Zarco ravi d'avoir établi "une vraie base" avec la Honda au Qatar

Au lendemain d'une course sprint rendue très difficile par des vibrations, Johann Zarco a vécu un Grand Prix du Qatar plus calme dimanche, et a inscrit ses premiers points de l'année. Il a certes dû se contenter d'une modeste 12e place, dans le sillage de Fabio Quartararo, mais il eu la satisfaction de voir le problème de la veille disparaître presque totalement.

"Par rapport à [samedi], où je disais, 'Je ne veux pas que la moto vibre parce que c'était incontrôlable pour moi', elle n'a pas vibré donc j'ai pu un peu jouer mon coup", a expliqué le pilote LCR sur Canal+. Il a précisé que les fameuses vibrations étaient néanmoins "un tout petit peu présentes" et que "c'était contrôlable", grâce à des changements de réglages qui ont apporté "moins d'adhérence mais plus de constance" dans le comportement de la Honda.

Lors de sa rencontre avec la presse, Zarco a précisé que le but était de faire "la tortue" mais que le rythme a finalement été bon. "[L'idée était de] se dire 'OK, on va plus doucement mais tout au long de la course', [mais] on n'est pas allés beaucoup plus doucement parce qu'on a fait toute la course en 1'53 moyens et hauts", a-t-il souligné.

Zarco se réjouit d'avoir pu corriger le tir et probablement décroché le meilleur résultat possible vu le niveau actuel de sa machine. "Cela veut dire que l'on comprend ce que l'on doit faire, ou comment contrôler la moto. Après, il nous manque les hautes vitesses et quelques dixièmes à chaque tour, mais ça viendra avec le temps, en améliorant la moto."

Johann Zarco s'est battu dans le groupe aux portes du top 10, avec Fabio Quartararo. Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

"J'aurais peut-être pu doubler Fabio, ça aurait été le meilleur résultat possible, mais la façon dont j'ai contrôlé la course, ce qu'on a appris entre le sprint et maintenant, c'était intéressant. J'ai pris du plaisir en pilotant la moto, c'est déjà une bonne chose, et toutes les informations sont de plus en plus claires."

Clairement, c'est beaucoup mieux que le projet des deux dernières années.

Le chemin sera long pour que Honda retrouve les premiers rôles, cependant Johann Zarco se félicite d'avoir pu mieux établir ses réglages de base que pendant les tests hivernaux, sur une moto qui lui donne satisfaction malgré son actuel manque de performances. Il sent la marque japonaise travailler dans la bonne direction.

"Je le redis, c'est une première satisfaction de prendre quelques points, de commencer le championnat comme ça. Ce week-end a créé une vraie base pour nous parce que les exemples que l'on a dans une course sprint ou une course longue sont très importants. Pendant un test, même si on a le temps de faire un relais long, on n'a jamais les informations d'une course."

"Il faut prendre ces courses pour le développement parce qu'en ce moment, on sait qu'on n'est pas prêts pour le podium mais clairement, c'est beaucoup mieux que le projet des deux dernières années."

"Je suis content, on s'est créés une vraie base ce week-end", a ajouté le Français. "On a beau faire pas mal de journées d'essais, on avait tellement de chose à régler, à trouver, à essayer pour 'définir' une moto qu'ensuite, des relais longs avec une telle intensité de course, c'est trop dur à faire seul. Tu ne prends pas les mêmes références."

"On avait besoin de ça, pas de chute, de la performance avec des pneus neufs. Quand la moto accroche, il y a moyen de faire quelque chose et je l'ai fait, même en sprint. Et en course, j'ai joué comme je pouvais."

Johann Zarco marque ses premiers points de la saison. Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Dimanche, Zarco était au cœur de la lutte entre les pilotes des marques japonaises, hors du top 10, mais il a aussi pu analyser à distance le pilotage de Maverick Viñales, sur une Aprilia actuellement bien plus performante, ce qui lui a montré les choses à améliorer sur la Honda.

"On avait besoin de ce genre de course pour comprendre ce que l'on peut faire. Vraiment, la meilleure référence de [samedi et dimanche] était Viñales pour nous, parce que c'était l'une des meilleures motos au Qatar mais il n'était pas très confiant, donc il a un peu raté le début des deux courses. Au moins, j'ai pu le suivre et après, j'ai pu voir que je ne pouvais pas rester avec lui. C'était l'exemple parfait pour comprendre où je suis en tant que pilote, et après pour donner les informations sur le niveau de la moto."

"Comme je l'ai dit, on a des concessions, donc plus de tests et plus de pièces à évaluer, et ce sera utile. Il y a un équilibre sur la moto, il n'y a pas de gros secrets mais tout le monde doit trouver cet équilibre et Honda est sur la voie."