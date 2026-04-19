Verstappen hors course pour la victoire au Nürburgring
Leader de la course en début d'épreuve, Max Verstappen a vu ses espoirs de victoire s'envoler dès la première heure, après un arrêt au stand de plus de 20 minutes consécutif à un problème mécanique sur sa Mercedes-AMG GT3.
Photo de: Max Verstappen
Le passage de Max Verstappen en NLS n'aura finalement pas été des plus chanceux. Le Néerlandais participait ce week-end aux 24H Nürburgring Qualifiers - quatrième et cinquième manches du championnat - avec l'objectif de se préparer au mieux aux 24 Heures du Nürburgring prévues en mai prochain.
Alors que la première course avait été interrompue la veille après le décès d'un pilote à la suite d'un violent accident dans les premiers tours, la deuxième épreuve a, elle aussi, tourné court… du moins pour l'équipage de Verstappen.
Parti cinquième sur la grille, le pilote Red Bull assurait le premier relais de cette course de quatre heures. Très en vue en début d'épreuve, multipliant les dépassements et les luttes en piste, Verstappen était parvenu à prendre la tête avec près de 30 secondes d'avance.
Mais un arrêt au stand imprévu a brutalement mis fin à ses espoirs de victoire. Au dixième tour, le Néerlandais est rentré de manière inattendue, bien trop tôt pour un ravitaillement programmé.
La Mercedes-AMG n°3 a alors été poussée dans le garage de l'équipe Winward. Verstappen est descendu de la voiture, remplacé par Lucas Auer, tandis que les mécaniciens intervenaient sur l'avant du véhicule.
"Nous ne savons pas encore exactement pourquoi, mais nous avons des dommages sur le splitter. C'est pour cela que nous avons préféré rentrer la voiture par précaution, afin d'éviter que la situation ne s'aggrave", a expliqué le team manager Steve Buschmann.
Après une vingtaine de minutes d'immobilisation, la voiture a finalement repris la piste avec Auer au volant, alors qu'il restait encore trois heures de course. La victoire s'est toutefois définitivement envolée, l'objectif étant désormais d'accumuler des kilomètres sur la Nordschleife en vue des 24 Heures dans quatre semaines.
Entre une première victoire en NLS2 finalement retirée sur disqualification, une course écourtée la veille et un problème mécanique ce dimanche, les débuts de Max Verstappen sur la Nordschleife ne se déroulent pas comme espéré.
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