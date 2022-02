Villeneuve place sa qualif à Daytona juste après son titre en F1

Charger le lecteur audio

Jacques Villeneuve a obtenu sa qualification pour le Daytona 500, la course phare de la NASCAR Cup et la manche d'ouverture de la saison, qui aura lieu ce dimanche. Le Champion du monde F1 1997 pilote une Mustang floquée du célèbre numéro 27 et engagée par l'équipe Hezeberg, une petite structure nouvellement créée cette année, et il a obtenu la 40e et dernière place sur la grille de départ à l'issue des "Duels", les courses qualificatives pour cette épreuve.

Une performance aux allures d'exploit car Villeneuve n'a pris que quatre départs dans cette division de la NASCAR, le dernier sur un circuit routier en 2013, et que son unique tentative à Daytona s'était soldée sur une non-qualification en 2008. Lorsqu'un journaliste lui a demandé où il situait la prestation réalisée jeudi dans sa carrière, le Canadien l'a placée "très haut".

"Évidemment, ce n'est pas une victoire", a-t-il tempéré. "Ce n'est pas comme gagner les 500 Miles [d'Indianapolis] ou le championnat en F1. Mais à ce stade de ma carrière, je n'avais pas tenté de me qualifier ici depuis 14 ans, donc c'est incroyable de pouvoir faire le spectacle parce que je suis dans une petite équipe. On ne s'est pas associés à une grosse structure pour préparer la voiture et il était très improbable de tout faire dans les temps, donc ça vient juste après ces grosses victoires."

Jacques Villeneuve

Le quinquagénaire est satisfait de montrer qu'il a encore les performances nécessaires pour prendre part à l'une des courses les plus prestigieuses sur ovale, alors qu'il a fait son retour en stock-car il y a trois ans, après des expériences en Formule E et en rallycross. Villeneuve a remporté deux courses en NASCAR Whelen Euro Series – la division européenne – la saison passée, ce qui lui a prouvé qu'il pouvait encore briller derrière le volant.

"C'est satisfaisant et incroyable parce que j'ai entendu pas mal de fois : 'Allons, c'est derrière toi, abandonne'. La faim a toujours été là et l'expérience ne peut être qu'utile jusqu'au jour où on lève son pied de l'accélérateur parce qu'on sent une petite appréhension ou qu'on ne ressent plus le rush d'adrénaline comme quelque chose de positif. Quand il devient négatif, c'est le moment où il faut arrêter, mais pour le moment l'expérience apporte juste un bénéfice."