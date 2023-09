Zarco s'attend à tester moins de nouveautés... et à en profiter

Johann Zarco se prépare à changer son approche des week-ends de Grands Prix. Le pilote Pramac fait régulièrement des expérimentations en testant différentes configurations sur sa moto mais cette approche a rarement eu des effets positifs, ce qui s'est encore illustré ce vendredi pendant les essais du GP de Catalogne.

"On a essayé de faire mieux, ça n'a pas fonctionné et on est revenus à ce que l'on avait", a expliqué Zarco. "On l'a fait deux ou trois fois aujourd'hui. J'aimerais avoir un peu plus de vitesse mais à chaque fois qu'on sort un peu de notre fenêtre, ça ne fonctionne pas."

Johann Zarco a été très impliqué dans le développement de la Ducati ces dernières années, en étant notamment le seul pilote de la marque à conserver le variateur de hauteur activable à l'avant en sortie de virage l'an passé. Le Français a toujours été désireux de tester des innovations, avec l'espoir d'être le premier à en ressentir le bénéfice.

"C'est ma façon de faire. Je m'adapte assez vite à ce que j'ai donc c'est pour ça que je suis ouvert à tester beaucoup de choses, en espérant toujours que je ferai un grand pas en avant et que je serai plus fort que les concurrents. Les leçons des dix premières courses, c'est plus que quoique l'on teste, on peut être performant, mais si on veut un petit plus pour gagner des courses, il vaut mieux le faire soi-même, en ayant ce qu'on apprécie le plus."

"J'ai suffisamment joué pour essayer des choses", a-t-il précisé. "Maintenant, je vais essayer de garder ce qui fonctionne pour moi et, à partir de là, voir si ça peut m'apporter la victoire."

Ce souhait devrait être facilité par sa signature avec Honda et LCR pour les prochaines saisons puisque quand un pilote est sur le départ, son constructeur rechigne souvent à lui confier de potentiels secrets sur ses futurs développements. Zarco s'attend donc à voir sa moto peu évoluer au cours des prochaines courses mais se retrouver écarté du travail de développement pourrait finalement devenir un avantage, en lui permettant de conserver une base éprouvée et en libérant du temps pour travailler sur les réglages.

"Je n'ai pas discuté avec eux. Je pense qu'il serait logique que je ne teste plus des nouveautés, je l'accepte totalement mais ça pourrait me donner un avantage en ayant une moto plus stable afin de finir la saison aussi bien que possible. Gigi [Dall'Igna] sera assez content si je peux gagner des courses."

"L'an dernier, il disait 'ce n'est pas normal que tu n'aies pas encore gagné' donc peut-être que ça pourrait être bien de travailler moins sur cet aspect, pour me concentrer plus sur les mini choses qui apportent énormément. Je n'ai pas discuté [avec Ducati] mais si je dois tester la Honda avant Valence, je n'ai pas besoin de tester des nouveautés sur la Ducati."

De gros objectifs pour la suite du week-end

Les essais infructueux de Johann Zarco ce vendredi n'ont en tout cas pas perturbé sa journée puisqu'il a régulièrement figuré parmi les leaders dans l'après-midi et assuré sa place en Q2 avec le quatrième temps : "Je suis content, j'ai eu le temps d'essayer des choses, de revenir à ce que j'avais sans perdre en vitesse et sans passer à côté du top 10."

"Ce qui était bien aujourd'hui, c'est que la vitesse semblait bonne" a ajouté Zarco, estimant que la faible adhérence de Barcelone "colle presque mieux" à son style et pourrait lui "donner la chance de gagner" ce week-end : "On va voir comment la piste va évoluer et ce que je peux améliorer en piste mais la vitesse est plutôt bonne, je suis content du medium arrière. Avec les deux tendres, j'ai vraiment été rapide. C'est une piste spéciale avec ces pneus qui glissent beaucoup. Il faut presque faire son chrono sur un seul tour. Je pense que je peux plutôt bien gérer ce genre d'exercice, on verra demain."

"L'objectif est la première ligne, pour essayer d'avoir un premier podium en sprint. Toutes les informations du sprint seront utiles dimanche. Ce n'est pas sûr que le tendre fera la course sprint demain donc si on la fait avec le medium, on aura encore plus d'informations pour la course."

Pour prétendre aux premières places, Johann Zarco devra notamment vaincre les pilotes Aprilia, qui ont eu l'avantage dans les deux séances du jour : "Ça ressemble beaucoup à Silverstone dans certaines courbes et on voit que c'est là, dans des courbes très grandes, la 3 doit faire 600m et la 4 aussi. Ils tournent tellement plus court et aussi vite, même plus vite, ce qui fait gagner beaucoup de temps. Ce sont des dixièmes, mais quand tu peux faire deux dixièmes de différence, c'est énorme. Je crois que c'est là qu'ils gagnent beaucoup de temps."