Zarco souhaite prolonger avec Pramac pour "continuer à construire"

Ducati et son plus proche team satellite Pramac ont conservé les mêmes duos de pilotes cette année, mais la situation pourrait changer la saison prochaine. L'avenir de Pecco Bagnaia, sous contrat avec l'équipe d'usine jusqu'en 2024 est déjà scellé, mais rien n'est fait pour les trois autres places. Enea Bastianini, vainqueur du GP du Qatar avec Gresini, et Jorge Martín, deuxième à Termas de Río Hondo et pilote le plus performant en qualifications depuis le début de l'année, frappent à la porte du team officiel.

Jack Miller mais également Johann Zarco n'ont aucune certitude pour 2023 et alors que les discussions semblent avoir déjà commencé, le Français préfère se concentrer sur les résultats, qui seront selon lui le meilleur argument possible. "Je n'y pense pas encore", a-t-il confié à son arrivée sur le circuit d'Austin, où se déroule le GP des Amériques ce week-end. "Je veux être performant, c'est la première chose que je veux. Pour moi, si je suis performant, j'aurai des opportunités pour continuer avec Ducati ou peut-être à penser à d'autres équipes ou usines."

"Peut-être qu'il y a des performers plus jeunes qui peuvent être intéressants pour les équipes factory, mais tant que je pourrai me battre pour des podiums avec Pramac, je pense qu'il sera peut-être bien de rester avec Ducati et Pramac pour continuer à construire une chose en laquelle on a confiance. Ça peut être très bien."

La préférence de Zarco va donc à une prolongation mais alors que certains pilotes s'appuient sur leur entourage pour manœuvrer en coulisses, le #5 ne compte que sur lui-même : "Je n'ai pas de manager qui est là pour mettre la pression aux teams et leur casser les bonbons tout au long du week-end, jusqu'à ce qu'ils lâchent un morceau. C'est pour ça que j'espère que la performance pourra payer pour les discussions."

"Ducati connaît très bien ma position. Ils savent très bien que je fais tout pour y arriver et que je suis motivé, mais que je n'ai pas quelqu'un pour leur mettre la pression tout au long du week-end. Le but principal, c'est de rester avec Ducati parce que je pense qu'il y a quelque chose en cours de construction pour devenir très bon, et c'est la première étape."

L'an dernier, Zarco avait prolongé son contrat au début du mois de juin, porté par un bon début de saison qui marquait son arrivée chez Pramac. Il ne se fixe pas encore d'échéance pour entrer dans de nouvelles discussions : "Ça viendra quand ça viendra. Je pense que si tout le monde veut conclure avant l'été, je conclurai aussi avant l'été."