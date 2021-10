Zarco veut prendre son retour au premier plan avec "légèreté"

Johann Zarco a impressionné sous la pluie de Misano ce vendredi. Dominateur en EL1 avec une concurrence repoussée à une seconde, il a encore été dans le bon rythme en EL2, prenant la deuxième place derrière Jack Miller. Le Français est satisfait de ses performances et s'étonne même de l'avance qui était la sienne dans la matinée, avec l'espoir d'être en mesure de faire aussi bien dans les moments les plus décisifs du week-end.

"Une bonne première journée", résume le Provençal. "On savait qu'il allait pleuvoir. C'était assez dur au début [...] parce qu'il faisait beaucoup plus frais que la dernière fois, quand on a fait quelques tours sous la pluie. Il faisait assez froid et on pouvait le sentir dans les pneus, c'est pour ça qu'il y a eu quelques chutes. Mais ensuite, les choses se sont bien passées pour moi et la fin de la séance a été très bonne. J'étais content. J'étais même surpris par mon chrono et par l'écart. C'était bien de prendre ça."

"Dans l'après-midi, il y avait moins d'eau, donc c'était plus facile d'utiliser le pneu medium, au moins à l'avant, mais ça bougeait pas mal et je m'attendais à de gros progrès mais je n'ai pas pu les faire immédiatement. Finalement, la confiance était bonne sur la trajectoire sèche mais le pneu arrière ne fonctionnait peut-être pas très bien, en tout cas pas pour faire un time attack."

"Les sensations étaient bonnes. Si les conditions sont délicates demain, on aura une grosse chance de jouer la première ligne, ce qui est assez important", ajoute Johann Zarco.

Cette bonne journée arrive au moment idéal pour un Johann Zarco qui reste sur une série de courses difficiles depuis la pause du mois de juillet. Prudent sur sa capacité à rester à un tel niveau jusqu'à dimanche après avoir conclu un week-end encourageant sur une chute au Texas, le pilote Pramac veut apprécier chaque bon moment, avec l'espoir qu'ils se cumuleront et lui permettront de reprendre sa marche en avant au championnat.

"Dans la deuxième partie de la saison, j'ai eu du mal et je suis vraiment passé à côté d'une grosse opportunité de conserver au moins la deuxième place du championnat. À Austin, toutes les séances ont à nouveau été bonnes. C'était dommage de chuter en course mais j'ai eu un bon week-end. En revenant neutre, frais et motivé pour ce week-end, avec de bonnes références de la dernière fois, j'espérais être à ce niveau."

"Maintenant, ça arrive, j'en profite mais je ne veux pas avoir trop d'espoirs, parce que j'ai souffert dans les dernières courses. Ce qui peut venir de mieux, je dois le prendre et l'accepter, parce que je ne veux plus avoir de problèmes. Il y a trois courses à finir et encore une bonne place à jouer au championnat. Prendre du plaisir, ça sera le mieux. J'ai fait un chrono fantastique ce matin, je le prends. Je suis impatient d'être à demain pour reproduire cette bonne sensation."

Et pour atteindre cet objectif, Zarco veut se libérer des doutes qui ont pu traverser son esprit ces dernières semaines, motivé par l'espoir de trouver la même confiance dans toutes les conditions : "L'idéal serait d'avoir le même genre de feeling sur le sec. Je pense que c'est possible. Clairement, sur le sec les conditions sont différentes, mais [j'aimerais] trouver ce même style d'aisance. À force de travailler, ça va venir. [Je suis] content de confirmer cette aisance sous la pluie, et que ce soit avec un niveau d'eau élevé ou pas, ça marchait bien. C'est important et c'est toujours signe d'une bonne motivation. Je suis content. À prendre vraiment avec légèreté pour rester bon demain."