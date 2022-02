Morbidelli défend la Yamaha : "Il faut utiliser au maximum ce qu'on a"

Charger le lecteur audio

Dans un univers où il convient de choisir ses mots avec précision, les propos récemment tenus par Fabio Quartararo au sujet de la nouvelle Yamaha ont de quoi alarmer le constructeur. La direction de l'équipe elle-même, par la voix de Massimo Meregalli, n'a pas caché le sérieux de la situation, admettant sa déception de ne pas avoir vu le gain de puissance espéré et s'employant aussi à envoyer des appels du pied très clairs au Français pour qu'il ne se laisse pas tenter par la concurrence.

De l'autre côté du stand, le ton de Franco Morbidelli dénote. Le pilote italien, toujours très prudent dans son expression, s'est montré bien moins négatif que son coéquipier. Il faut dire qu'il a suivi un parcours un peu différent, lui qui avait entamé la saison dernière au guidon d'une moto datant de 2019, avant de finir le championnat sur la M1 de 2021 mais diminué physiquement.

"Le moteur est meilleur que celui de 2019, c'est certain. La différence entre celui de 2021 et celui de 2022 est bien plus petite qu'entre celui de 2019 et celui de 2021", concède-t-il. Pour autant, il refuse de mettre Yamaha sous pression. "Il n'y a pas de formule spéciale", estime-t-il. "Il faut qu'on travaille, travaille et travaille encore pour améliorer les réglages et les sensations avec la moto, maximiser ce qu'on a et être rapides."

Interrogé sur l'inquiétude de Quartararo, il la tempère sur la base du résultat du test de Mandalika : "On est deuxième et cinquième, et on a nos armes. Il faut qu'on utilise ce qu'on a, il n'y a rien d'autre à faire. C'est ce qu'on a. On sait tous que la Yamaha n'est pas la moto la plus impressionnante du point de vue de la vitesse, c'est probablement la moto la plus lente de la catégorie, mais elle a d'autres caractéristiques à utiliser et qui doivent l'être au maximum."

"Il est certain que le pilote doit prendre plus de risques dans les virages, plutôt qu'en ligne droite. Mais c'est ce qu'on a et ce qu'on doit utiliser au mieux. Yamaha travaille et continuera à le faire maintenant et à l'avenir pour améliorer cette situation. On est certains que Yamaha travaille, alors on essaye de donner le maximum et on verra où ça nous place. Pour le moment, on est deuxième et cinquième", insiste-t-il.

"Encore besoin de sensations sur la moto"

Après ces cinq jours d'essais de pré-saison, Morbidelli estime qu'il lui faut encore s'approprier sa nouvelle machine pour mieux la comprendre : "J'ai encore besoin de sensations sur la moto, une connaissance de cette moto. Elle se comporte différemment de celle de 2019, et j'ai encore le sentiment d'être plus lié à la moto de 2019 qu'à celle de 2022, j'ai donc besoin de prendre un peu plus mes marques avec celle de 2022."

Aussi, lorsqu'il est interrogé sur ce qu'il manque à la Yamaha 2022, le pilote italien oriente sa réponse vers ce qui continue de lui manquer à titre personnel, alors qu'il sort d'une longue convalescence. "J'ai toujours besoin d'améliorer mes sensations avec la moto. C'est seulement à Sepang que j'ai enfourché la moto en étant dans une bonne condition. On a donc entamé notre travail avec Patrick [Primmer, son nouveau chef mécanicien] à Sepang, et on a commencé à définir une base. On a fini par obtenir une bonne base [à Mandalika] et on a réussi à s'améliorer de plus en plus durant ces trois jours, et aussi à aller chercher la performance et à voir quelque chose d'intéressant", veut-il retenir.

"C'est dommage que pendant ces essais de pré-saison, on n'ait pas eu le temps d'essayer beaucoup de time attacks. On s'est plus concentré sur le fait de travailler sur la moto, d'améliorer les sensations, de faire de petites modifications avec Patrick afin de bien comprendre ce que je veux. Avec un nouveau chef mécanicien et une nouvelle moto, il faut s'adapter."

"La moto de 2022 est très similaire à celle de 2021, mais elle est très différente de celle de 2019 donc je devais encore trouver ma base. On a employé beaucoup de temps, la majeure partie de ces cinq jours, pour la trouver. Ça n'est pas tant que ça et je suis satisfait du travail qu'on a fait", retient-il. "Il y a des progrès à faire, moi comme les réglages de la moto on doit s'améliorer, mais c'est un bon point de départ à mon avis, on a fait du bon travail."

Avec Vincent Lalanne-Sicaud