Alpine et Toyota font tomber Ferrari à Imola
Après un Prologue et des Essais Libres 1 largement dominés par les trois Ferrari 499P, la hiérarchie a évolué lors de la deuxième séance : l'Alpine n°35 et la Toyota n°7 ont pris le dessus, reléguant la première Hypercar italienne, la n°50, au troisième rang.
6H d'Imola - Les essais libres en images
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Après le Prologue, ce sont les Essais Libres 1 des 6 Heures d'Imola qui ont vu les trois Ferrari 499P dominer sans réelle opposition, en signant les trois meilleurs temps dès les premières minutes de la séance, avec la Ferrari n°83 d'AF Corse en tête.
La deuxième séance s'est elle aussi déroulée sous un ciel parfaitement dégagé. Les premiers chronos se sont toutefois révélés nettement plus élevés que lors des EL1, la plupart des voitures tournant initialement en 1'36.
Logiquement, les temps ont rapidement chuté au fil de la séance. Mais cette fois, ce n'est pas une Ferrari qui s'est installée en haut de la feuille des temps : Charles Milesi a signé le premier chrono de référence au volant de l'Alpine A524 n°36 en 1'31"368, déjà plus rapide de quatre dixièmes que la meilleure marque matinale de l'AF Corse.
Ce temps n'a toutefois pas résisté longtemps, d'abord battu par Malthe Jakobsen dans la Peugeot n°94, puis par Nyck de Vries, qui a porté la Toyota n°7 en tête en 1'31"164.
Les trois Ferrari se sont de nouveau regroupées, avec la n°83 en tête du clan italien, mais cette fois seulement aux cinquième, sixième et septième positions. Charles Milesi a ensuite repris les commandes en abaissant la référence à 1'31"122, avant de franchir la barre des 1'31 avec un tour en 1'30"898.
La Ferrari 499P n°50 d'Antonio Fuoco, Miguel Molina et Nicklas Nielsen.
Photo de: Sam Bagnall / Getty Images
Après 20 premières minutes assez intense, les pilotes se sont ensuite légèrement calmés. Les Ferrari n°50 et n°51 étaient alors remontées aux troisième et quatrième positions, à un peu plus d'un dixième de l'Alpine en tête.
Le peloton s'est montré nettement plus resserré que lors des séances de tests précédentes. Théo Pourchaire, au volant de la Peugeot 9X8 n°94, ainsi que Sébastien Buemi sur la Toyota n°8, ont tous deux été placés sous enquête pour excès de vitesse à l'entrée de la voie des stands.
Comme lors des premiers essais, les équipes ont ensuite axé la deuxième partie de séance sur le travail des longs relais, laissant le classement pratiquement inchangé lorsque le drapeau à damier s'est abaissé.
Au final, ce sont Alpine et Toyota qui sont parvenus à faire tomber Ferrari en ce début de week-end. Les deux Hypercars du constructeur italien terminent aux troisième et quatrième positions, tandis que la n°83 se classe septième.
La Peugeot n°94 s'invite une nouvelle fois dans le top 5. Même constat que lors des EL1 pour Genesis Magma Racing, dont les deux prototypes ont de nouveau fermé la marche.
6H d'Imola - Essais Libres 2
|Pos.
|Équipe
|#
|Pilotes
|Voiture
|Tours
|Temps
|Écart
|km/h
|1
|
Alpine Endurance Team HYPERCAR
|35
|A. Félix da Costa C. Milesi F. Habsburg
|Alpine A424
|0
|
1'30.898
|194.420
|2
|
Toyota Racing HYPERCAR
|7
|M. Conway K. Kobayashi N. de Vries
|Toyota GR010 - Hybrid
|0
|
+0.114
1'31.012
|0.114
|194.176
|3
|
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
|50
|A. Fuoco M. Molina N. Nielsen
|Ferrari 499P
|0
|
+0.138
1'31.036
|0.024
|194.125
|4
|
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
|51
|A. Pier Guidi J. Calado A. Giovinazzi
|Ferrari 499P
|0
|
+0.189
1'31.087
|0.051
|194.016
|5
|
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
|94
|L. Duval M. Jakobsen T. Pourchaire
|Peugeot 9X8
|0
|
+0.327
1'31.225
|0.138
|193.723
|6
|
BMW M Team WRT HYPERCAR
|20
|R. Frijns R. Rast
|BMW M Hybrid V8
|0
|
+0.456
1'31.354
|0.129
|193.449
|7
|
AF Corse HYPERCAR
|83
|Y. Yifei R. Kubica P. Hanson
|Ferrari 499P
|0
|
+0.482
1'31.380
|0.026
|193.394
|8
|
Genesis Magma Racing HYPERCAR
|19
|M. Jaminet P. Chatin D. Juncadella
|Genesis GMR-001
|0
|
+0.489
1'31.387
|0.007
|193.379
|9
|
Aston Martin THOR Team HYPERCAR
|007
|H. Tincknell T. Gamble
|Aston Martin Valkyrie
|0
|
+0.534
1'31.432
|0.045
|193.284
|10
|
Alpine Endurance Team HYPERCAR
|36
|F. Makowiecki J. Gounon V. Martins
|Alpine A424
|0
|
+0.640
1'31.538
|0.106
|193.060
|11
|
Toyota Racing HYPERCAR
|8
|S. Buemi B. Hartley R. Hirakawa
|Toyota GR010 - Hybrid
|0
|
+0.657
1'31.555
|0.017
|193.024
|12
|
Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR
|38
|E. Bamber S. Bourdais
|Cadillac V-Series.R
|0
|
+0.747
1'31.645
|0.090
|192.835
|13
|
BMW M Team WRT HYPERCAR
|15
|K. Magnussen R. Marciello
|BMW M Hybrid V8
|0
|
+0.955
1'31.853
|0.208
|192.398
|14
|
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
|93
|P. Di Resta S. Vandoorne N. Cassidy
|Peugeot 9X8
|0
|
+0.959
1'31.857
|0.004
|192.390
|15
|
Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR
|12
|W. Stevens N. Nato
|Cadillac V-Series.R
|0
|
+0.984
1'31.882
|0.025
|192.337
|16
|
Aston Martin THOR Team HYPERCAR
|009
|A. Riberas M. Sørensen
|Aston Martin Valkyrie
|0
|
+1.056
1'31.954
|0.072
|192.187
|17
|
Genesis Magma Racing HYPERCAR
|17
| A. Lotterer P. Derani
M. Jaubert
|Genesis GMR-001
|0
|
+1.389
1'32.287
|0.333
|191.493
|18
|
Heart of Racing Team LMGT3
|23
|
G. Newell
K. PauwelsJ. Adam
|Aston Martin Vantage AMR GT3
|0
|
+11.183
1'42.081
|9.794
|173.121
|19
|
AKKODIS ASP Team LMGT3
|78
| T. Rompuy
H. David
E. Masson
|Lexus RC F GT3
|0
|
+11.253
1'42.151
|0.070
|173.002
|20
|
Heart of Racing Team LMGT3
|27
|I. James Z. Robichon M. Drudi
|Aston Martin Vantage AMR GT3
|0
|
+11.313
1'42.211
|0.060
|172.901
|21
|
AKKODIS ASP Team LMGT3
|87
|
R. UmbrarescuC. Schmid J. López
|Lexus RC F GT3
|0
|
+11.398
1'42.296
|0.085
|172.757
|22
|
TF Sport LMGT3
|33
|
B. McDonaldJ. Edgar N. Catsburg
|Chevrolet Corvette Z06 GT3.R
|0
|
+11.432
1'42.330
|0.034
|172.700
|23
|
Racing Team Turkey by TF LMGT3
|34
|
P. DempseyS. Yoluc C. Eastwood
|Chevrolet Corvette Z06 GT3.R
|0
|
+11.629
1'42.527
|0.197
|172.368
|24
|
Vista AF Corse LMGT3
|21
|F. Heriau S. Mann A. Rovera
|Ferrari 296 GT3 Evo
|0
|
+11.656
1'42.554
|0.027
|172.322
|25
|
IRON LYNX LMGT3
|79
|
J. ZelgerM. Cressoni L. Hodenius
|Mercedes AMG GT3
|0
|
+11.680
1'42.578
|0.024
|172.282
|26
|
IRON LYNX LMGT3
|61
|M. Berry R. Andrade M. Martin
|Mercedes AMG GT3
|0
|
+11.716
1'42.614
|0.036
|172.222
|27
|
Manthey DK Engineering LMGT3
|91
|
J. CottinghamT. Boguslavskiy A. Guven
|Porsche 911 GT3 R
|0
|
+11.779
1'42.677
|0.063
|172.116
|28
|
Vista AF Corse LMGT3
|54
|T. Flohr F. Castellacci D. Rigon
|Ferrari 296 GT3 Evo
|0
|
+11.825
1'42.723
|0.046
|172.039
|29
|
Garage 59 LMGT3
|58
| A. West F. Gehrsitz
B. Goethe
|McLaren 720S GT3 Evo
|0
|
+11.864
1'42.762
|0.039
|171.974
|30
|
TEAM WRT LMGT3
|69
| A. McIntosh P. Thompson
D. Harper
|BMW M4 GT3 Evo
|0
|
+11.896
1'42.794
|0.032
|171.920
|31
|
The Bend Manthey LMGT3
|92
|Y. Shahin R. Pera R. Lietz
|Porsche 911 GT3 R
|0
|
+12.047
1'42.945
|0.151
|171.668
|32
|
Garage 59 LMGT3
|10
|
A. Au
T. FlemingM. Kirchhofer
|McLaren 720S GT3 Evo
|0
|
+12.065
1'42.963
|0.018
|171.638
|33
|
Proton Competition LMGT3
|77
| E. Powell B. Tuck
S. Priaulx
|Ford Mustang GT3
|0
|
+12.232
1'43.130
|0.167
|171.360
|34
|
TEAM WRT LMGT3
|32
|D. Leung S. Gelael A. Farfus
|BMW M4 GT3 Evo
|0
|
+12.327
1'43.225
|0.095
|171.202
|35
|
Proton Competition LMGT3
|88
|S. Gattuso G. Levorato L. Sargeant
|Ford Mustang GT3
|0
|
+12.464
1'43.362
|0.137
|170.975
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