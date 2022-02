Jacques Villeneuve disputera le Daytona 500

Charger le lecteur audio

Jacques Villeneuve participera à l'édition 2022 de la légendaire course de NASCAR Cup, le Daytona 500, qui ouvrira ce dimanche la saison, après s'être qualifié à sa propre surprise. "Je croyais vraiment qu'on n'y arriverait pas à temps, alors c'est vraiment une énorme surprise", a-t-il déclaré, dans des propos rapportés par Associated Press. "J'étais convaincu qu'on n'avait pas la vitesse nécessaire, mais je n'étais pas très nerveux parce que je ne pensais pas qu'on passerait de toute façon."

"Pouvoir faire une si grande course à un si haut niveau est incroyable et quand je suis dans la voiture, je ne réalise pas que j'ai 50 ans, ce qui est une bonne chose", a ajouté celui engagé sous la bannière du Team Hezeberg, cité par ESPN. "Tant que ça continue comme ça, je ne peux pas m'imaginer arrêter de courir."

"C'est satisfaisant et étonnant parce qu'il y a pas mal de fois où j'ai entendu, 'OK, allez. Tu es dépassé. Laisse tomber.' Non, la faim n'a jamais cessé... jusqu'au jour où je suppose que vous commencez à lever le pied de l'accélérateur parce que vous avez un peu peur ou que vous ne ressentez plus cette montée d'adrénaline comme une chose positive, c'est là que vous devez vous arrêter."

Après avoir eu besoin de trois tentatives pour passer l'inspection de la NASCAR et n'avoir pas affiché un rythme très prometteur, il fallait pour Villeneuve se montrer parmi les deux plus rapides d'un groupe de six voitures. Ce fut chose faite, glanant ainsi l'un des deux billets mis en jeu ce mercredi soir pour une écurie ne faisant pas partie des habituées du championnat.

Quatorze ans après une première tentative qui s'était soldée par un échec, le Canadien, qui a remporté l'Indy 500 1995 et le titre F1 en 1997, va désormais poursuivre sa route en participant dès ce jeudi soir aux "Duels", des courses qualificatives qui serviront à établir la grille complète pour la 64e édition de l'épreuve. Car le poleman est de son côté déjà connu, il s'agit de Kyle Larson, le Champion en titre.