Le test du Mugello perturbé par la pluie

Au lendemain du GP d'Italie, la journée de test programmée sur le circuit du Mugello s'est ouverte à 10h ce matin, mais très doucement, et pour cause : la pluie a fait son apparition sur le circuit du Mugello pendant la nuit. Une première moto a très vite mis le bout du nez dehors, à savoir l'Aprilia de Maverick Viñales, qui souhaitait contrôler ses performances dans ces conditions après les difficultés rencontrées à Jerez.

Il s'est toutefois bientôt remis à l'abri et ses adversaires n'ont pas manifesté beaucoup plus d'enthousiasme. Même si la piste a peu à peu séché, les conditions restaient trop imparfaites pour que les équipes puissent entrer dans le gros de leur travail, sans compter que de lourds nuages noirs recouvraient à nouveau le circuit… À 11h30, la pluie était de retour et la situation ne ferait ensuite qu'empirer.

Il avait fallu attendre plus d'une heure avant de voir apparaître sur les écrans un premier chrono sous la barre des 1'50, posté par Jack Miller sur sa KTM. Au bout de quatre heures, ils n'étaient toujours que cinq à avoir roulé dans cette fenêtre, avec une meilleure performance (1'47"617 pour Brad Binder sur la KTM) encore à trois secondes du record de la piste.

Une dizaine d'autres pilotes avaient toutefois lancé leur séance, certains pour un simple shakedown d'évaluation mais d'autres ont commencé à enchaîner les tours en pneus rainurés. Si la situation n'a pas changé côté chrono avec l'intensification de la pluie en début d'après-midi, on a tout de même pu voir un peu d'action, notamment grâce au contingent Honda (122 tours au total) et à Jack Miller (32 tours). Celui-ci s'était donné pour mission de continuer à travailler sur sa position de pilotage, un sujet qui l'accapare désormais alors qu'il cherche à se rapprocher du style employé par Pedro Acosta.

Malgré une timide éclaircie dans la seconde moitié de l'après-midi, pratiquement plus personne n'a quitté les stands, seul Luca Marini faisant exception pour quelques tours dans la dernière heure. Certains n'auront même pas mis le nez dehors, et notamment les quatre premiers du Grand Prix de dimanche, par ailleurs sous le feu des projecteurs aujourd'hui après le dernier rebondissement en date sur le marché des transferts.

Pour les évaluations les plus importantes, il faudra repasser. Le programme était pourtant chargé, et important pour certains. Chez Aprilia, notamment, on voulait absolument améliorer la motricité en ligne droite et l'utilisation du pneu arrière tendre, ce qui impliquait en particulier un travail sur l'électronique. Il était également prévu de tester une nouveauté pour les départs et un package aéro destiné à la seconde partie de la saison.

Du côté de Yamaha, malgré le travail déjà abattu en test privé, le programme portait sur un nouveau moteur et beaucoup de travail à mener encore sur l'électronique, afin d'améliorer le turning de la M1, la traction à la réaccélération et l'aspect physique du pilotage, qui a posé problème à Fabio Quartararo lors de la course de dimanche. De même, Honda avait prévu un nouveau moteur pour ce test, tout en continuant son travail d'évaluation de packages aérodynamiques.

Les nouvelles pièces apportées par Ducati resteront secrètes, seul Franco Morbidelli ayant mené sa GP24 en piste, lui qui saisit la moindre opportunité de rouler afin de compenser le temps perdu en début d'année. Et chez KTM non plus, on n'en dira pas plus sur les évolutions qui avaient été prévues, notamment pour Brad Binder et Pedro Acosta.

La troisième et dernière journée officielle de test figurant au programme de la saison aura lieu à Misano, au lendemain du GP de Saint-Marin et avant le départ vers la tournée outre-mer qui occupera une bonne partie de l'automne. En attendant, les pilotes MotoGP vont profiter d'un mois de juin calme, avant la reprise des courses à Assen, dans un peu plus de trois semaines.

Test MotoGP au Mugello

Pos. Pilote Team Temps/Écarts Tours 1 Brad Binder KTM Factory 1'47"617 17 2 Pedro Acosta Tech3 +0"033 17 3 Luca Marini Repsol Honda +1"434 40 4 Jack Miller KTM Factory +1"614 32 5 Joan Mir Repsol Honda +2"171 24 6 Maverick Viñales Aprilia Racing +7"361 18 7 Álex Rins Yamaha Factory +10"035 16 8 Johann Zarco LCR Honda +10"476 29 9 Miguel Oliveira Trackhouse Racing +10"665 6 10 Takaaki Nakagami LCR Honda +10"883 29 11 Lorenzo Savadori Aprilia test +11"680 29 12 Raúl Fernández Trackhouse Racing +11"764 6 13 Augusto Fernández Tech3 +12"435 15 14 Fabio Quartararo Yamaha Factory +14"758 15 15 Franco Morbidelli Pramac Racing +18"198 8 16 Álex Márquez Gresini Racing +19"063 3 - Fabio Di Giannantonio VR46 Team - Pecco Bagnaia Ducati Team - Marc Márquez Gresini Racing - Aleix Espargaró Aprilia Racing - Enea Bastianini Ducati Team - Jorge Martín Pramac Racing - Marco Bezzecchi VR46 Team

