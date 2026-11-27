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"Je le voyais souffrir" : Zarco se réjouit que Márquez "écoute son corps"

Johann Zarco révèle qu'il avait déjà imaginé une retraite de Marc Márquez en début d'année, même s'il avait été surpris de le voir signer un nouveau contrat avec Ducati.

Rachit Thukral

Publié: 27 nov. 2026, 17:52

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Photo de : Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Johann Zarco soutient la décision de Marc Márquez de prendre sa retraite en fin de saison, expliquant avoir personnellement été témoin des souffrances du pilote Ducati liées à ses blessures à répétition.

Alors qu'il lui restait encore deux années de contrat avec Ducati, Márquez va mettre un terme à sa carrière en Grand Prix à seulement 33 ans, après avoir décroché son dixième titre mondial à Portimão le week-end dernier.

L'annonce, faite vendredi matin avant le dernier rendez-vous de la saison à Valence, a provoqué une onde de choc dans le paddock et suscité de nombreuses réactions parmi les autres pilotes.

En tant que pilote le plus âgé de la grille, et après avoir lui-même été confronté à des blessures cette année, Zarco s'est dit "heureux" que Márquez "écoute son corps", lui qui avait dissimulé au grand public l'ampleur réelle de la dégradation de son état physique.

Le Français a comparé Márquez à la légende du tennis Rafael Nadal, vainqueur de 22 titres du Grand Chelem, dont 14 à Roland-Garros, malgré des blessures au coude, à la cheville, au pied et aux hanches au cours de sa carrière.

"Cette annonce peut évidemment surprendre beaucoup de monde, mais au fond de moi, depuis le début de l'année, je pensais qu'il allait aller chercher son dixième titre avant de partir", a déclaré le pilote LCR Honda. "Quand il a signé pour deux années supplémentaires, j'ai été vraiment surpris et je me suis dit : 'Bon, je me suis trompé, je suppose.' Finalement, je ne me suis pas trompé et je ne suis pas surpris."

"J'étais heureux lors de la conférence de presse quand il a dit : 'Je veux prendre soin de mon corps.' Je le voyais souffrir. Il ne le montrait jamais à la télévision, mais quand j'avais l'occasion de le croiser au centre médical ou dans le paddock, c'était incroyable de voir à quel point son mental était bien plus fort que ce que son corps lui disait."

"Il souffre, mais il garde cette rage sur la moto, grâce à une force mentale que beaucoup de sportifs peuvent avoir, même s'il y a toujours quelqu'un qui va encore plus loin. Je trouve que c'est assez similaire à Nadal, dans sa manière de souffrir tout en continuant à gagner."

Marc Márquez (Ducati)

Photo de: JOSE JORDAN / AFP via Getty Images

Une semaine seulement après avoir été titré au Japon, l'an dernier, Márquez avait subi une nouvelle blessure à son épaule droite déjà très éprouvée, après avoir été percuté au départ du Grand Prix d'Indonésie.

Même s'il avait réussi à revenir après cette chute et à remporter le titre 2026, après avoir subi une nouvelle opération à l'épaule en cours de saison, l'Espagnol avait dû puiser dans ses réserves pour compenser ses nouvelles limitations physiques. Il a également évoqué la réapparition de troubles de la vision double parmi les raisons de sa décision de prendre sa retraite.

Zarco estime que Márquez est arrivé à un stade où il ne peut plus prendre le risque de subir une nouvelle blessure grave, qui pourrait compromettre sa vie en dehors des circuits.

Cette remarque intervient après que Zarco a lui-même reconnu qu'il devrait subir une nouvelle opération après sa retraite sportive pour pouvoir mener une vie normale, à la suite de la blessure au pied contractée lors du Grand Prix de Catalogne cette année.

"Quand j'ai entendu qu'il voulait aussi prendre soin de son corps, j'étais plutôt heureux, parce qu'il n'a plus de marge pour subir une nouvelle blessure", a-t-il déclaré. "Ce serait vraiment dommage qu'il se blesse à nouveau et gâche sa vie, parce qu'il en a déjà fait plus qu'assez en MotoGP. Il a aussi été [assez rapide] pour remporter ce dernier titre et faire la différence."

"Je pense que c'est une décision intelligente, et je suis heureux qu'il ait fait ce choix pour préserver son corps."

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