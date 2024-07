Amende avec sursis pour Toyota après des commentaires sur la BOP

Toyota a été condamné à une amende de 10 000€ avec sursis à la suite de commentaires faits par son directeur d'équipe Rob Leupen au sujet de la Balance de Performance (BoP) du WEC, en violation du règlement du championnat. Il s'agit de la première fois qu'une pénalité est appliquée pour une infraction sur une règle entrée en vigueur au début de la saison dernière.

La question a été traitée par les commissaires lors d'une réunion qui s'est tenue à Interlagos, en marge des 6 Heures de São Paulo, le week-end dernier. Ceux-ci ont considéré que les commentaires tenus par Rob Leupen dans une interview accordée à l'édition néerlandaise de Motorsport.com la semaine dernière constituaient "une grave infraction au règlement".

Ils ont fait valoir que ces propos "remettent en question l'impartialité de la FIA" et ont "pour conséquence directe de jeter le doute sur l'intégrité des résultats sportifs du championnat et de porter atteinte à leur crédibilité".

S'agissant d'une première pénalité appliquée en vertu de cette règle, les commissaires ont décidé d'assortir cette amende d'un sursis courant jusqu'à la fin de l'année, sous réserve qu'aucune autre infraction ne soit commise par une personne associée à Toyota Gazoo Racing. "Tous les concurrents sont avertis qu'à l'avenir, les infractions ne pourront plus faire l'objet d'un sursis", souligne le rapport des commissaires.

Dans l'interview donnée la semaine dernière, Rob Leupen avait déclaré que le changement tardif de BoP dans la catégorie Hypercar avant les 24 Heures du Mans 2023 "n'était pas conforme à la réglementation". Le directeur de l'équipe Toyota a ajouté qu'il n'avait rien à redire sur la BoP en place dans le cadre des nouvelles procédures 2024 au Mans, mais il a appelé à une plus grande transparence.

"Ça s'est mieux passé cette année. Mais on voit quand même que le processus de BoP n’est pas transparent", avait ajouté Rob Leupen. "On peut définir de manière transparente les processus sur lesquels la BoP est créée. On peut dire : 'Les voici et voici comment nous allons procéder'. Et puis, on peut également recueillir des commentaires. Nous en fournissons après chaque course, mais nous n'en recevons pas en retour. C'est à sens unique. Cela ne fonctionne pas. Il faut travailler ensemble pour améliorer la situation."