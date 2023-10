La "victoire bien méritée" de Zarco saluée par Ducati

La première victoire de Johann Zarco en MotoGP a été unanimement saluée par les responsables de Ducati et de l'équipe Pramac, aux premières loges samedi pour entendre le pilote provençal entonner une Marseillaise d'anthologie a cappella depuis la plus haute marche du podium de Phillip Island.

"Nous n'avons jamais perdu foi en lui", a assuré Gino Borsoi, team manager de Pramac Racing depuis cette saison, sous la direction de Paolo Campinoti. Au bout de 120 Grands Prix dans la catégorie reine, Johann Zarco est devenu le 35e vainqueur qu'ait connu le MotoGP. "Il a maintenant réalisé son rêve. Quand on ne baisse jamais les bras, on finit par atteindre ses objectifs. C'était son jour."

Gigi Dall'Igna a lui aussi complimenté le Français pour ce premier succès, alors même que le pilote s'apprête à quitter le clan Ducati après quatre saisons d'efforts enfin récompensés. "Nous applaudissons la première victoire MotoGP de Zarco, une victoire bien méritée", a-t-il souligné, "le résultat d'une conduite exemplaire qui a montré tout son talent. Félicitations à Pramac, qui prouve encore une fois son excellent travail d'équipe et les compétences de ses pilotes."

S'il mentionne le team Pramac dans son intégralité, c'est que le directeur général de Ducati Corse sait pertinemment que Jorge Martín fait partie des protagonistes indéniables de cette fin de championnat. Encore une fois en pole position et leader durant la majeure partie de l'épreuve, l'Espagnol n'a cette fois vu la victoire lui échapper qu'à cause d'un pari pneumatique dont il a fait les frais dans les derniers tours.

"Après sa fantastique pole position, Martín confirme qu'il est écrasant, rapide et courageux, un talent pur, trahi [cette fois] par un choix de pneus très risqué, presque rédhibitoire. Nous le savions et cela n'a pas payé à la fin", souligne le responsable italien, pour qui ce Grand Prix d'Australie a été "une course étrange, concentrée comme elle l'a été dans les deux derniers tours et largement conditionnée par l'usure pneumatique" avec "un final excitant qui se termine par un podium intégralement occupé par Ducati à l'arrivée".

"Mission accomplie" pour Bagnaia

Ce que Gigi Dall'Igna retient par dessus tout, c'est l'avancée du championnat, avec la très bonne opération finalement réalisée par le leader, Pecco Bagnaia. "Mission accomplie !" souligne-t-il à son sujet. "Il a fait ce qu'il devait faire, même avec une configuration de moto qui n'était pas parfaite. Bravo !"

"Une course de fond, qui a moins attiré l'attention que d'autres mais tout aussi louable. Préparée de manière optimale et gérée avec les choix nécessaires, elle s'est terminée par l'attaque du champion au moment décisif. J'ai vraiment admiré son attitude : en ayant toujours tout sous contrôle, il a su rester dans la course en attendant son heure sans laisser l'impatience et l'orgueil prendre le dessus. Cela lui a valu une deuxième place avec la saveur d'une victoire absolue, obtenue avec intelligence et malice, signe de force et d'une grande maturité."

Gigi Dall'Igna a également salué Fabio Di Giannantonio, "un pilote qui s'est montré aguerri et plus déterminé que jamais, figurant parmi les meilleurs performeurs des dernières courses". Après une quatrième place en Indonésie, le jeune pilote italien a décroché son premier podium MotoGP lors de cette épreuve en Australie, à un mois de son remplacement dans l'équipe Gresini Racing par Marc Márquez.