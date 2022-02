Yamaha tente de convaincre Quartararo de rester malgré ses doutes

Charger le lecteur audio

La préparation du championnat à venir se termine dans une ambiance électrique chez Yamaha, après les déclarations de Fabio Quartararo samedi. Le pilote français continue de pousser le constructeur à lui montrer de nets signes de progrès, partageant sa frustration d'avoir reçu un moteur trop peu évolué, ce qu'il a fait dès les essais de Jerez, en novembre. Mais le contexte est aujourd'hui différent car à trois semaines du début des courses, le Champion du monde en titre n'a toujours pas renouvelé son contrat et lance des signaux alarmants à la direction de Yamaha.

Samedi, à nouveau interrogé sur cette puissance moteur qu'il n'a pas vu progresser suffisamment, Quartararo a livré un raisonnement qui a de quoi pétrifier Iwata. "Évidemment, j'espérais une plus grande amélioration de la moto, et cela fait que mon avenir est ouvert. Je dois étudier quelle serait la meilleure option pour moi", a-t-il déclaré aux journalistes réunis face à lui.

En affirmant que son avenir est ouvert et qu'il souhaite parler à d'autres constructeurs pour évaluer ses options, le pilote français inquiète forcément un clan Yamaha qui le voit comme son leader. Spectaculaire dès ses débuts dans la catégorie reine, en 2019, il a vite réussi à obtenir du matériel bien meilleur que celui dont il disposait à son arrivée, grâce à ses performances.

Capable de rivaliser avec Marc Márquez durant son année de rookie, il a remporté ses premières victoires la saison suivante et a conquis le titre en 2021 alors qu'il avait entre-temps été promu dans l'équipe officielle. Cet accord, scellé très tôt, portait sur les saisons 2021 et 2022, et Yamaha l'a affirmé sans détour lors du lancement de son année, il y a quelques jours : le prolonger constitue sa priorité actuelle.

Ces déclarations fortes du Niçois, samedi, ont poussé Massimo Meregalli, directeur de l'équipe officielle Yamaha, à réaffirmer la volonté de Yamaha de conserver ses services. "Fabio est notre première priorité", a répété le responsable italien ce dimanche au micro du site officiel du MotoGP. "Nous sommes en contact presque quotidiennement avec son management, nous continuons à suivre notre programme et nous essayons de trouver une façon de parvenir à un accord dès que possible."

"Il est normal qu'il ait reçu des propositions, mais nous sommes confiants et nous faisons ce que nous pouvons pour nous assurer de le garder pour les deux prochaines années, voire plus", a ajouté Massimo Meregalli, confirmant une volonté non seulement de prolonger l'union avec le Français, mais aussi d'en faire le pilier du groupe Yamaha sur le long terme.

Ducati n'a pas ce problème avec Bagnaia

Parmi les autres figures de proue du championnat, Joan Mir se trouve dans une situation quelque peu comparable, s'étant lui aussi dit ouvert à la discussion avec la concurrence alors que le développement mené par Suzuki l'a notoirement déçu depuis l'an dernier. La direction de l'équipe répète vouloir conserver ses deux pilotes, sans pouvoir à ce stade en dire plus.

À l'inverse, la place centrale qu'occupe Pecco Bagnaia chez Ducati n'est pas menacée, le pilote italien ayant confirmé samedi qu'un nouvel accord était imminent. "Je ne le cache pas", a-t-il indiqué. "On travaille bien ensemble, on est bien ensemble, et on se veut de façon réciproque. Je trouve que c'est très bien que ce soit le cas."

Davide Tardozzi a réaffirmé cette volonté réciproque ce dimanche, témoignant d'une confiance qui parait plus tangible que celle évoquée par Yamaha. "Pecco est un pilote que voudrions garder dans la famille", a indiqué le team manager Ducati. "Nous discutons encore de certains sujets mais nous le voulons et il veut rester, alors il est possible que nous trouvions une solution. Je pense que nous allons vraiment essayer de finaliser les choses dès que possible. Rien n'est encore fait mais nous le voulons et il veut Ducati, donc je pense qu'au final il est possible de trouver un accord."

À noter enfin que, parmi les pilotes les plus en vue en ce début d'année, Marc Márquez est quant à lui déjà sous contrat avec Honda jusqu'en 2024 inclus.