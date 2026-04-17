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Résumé d'essais libres
WEC 6 Heures d'Imola

Alpine et Toyota font tomber Ferrari à Imola

Après un Prologue et des Essais Libres 1 largement dominés par les trois Ferrari 499P, la hiérarchie a évolué lors de la deuxième séance : l'Alpine n°35 et la Toyota n°7 ont pris le dessus, reléguant la première Hypercar italienne, la n°50, au troisième rang.

Téha Courbon
Mis à jour:
#35 Alpine Endurance Team Alpine A424: Antonio Felix Da Costa, Ferdinand Habsburg, Charles Milesi

6H d'Imola - Les essais libres en images
N° 35 Alpine Endurance Team Alpine A424 : Antonio Felix Da Costa, Ferdinand Habsburg, Charles Milesi

6H d'Imola - Les essais libres en images
#7 Toyota Gazoo Racing Toyota TR010 : Kamui Kobayashi

6H d'Imola - Les essais libres en images
#51 Ferrari AF Corse Ferrari 499P

6H d'Imola - Les essais libres en images
#93 Peugeot TotalEnergies Peugeot 9X8 : Paul Di Resta, Stoffel Vandoorne, Nick Cassidy

6H d'Imola - Les essais libres en images
N° 7 Toyota Gazoo Racing Toyota TR010 : Mike Conway, Kamui Kobayashi, Nyck De Vries

6H d'Imola - Les essais libres en images
#51 Ferrari AF Corse Ferrari 499P : Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi

6H d'Imola - Les essais libres en images
#009 Aston Martin Thor Team Aston Martin Valkyrie : Alex Riberas, Marco Sorensen

6H d'Imola - Les essais libres en images
#10 Garage 59 McLaren 720S GT3 EVO : Antares Au, Thomas Fleming, Marvin Kirchhofer

6H d'Imola - Les essais libres en images
N° 38 Cadillac Hertz Team Jota Cadillac V-Series.R : Earl Bamber, Sébastien Bourdais

6H d'Imola - Les essais libres en images
#83 AF Corse Ferrari 499P : Robert Kubica

6H d'Imola - Les essais libres en images
N° 92 : La Porsche 911 GT3 R de Bend Manthey : Yasser Shahin, Riccardo Pera, Richard Lietz

6H d'Imola - Les essais libres en images
#20 BMW M Team WRT BMW M Hybrid V8 : Rene Rast, Robin Frijns

6H d'Imola - Les essais libres en images
#10 Garage 59 McLaren 720S GT3 EVO : Antares Au, Thomas Fleming, Marvin Kirchhofer

6H d'Imola - Les essais libres en images
#93 Peugeot TotalEnergies Peugeot 9X8 : Paul Di Resta, Stoffel Vandoorne, Nick Cassidy

6H d'Imola - Les essais libres en images
N° 7 Toyota Gazoo Racing Toyota TR010 : Mike Conway, Kamui Kobayashi, Nyck De Vries

6H d'Imola - Les essais libres en images
#83 AF Corse Ferrari 499P : Robert Kubica, Yifei Ye, Philip Hanson

6H d'Imola - Les essais libres en images
#8 Toyota Gazoo Racing Toyota TR010 : Sébastien Buemi

6H d'Imola - Les essais libres en images
#83 AF Corse Ferrari 499P : Philip Hanson

6H d'Imola - Les essais libres en images
#009 Aston Martin Thor Team Aston Martin Valkyrie : Alex Riberas, Marco Sorensen

6H d'Imola - Les essais libres en images
Jamie Chadwick, Genesis Magma Racing Genesis GMR-001

6H d'Imola - Les essais libres en images
#79 Iron Lynx Mercedes-AMG LMGT3 : Johannes Zelger, Matteo Cressoni, Lin Hodenius

6H d'Imola - Les essais libres en images
#50 Ferrari AF Corse Ferrari 499P : Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen

6H d'Imola - Les essais libres en images
#15 BMW M Team WRT BMW M Hybrid V8 : Raffaele Marciello, Kevin Magnussen

6H d'Imola - Les essais libres en images
N° 12 Cadillac Hertz Team Jota Cadillac V-Series.R : Norman Nato, Will Stevens

6H d'Imola - Les essais libres en images
#50 Ferrari AF Corse Ferrari 499P : Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen

6H d'Imola - Les essais libres en images
N° 17 Genesis Magma Racing Genesis GMR-001 : André Lotterer

6H d'Imola - Les essais libres en images
#51 Ferrari AF Corse Ferrari 499P

6H d'Imola - Les essais libres en images
#34 Racing Team Turkey avec la TF Corvette Z06 LMGT3.R : Peter Dempsey, Salih Yoluc, Charlie Eastwood

6H d'Imola - Les essais libres en images
#32 Équipe WRT BMW M4 LMGT3 EVO : Darren Leung, Sean Gelael, Augusto Farfus

6H d'Imola - Les essais libres en images
N° 7 Toyota Gazoo Racing Toyota TR010 : Mike Conway, Kamui Kobayashi, Nyck De Vries

6H d'Imola - Les essais libres en images
#50 Ferrari AF Corse Ferrari 499P : Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen

6H d'Imola - Les essais libres en images
#10 Garage 59 McLaren 720S GT3 EVO : Antares Au, Thomas Fleming, Marvin Kirchhofer

6H d'Imola - Les essais libres en images
N° 17 Genesis Magma Racing Genesis GMR-001 : André Lotterer, Pipo Derani, Mathys Jaubert

6H d'Imola - Les essais libres en images
#83 AF Corse Ferrari 499P : Robert Kubica, Yifei Ye, Philip Hanson

6H d'Imola - Les essais libres en images
#32 Équipe WRT BMW M4 LMGT3 EVO : Sean Gelael

6H d'Imola - Les essais libres en images
#33 TF Sport Corvette Z06 LMGT3.R : Jonny Edgar

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#83 AF Corse Ferrari 499P : Yifei Ye

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#93 Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8: Nick Cassidy

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Jacky Ickx, Genesis Magma Racing

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N° 91 Manthey Dk Engineering Porsche 911 GT3 R : James Cottingham, Timur Boguslavskiy, Ayhancan Guven

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N° 69 Équipe WRT BMW M4 LMGT3 EVO : Anthony McIntosh, Parker Thompson, Daniel Harper

6H d'Imola - Les essais libres en images
#83 AF Corse Ferrari 499P : Robert Kubica, Yifei Ye, Philip Hanson

6H d'Imola - Les essais libres en images
N° 92 : La Porsche 911 GT3 R de Bend Manthey : Yasser Shahin, Riccardo Pera, Richard Lietz

6H d'Imola - Les essais libres en images
#33 TF Sport Corvette Z06 LMGT3.R : Blake McDonald, Jonny Edgar, Nicky Catsburg

6H d'Imola - Les essais libres en images
N° 17 Genesis Magma Racing Genesis GMR-001 : André Lotterer, Pipo Derani, Mathys Jaubert

6H d'Imola - Les essais libres en images
#83 AF Corse Ferrari 499P : Robert Kubica, Yifei Ye, Philip Hanson

6H d'Imola - Les essais libres en images
#79 Iron Lynx Mercedes-AMG LMGT3 : Johannes Zelger, Matteo Cressoni, Lin Hodenius

6H d'Imola - Les essais libres en images
N° 19 Genesis Magma Racing Genesis GMR-001 : Mathieu Jaminet, Paul-Loup Chatin, Daniel Juncadella

6H d'Imola - Les essais libres en images
N° 7 Toyota Gazoo Racing Toyota TR010 : Mike Conway, Kamui Kobayashi, Nyck De Vries

6H d'Imola - Les essais libres en images
#58 Garage 59 McLaren 720S GT3 EVO : Alexander West, Finn Gehrsitz, Benjamin Goethe

6H d'Imola - Les essais libres en images
#51 Ferrari AF Corse Ferrari 499P : Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi

6H d'Imola - Les essais libres en images
52

Après le Prologue, ce sont les Essais Libres 1 des 6 Heures d'Imola qui ont vu les trois Ferrari 499P dominer sans réelle opposition, en signant les trois meilleurs temps dès les premières minutes de la séance, avec la Ferrari n°83 d'AF Corse en tête.

Lire aussi :

La deuxième séance s'est elle aussi déroulée sous un ciel parfaitement dégagé. Les premiers chronos se sont toutefois révélés nettement plus élevés que lors des EL1, la plupart des voitures tournant initialement en 1'36.

Logiquement, les temps ont rapidement chuté au fil de la séance. Mais cette fois, ce n'est pas une Ferrari qui s'est installée en haut de la feuille des temps : Charles Milesi a signé le premier chrono de référence au volant de l'Alpine A524 n°36 en 1'31"368, déjà plus rapide de quatre dixièmes que la meilleure marque matinale de l'AF Corse.

Ce temps n'a toutefois pas résisté longtemps, d'abord battu par Malthe Jakobsen dans la Peugeot n°94, puis par Nyck de Vries, qui a porté la Toyota n°7 en tête en 1'31"164.

Les trois Ferrari se sont de nouveau regroupées, avec la n°83 en tête du clan italien, mais cette fois seulement aux cinquième, sixième et septième positions. Charles Milesi a ensuite repris les commandes en abaissant la référence à 1'31"122, avant de franchir la barre des 1'31 avec un tour en 1'30"898.

La Ferrari 499P n°50 d'Antonio Fuoco, Miguel Molina et Nicklas Nielsen.

La Ferrari 499P n°50 d'Antonio Fuoco, Miguel Molina et Nicklas Nielsen.

Photo de: Sam Bagnall / Getty Images

Après 20 premières minutes assez intense, les pilotes se sont ensuite légèrement calmés. Les Ferrari n°50 et n°51 étaient alors remontées aux troisième et quatrième positions, à un peu plus d'un dixième de l'Alpine en tête.

Le peloton s'est montré nettement plus resserré que lors des séances de tests précédentes. Théo Pourchaire, au volant de la Peugeot 9X8 n°94, ainsi que Sébastien Buemi sur la Toyota n°8, ont tous deux été placés sous enquête pour excès de vitesse à l'entrée de la voie des stands.

Lire aussi :

Comme lors des premiers essais, les équipes ont ensuite axé la deuxième partie de séance sur le travail des longs relais, laissant le classement pratiquement inchangé lorsque le drapeau à damier s'est abaissé.

Au final, ce sont Alpine et Toyota qui sont parvenus à faire tomber Ferrari en ce début de week-end. Les deux Hypercars du constructeur italien terminent aux troisième et quatrième positions, tandis que la n°83 se classe septième.

La Peugeot n°94 s'invite une nouvelle fois dans le top 5. Même constat que lors des EL1 pour Genesis Magma Racing, dont les deux prototypes ont de nouveau fermé la marche.

Italy 6H d'Imola - Essais Libres 2

Toutes les statistiques
 
Pos. Équipe # Pilotes Voiture Tours Temps Écart km/h
1
Alpine Endurance Team HYPERCAR
35 Portugal A. Félix da Costa France C. Milesi Austria F. Habsburg Alpine A424 0

1'30.898

   194.420
2
Toyota Racing HYPERCAR
7 United Kingdom M. Conway Japan K. Kobayashi Netherlands N. de Vries Toyota GR010 - Hybrid 0

+0.114

1'31.012

 0.114 194.176
3
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
50 Italy A. Fuoco Spain M. Molina Denmark N. Nielsen Ferrari 499P 0

+0.138

1'31.036

 0.024 194.125
4
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
51 Italy A. Pier Guidi United Kingdom J. Calado Italy A. Giovinazzi Ferrari 499P 0

+0.189

1'31.087

 0.051 194.016
5
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
94 France L. Duval Denmark M. Jakobsen France T. Pourchaire Peugeot 9X8 0

+0.327

1'31.225

 0.138 193.723
6
BMW M Team WRT HYPERCAR
20 Netherlands R. Frijns Germany R. Rast BMW M Hybrid V8 0

+0.456

1'31.354

 0.129 193.449
7
AF Corse HYPERCAR
83 China Y. Yifei Poland R. Kubica United Kingdom P. Hanson Ferrari 499P 0

+0.482

1'31.380

 0.026 193.394
8
Genesis Magma Racing HYPERCAR
19 France M. Jaminet France P. Chatin Spain D. Juncadella Genesis GMR-001 0

+0.489

1'31.387

 0.007 193.379
9
Aston Martin THOR Team HYPERCAR
007 United Kingdom H. Tincknell United Kingdom T. Gamble Aston Martin Valkyrie 0

+0.534

1'31.432

 0.045 193.284
10
Alpine Endurance Team HYPERCAR
36 France F. Makowiecki France J. Gounon France V. Martins Alpine A424 0

+0.640

1'31.538

 0.106 193.060
11
Toyota Racing HYPERCAR
8 Switzerland S. Buemi New Zealand B. Hartley Japan R. Hirakawa Toyota GR010 - Hybrid 0

+0.657

1'31.555

 0.017 193.024
12
Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR
38 New Zealand E. Bamber France S. Bourdais Cadillac V-Series.R 0

+0.747

1'31.645

 0.090 192.835
13
BMW M Team WRT HYPERCAR
15 Denmark K. Magnussen Italy R. Marciello BMW M Hybrid V8 0

+0.955

1'31.853

 0.208 192.398
14
PEUGEOT TOTALENERGIES HYPERCAR
93 United Kingdom P. Di Resta Belgium S. Vandoorne New Zealand N. Cassidy Peugeot 9X8 0

+0.959

1'31.857

 0.004 192.390
15
Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR
12 United Kingdom W. Stevens France N. Nato Cadillac V-Series.R 0

+0.984

1'31.882

 0.025 192.337
16
Aston Martin THOR Team HYPERCAR
009 Spain A. Riberas Denmark M. Sørensen Aston Martin Valkyrie 0

+1.056

1'31.954

 0.072 192.187
17
Genesis Magma Racing HYPERCAR
17 Germany A. Lotterer Brazil P. Derani
M. Jaubert
Genesis GMR-001 0

+1.389

1'32.287

 0.333 191.493
18
Heart of Racing Team LMGT3
23
G. Newell
K. Pauwels
United Kingdom J. Adam 		Aston Martin Vantage AMR GT3 0

+11.183

1'42.081

 9.794 173.121
19
AKKODIS ASP Team LMGT3
78 Belgium T. Rompuy
H. David
E. Masson
Lexus RC F GT3 0

+11.253

1'42.151

 0.070 173.002
20
Heart of Racing Team LMGT3
27 United Kingdom I. James Canada Z. Robichon Italy M. Drudi Aston Martin Vantage AMR GT3 0

+11.313

1'42.211

 0.060 172.901
21
AKKODIS ASP Team LMGT3
87
R. Umbrarescu
Austria C. Schmid Argentina J. López 		Lexus RC F GT3 0

+11.398

1'42.296

 0.085 172.757
22
TF Sport LMGT3
33
B. McDonald
United Kingdom J. Edgar Netherlands N. Catsburg 		Chevrolet Corvette Z06 GT3.R 0

+11.432

1'42.330

 0.034 172.700
23
Racing Team Turkey by TF LMGT3
34
P. Dempsey
Turkey S. Yoluc Ireland C. Eastwood 		Chevrolet Corvette Z06 GT3.R 0

+11.629

1'42.527

 0.197 172.368
24
Vista AF Corse LMGT3
21 France F. Heriau France S. Mann Italy A. Rovera Ferrari 296 GT3 Evo 0

+11.656

1'42.554

 0.027 172.322
25
IRON LYNX LMGT3
79
J. Zelger
Italy M. Cressoni Netherlands L. Hodenius 		Mercedes AMG GT3 0

+11.680

1'42.578

 0.024 172.282
26
IRON LYNX LMGT3
61 Australia M. Berry Portugal R. Andrade Belgium M. Martin Mercedes AMG GT3 0

+11.716

1'42.614

 0.036 172.222
27
Manthey DK Engineering LMGT3
91
J. Cottingham
Russian Federation T. Boguslavskiy Turkey A. Guven 		Porsche 911 GT3 R 0

+11.779

1'42.677

 0.063 172.116
28
Vista AF Corse LMGT3
54 Switzerland T. Flohr Italy F. Castellacci Italy D. Rigon Ferrari 296 GT3 Evo 0

+11.825

1'42.723

 0.046 172.039
29
Garage 59 LMGT3
58 Sweden A. West Germany F. Gehrsitz
B. Goethe
McLaren 720S GT3 Evo 0

+11.864

1'42.762

 0.039 171.974
30
TEAM WRT LMGT3
69 United States A. McIntosh Canada P. Thompson
D. Harper
BMW M4 GT3 Evo 0

+11.896

1'42.794

 0.032 171.920
31
The Bend Manthey LMGT3
92 Australia Y. Shahin Italy R. Pera Austria R. Lietz Porsche 911 GT3 R 0

+12.047

1'42.945

 0.151 171.668
32
Garage 59 LMGT3
10
A. Au
T. Fleming
Germany M. Kirchhofer 		McLaren 720S GT3 Evo 0

+12.065

1'42.963

 0.018 171.638
33
Proton Competition LMGT3
77 United States E. Powell United Kingdom B. Tuck
S. Priaulx
Ford Mustang GT3 0

+12.232

1'43.130

 0.167 171.360
34
TEAM WRT LMGT3
32 United Kingdom D. Leung Indonesia S. Gelael Brazil A. Farfus BMW M4 GT3 Evo 0

+12.327

1'43.225

 0.095 171.202
35
Proton Competition LMGT3
88 Italy S. Gattuso Italy G. Levorato United States L. Sargeant Ford Mustang GT3 0

+12.464

1'43.362

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