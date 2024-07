Toyota écrase les 6 Heures de São Paulo

Après un départ relativement mouvementé derrière elle et sous un ciel plutôt dégagé, la Toyota #7 a conservé l'avantage de sa pole, devant sa voiture soeur, alors que les Porsche Jota, une des Porsche Penske et une Ferrari 499P étaient à quatre de front au premier freinage, sans accrochage heureusement. Dès le début du deuxième tour, l'Alpine #35 pilotée par Paul-Loup Chatin part en tête-à-queue au premier virage. Sur le court circuit pauliste, il ne faut qu'une douzaine de minutes pour que les premières Hypercars ne rattrapent les LMGT3.

La première heure est marquée par le cavalier seul des Toyota et surtout une lutte âpre pour la quatrième place, longtemps tenue par la Cadillac #2 avant que celle-ci soit dépassée par ses quatre poursuivantes. Après 40 minutes de roulage, cet affrontement pour la quatrième place va voir un contact entre la Porsche Jota #12 (qui sera plus tard pénalisée d'un stop-and-go de 30 secondes) et la Porsche Penske #6, leader du championnat, dans la ligne droite entre les virages 3 et 4, obligeant la seconde à rentrer avec une crevaison. C'est finalement la Ferrari #51 qui s'empare de cette place après quasiment 50 minutes, grâce à un dépassement très agressif d'Antonio Giovinazzi sur la Jota. Au terme de la première heure, la Toyota #7 mène de 11 secondes sur la #8 et de 20 secondes sur la Porsche Penske #5.

Juste après l'heure de roulage, justement, la première salve d'arrêts a lieu. Les deux Toyota maintiennent les commandes et leur écart, alors que la troisième place est prise par la Ferrari #51 (plus tard condamnée à un drive-through après une infraction sous Full Course Yellow), à une trentaine de secondes de la tête sous la pression de la Porsche Penske #5 qui a changé deux pneus. Pression qui portera vite ses fruits, avec un dépassement après un petit quart d'heure dans cette seconde heure. À la faveur d'une belle fin de premier relais, l'Alpine #36 se replace dans la lutte pour le top 5. C'est d'ailleurs de cet échelon de la course que l'animation vient avec de nombreuses luttes.

L'avance de la Toyota #7 réduite à néant par un drive through...

Peu après 1h30 de roulage, l'information tombe : la Toyota #7 de tête doit écoper d'un drive-through pour infraction sous Full Course Yellow. La conséquence directe, c'est que la Toyota #8 prend les commandes avec 2,5 secondes d'avance sur la #7 et 4 secondes sur la Porsche #5. Rapidement, un échange de position a lieu au sein de la structure nipponne, la #7 pilotée par Mike Conway étant clairement plus rapide que la #8 de Brendon Hartley.

Pendant que ce dernier retient un temps la Porsche #5, la Toyota de tête en profite pour creuser à nouveau l'écart. La #8 finit toutefois par rentrer, raccourcissant un second relais qui tournait au calvaire, Ryo Hirakawa prenant la suite avec des pneus totalement neufs. Au terme de la seconde heure de roulage, la Toyota #7 est toujours en tête, avec 11 secondes d'avance sur la Porsche Penske #5 et 35 secondes sur la Ferrari #51.

...puis un problème de système de carburant !

La troisième heure débute par l'arrêt au stand de l'impressionnant Conway au volant de la Toyota #7, qui compte alors 16 secondes d'avance, mais surtout un coup de théâtre puisque l'immobilisation dure très longtemps en raison d'un problème obligeant à une intervention des mécaniciens. Nyck de Vries, désormais à son volant avec des pneus neufs, ne repart qu'en 18e place après plus de trois minutes au stand. La Toyota #8 se retrouve aux commandes de l'épreuve, 15 secondes devant la Porsche #6 et 24 devant la Porsche #6. À ce stade, la Peugeot #93 occupe une intéressante sixième place.

La Toyota #8 se montre aussi redoutable que la voiture sœur une fois en tête, Hirakawa creusant vite une trentaine de secondes d'avance sur les Porsche officielles. À mi-course, cette GR010 Hybrid observe son troisième arrêt, sans changer de pneus, repartant au cinquième rang, avant que les arrêts des autres membres du top 5 ne lui permette de reprendre les commandes après 3h15 de course, avec une quarantaine de secondes d'avance sur les Porsche. La Ferrari #51 et la Peugeot #93 complètent le top 5. À 2h25 de l'arrivée, la Jota #38 passe devant la 9X8 pour s'emparer de la cinquième place.

Peu avant la marque des 4 heures de course, un Full Course Yellow est déployé quelques instants suite à l'immobilisation hors piste de la Chevrolet #82, ainsi que pour le retrait de quelques débris.

La Toyota #8 mène un train d'enfer

À deux heures de l'arrivée, la Toyota #8 caracole toujours en tête avec une quarantaine de secondes d'avance sur la Porsche Penske #5 et 1'07" d'avance sur la Jota Porsche #38, qui est suivi de près par la Ferrari #51. La GR010 Hybrid aux commandes marque peu après un nouvel arrêt, Hirakawa cédant sa place à Sébastien Buemi. Une fois la salve de pitstops observée par les voitures de tête, avec un changement complet de l'arrière pour la Porsche #5, la Toyota #8 retrouve la tête avec 49 secondes d'avance sur la Porsche #6 et 1'06" sur la Ferrari #51, cette dernière étant sous une grosse pression de l'autre Porsche officielle.

À l'entame de la dernière heure, la Porsche #6, en seconde position, s'arrête au stand pour observer son dernier arrêt. Elle est couverte au tour suivant par la Toyota de tête pour éviter toute mauvaise surprise avec la Safety Car et plusieurs autres concurrents. En sortant des stands, la Jota Porsche #12 sort de piste au virage 4, tape les barrières en marche arrière et brise l'arrêt de la 963 LMDh. Callum Ilott peut repartir mais doit passer par le garage.

La Toyota #8 reprend les commandes à 53 minutes de la fin de l'épreuve, avec quasiment une minute d'avance sur les Porsche officielles. La barre de la minute sera atteinte un peu avant la dernière demi-heure de roulage. La fin de course est principalement marquée, dans le top 5, par l'affrontement entre la Jota Porsche #38 (pénalisée d'un stop-and-go de cinq secondes pour infraction technique) et la Ferrari #51, rejointes dans les dernières minutes par la Toyota #7. C'est cette dernière qui sort vainqueur de la lutte et s'empare de la quatrième place au prix d'une superbe manœuvre au premier virage.

La victoire revient donc facilement à la Toyota #8, devant les Porsche Penske et l'autre Toyota.

En LMGT3, les Iron Dames ont conservé les commandes au départ et ont rapidement creusé l'écart. Toutefois, en début de second relais, la Porsche #92 du Team Manthey a fait l'effort à l'aide de pneus neufs pour recoller avant de passer après 1h30 de roulage. Toujours en lutte pour la victoire, la Lamborghini Huracan GT3 #85 a toutefois dû être rentrée au garage peu avant les deux tiers de la course en raison d'une fuite d'eau. C'est finalement la #92 qui s'est ensuite imposée en dominant les débats.

6 Heures de São Paulo WEC