Ferrari ne lâche pas le top 3 à Imola

Après un Prologue largement dominé par les trois Ferrari 499P, le plateau du championnat du monde d'endurance a repris la piste ce vendredi, cette fois pour lancer le premier week-end de course de la saison, en amont des 6 Heures d'Imola prévues dimanche.

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Cette première séance d'essais libres s'est déroulée sous un ciel dégagé, contrairement au Prologue marqué par plusieurs averses au fil de la journée. Dans ces conditions changeantes et piégeuses, certaines équipes ont toutefois pu en tirer profit, en accumulant de précieuses données sur piste mouillée, mais aussi lors des nombreuses interruptions de séance.

Comme lors des essais de pré-saison, les Ferrari n°50 et n°83 se sont rapidement installées aux avant-postes, la n°83 prenant l'avantage avec un chrono en 1'31"739, devançant sa voiture sœur d'une autre équipe pour quelques millièmes. Un premier Full Course Yellow a été déclenché après seulement dix minutes de roulage, à la suite de la sortie de piste de la McLaren 720S n°10, qui a répandu des graviers sur la piste.

Alors qu'elle n'avait pas pu terminer son premier tour lancé, ce qui l'avait empêchée de rejoindre les autres Ferrari dans un premier temps, la 499P n°51 a tout de même pris la troisième place du classement, à deux dixièmes de la référence de la n°83.

À l'image du scénario du Prologue, la "meilleure des autres" était à ce stade la Peugeot 9X8 n°94 pilotée par Loïc Duval, créditée d'un temps à six dixièmes de celui de Robert Kubica.



C'est ensuite Will Stevens, au volant de la Cadillac n°12, qui a pris l'avantage sur l'Hypercar française, tandis qu'une entrée dans le top 3 pour un autre prototype que Ferrari semblait une nouvelle fois difficile à envisager.

Un second Full Course Yellow est venu interrompre la séance à une quarantaine de minutes du terme, en raison d'un plot endommagé dans le virage 14. Les équipes ont ensuite principalement consacré la fin de session au travail sur les longs relais, laissant le classement quasiment inchangé.

Les trois Ferrari ont ainsi de nouveau dominé la séance, la n°83 s'imposant cette fois en tête, devant la Cadillac n°12 et les deux Peugeot. Les deux Genesis GMR-001, pour leurs débuts en catégorie Hypercar cette saison, ont évolué en fond de classement, tout comme les deux Alpine A524. La n°35 a tout de même atteint le top 10.

En LMGT3, c'est la Corvette Z06 LMGT3.R n°34 de l'équipe Racing Team turkey By TF qui a pris le meilleur temps, devant la McLaren 720S LMGT3 EVO n°58 de Garage 58 et l'Aston Martin Vantage AMR LMGT3 n°27 de Heart Of Racing Team.