Dans un test pluvieux, Zarco a encore vu les limites de sa Honda

Ce n'est pas ce lundi que les marques japonaises auront trouvé des solutions pour corriger le tir après un début de saison décevant. La pluie crainte dimanche est finalement arrivé au Mugello dans la nuit qui a suivi le Grand Prix, alors que les équipes sont restées pour un test naturellement compromis par ces conditions précaires. Seulement cinq pilotes ont pu faire des chronos sous la barre des 1'50 et après avoir bouclé une trentaine de tours, Zarco n'a réalisé qu'un 1'58"093, à plus de 12 secondes de son temps en Q1.

Lire aussi : MotoGP Le test du Mugello perturbé par la pluie

Le Français n'avait pas d'évolution sur sa Honda et a simplement pu travailler sur des réglages adaptés aux conditions pluvieuses, qu'il a encore assez peu expérimentées depuis son arrivée chez LCR. "Rien de spécial aujourd'hui. On a eu de la pluie, donc on n'a rien testé de nouveau sur la moto, mais au moins on a testé des réglages pour la pluie", a commenté Zarco. "Le seul roulage sous la pluie était à Jerez et, ici, c'était bien d'essayer différents équilibres, également pour comprendre comment cette moto peut bouger en piste."

"Au Mugello, la piste est très agressive, encore plus sous la pluie, donc on a juste pris cette confiance en cas de pluie pour les prochains Grands Prix. C'était l'utilité de cette journée. Des conditions sèches et constantes auraient été meilleures pour une journée de travail complète mais après les deux courses consécutives, avoir un peu de repos avec des conditions humides, ce n'était pas mauvais."

Ce que l'on peut ressentir sur le sec, on le ressent aussi sur piste humide.

Une journée pas mauvaise pour des pilotes fatigués, mais toujours aussi décevante en ce qui concerne le comportement de la Honda. Alors que l'on pourrait imaginer la pluie capable de niveler les différentes machines, en gommant les caractéristiques les plus extrêmes, Zarco estime que les pneus pluie, par nature très tendres pour aider à trouver du grip, accentuent les traits qui font que la RC213V est en difficulté.

"Je pense que c'est bien de comprendre qu'il faut développer et avoir quelque chose de mieux. Ce que l'on peut ressentir sur le sec, on le ressent aussi sur piste humide. Avec ces pneus, on ne peut pas vraiment attaquer ou on atteint très vite la limite du pneu parce qu'ils sont faits pour beaucoup bouger, afin de donner de l'adhérence. Ça donne une meilleure image de ce que fait la moto."

"J'avais eu la même sensation à Jerez. C'est pour ça qu'on a utilisé ce test en se disant 'OK, on connaît l'équilibre de la moto donc faisons des essais dans ces conditions, pour trouver un nouvel équilibre qui pourrait être intéressant à tester sur le sec'."