son influence sur la roue avant, particulièrement propulsée de par le niveau de performance proposé par l'enveloppe Michelin arrière, en progrès constant.

"Cela ne change pas tant que ça le feeling de la moto, car la piste est différente. On sait donc qu'on a un pneu différent mais c'est une piste différente", estime cependant Zarco. "Au final, le feeling sur la moto est assez similaire. Peut-être qu'on a perdu un peu de grip sur le bord comparativement à l'autre pneu…"

"Avec la Honda, c'est peut-être un domaine dans lequel on pourrait avoir du grip. Maintenant, on en a encore moins ! On n'est pas en capacité d'avoir une bonne poussée ; on doit gérer et l'on ressent que l'on peut moins utiliser ce grip sur l'arrête que sur d'autres pistes. Avec l'expérience, c'est un feeling que l'on connait à Spielberg."

Le programme de Johann Zarco pour cette journée de samedi comprend la séance d'Essais Libres 2, destinée à affiner les réglages et la compréhension de l'usure des pneus, à partir de 10h10. À 10h50, les pilotes qui n'ont pas signé l'un des dix meilleures temps en Essais vendredi se lanceront en Q1 afin de tenter d'obtenir l'une des deux positions donnant accès à la Q2 ou déterminer leur position sur la grille de départ en cas d'échec. S'en suivra la course Sprint, à 15h00.

Johann Zarco occupe la 18e place du championnat MotoGP avec 14 points.