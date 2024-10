Alpine espère conserver Mick Schumacher en endurance

Privé de volant de titulaire en Formule 1 depuis fin 2022 et l'issue de sa collaboration avec Haas, Mick Schumacher a trouvé refuge comme pilote de réserve chez Mercedes, et a rejoint Alpine en endurance début 2024 pour son nouveau programme avec l'A424 LMDh.

Le pilote allemand a ainsi effectué ses débuts en WEC et aux 24 Heures du Mans, au volant de l'Alpine #36 qu'il partage avec Nicolas Lapierre et Matthieu Vaxiviere. Si les trois hommes ont été souvent dominés par leurs équipiers sur l'Alpine #35, c'est bien Schumacher et les siens qui ont offert à la marque française son premier podium en Hypercar, avec leur troisième place lors de la dernière épreuve en date, les 6 Heures de Fuji.

Alors que les discussions sont en cours pour 2025, Mick Schumacher semble encore réticent à s'engager fermement avec Alpine pour l'an prochain, l'ancien pilote Haas étant toujours décidé à se donner toutes les chances, aussi minimes soient-elles, de revenir en Formule 1 l'an prochain.

"C'est difficile à dire, j'espère qu'il restera", a confié à Motorsport.com Philippe Sinault, interrogé sur le fait qu'il puisse conserver Mick Schumacher l'an prochain au sein de son effectif. "Nous insistons et nous lui disons immédiatement que pour nous, c'est un point vraiment très important qu'il reste avec nous. Mais ce n'est pas entre mes mains. La Formule 1 reste la Formule 1. Nous devons encore attendre. J'espère que nous aurons des nouvelles à ce sujet à court terme."

Alpine veut conserver Mick Schumacher pour son programme WEC en 2025. Photo de: Andreas Beil

À l'heure actuelle, une seule place reste à pourvoir en F1 pour 2025, alors que Stake/Sauber n'a pas encore annoncé l'identité de celui qui épaulera Nico Hülkenberg au sein de l'équipe qui passera définitivement sous le contrôle d'Audi en 2026.

Mick Schumacher a fait partie des pilotes pressentis pour remplacer Esteban Ocon chez Alpine en 2025, mais le second baquet de l'équipe d'Enstone est finalement revenu au pilote de réserve Jack Doohan, qui effectuera ses débuts dans la discipline l'an prochain.

Bruno Famin, qui dirige les programmes sportifs d'Alpine, s'est lui aussi dit désireux de conserver les services de Schumacher pour la saison prochaine.

"Je suis très content de Mick. Il a fait du très bon travail", a déclaré le dirigeant français à Motorsport.com. "Son adaptation à l'endurance a été incroyable, très rapide, très bonne, tout le monde sait que ce n'est pas facile pour un pilote de monoplace. Et surtout, au début de l'année, il était très concentré sur la façon d'obtenir une place en Formule 1, et il l'est toujours."

"Mais si l'on met ça de côté, il est vraiment concentré sur le programme. Nous avons encore vu à Austin à quel point il était rapide pendant la course. Je suis très heureux avec Mick, et si nous avons l'opportunité de continuer ensemble, nous serons très heureux."

Interrogé sur ce qu'Alpine peut faire pour conserver les services de Schumacher l'année prochaine, Famin a répondu : "Il faut être meilleur. Il ne s'agit pas seulement de ce que l'équipe peut faire, mais aussi de son choix personnel. Nous savons tous que la priorité numéro un de Mick serait qu'il ait la possibilité [de revenir en F1], mais nous savons qu'il ne reste qu'un seul [volant] pour avoir l'opportunité de revenir en Formule 1. Nous verrons ce que nous ferons, quelle sera la décision finale. De notre côté, nous serons heureux [s'il reste]."

"Je pense que nous avons fait du bon travail ensemble", ajoute Sinault. "Je suis très heureux de son niveau de performance, de son rythme, de son investissement, et je pense qu'il est également très heureux de son travail. S'il n'a pas d'opportunité en F1, nous serons proches de continuer à travailler ensemble."

Quant à Mick Schumacher, il a précisé que le récent podium décroché à Fuji ne changeait pas son approche au sujet de son programme en 2025.

"Pour l'instant, nous sommes simplement satisfaits de ce podium", a-t-il déclaré. "La décision concernant l'avenir sera prise à un moment ou à un autre de l'année, si tout va bien. Dès que je saurai ce que je ferai, je ne manquerai pas de publier un communiqué de presse pour vous en informer. Mais il est certain que l'espoir réside toujours [de retourner] en Formule 1, car c'est ce dont je rêve depuis que je suis tout petit. Mais c'est vraiment génial d'être en WEC."