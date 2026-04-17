Alpine et Toyota font tomber Ferrari à Imola

Après le Prologue, ce sont les Essais Libres 1 des 6 Heures d'Imola qui ont vu les trois Ferrari 499P dominer sans réelle opposition, en signant les trois meilleurs temps dès les premières minutes de la séance, avec la Ferrari n°83 d'AF Corse en tête.

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La deuxième séance s'est elle aussi déroulée sous un ciel parfaitement dégagé. Les premiers chronos se sont toutefois révélés nettement plus élevés que lors des EL1, la plupart des voitures tournant initialement en 1'36.

Logiquement, les temps ont rapidement chuté au fil de la séance. Mais cette fois, ce n'est pas une Ferrari qui s'est installée en haut de la feuille des temps : Charles Milesi a signé le premier chrono de référence au volant de l'Alpine A524 n°36 en 1'31"368, déjà plus rapide de quatre dixièmes que la meilleure marque matinale de l'AF Corse.

Ce temps n'a toutefois pas résisté longtemps, d'abord battu par Malthe Jakobsen dans la Peugeot n°94, puis par Nyck de Vries, qui a porté la Toyota n°7 en tête en 1'31"164.

Les trois Ferrari se sont de nouveau regroupées, avec la n°83 en tête du clan italien, mais cette fois seulement aux cinquième, sixième et septième positions. Charles Milesi a ensuite repris les commandes en abaissant la référence à 1'31"122, avant de franchir la barre des 1'31 avec un tour en 1'30"898.

La Ferrari 499P n°50 d'Antonio Fuoco, Miguel Molina et Nicklas Nielsen. Photo de: Sam Bagnall / Getty Images

Après 20 premières minutes assez intense, les pilotes se sont ensuite légèrement calmés. Les Ferrari n°50 et n°51 étaient alors remontées aux troisième et quatrième positions, à un peu plus d'un dixième de l'Alpine en tête.

Le peloton s'est montré nettement plus resserré que lors des séances de tests précédentes. Théo Pourchaire, au volant de la Peugeot 9X8 n°94, ainsi que Sébastien Buemi sur la Toyota n°8, ont tous deux été placés sous enquête pour excès de vitesse à l'entrée de la voie des stands.

Comme lors des premiers essais, les équipes ont ensuite axé la deuxième partie de séance sur le travail des longs relais, laissant le classement pratiquement inchangé lorsque le drapeau à damier s'est abaissé.

Au final, ce sont Alpine et Toyota qui sont parvenus à faire tomber Ferrari en ce début de week-end. Les deux Hypercars du constructeur italien terminent aux troisième et quatrième positions, tandis que la n°83 se classe septième.

La Peugeot n°94 s'invite une nouvelle fois dans le top 5. Même constat que lors des EL1 pour Genesis Magma Racing, dont les deux prototypes ont de nouveau fermé la marche.