Après la fiabilité, Peugeot se concentre désormais sur la performance

Après avoir démontré sa fiabilité lors des 24 Heures du Mans, Peugeot va travailler sur le développement des performances de la 9X8 LMH pour la suite du WEC. Olivier Jansonnie, le directeur technique de Peugeot Sport, a révélé qu'il s'attendait à une amélioration des performances de l'Hypercar alors que la marque française n'a pas réussi à entrer dans le top 10 du double tour d'horloge le mois dernier.

Il a ainsi expliqué que la double arrivée des 9X8, 11e et 12e au Mans, avait "déplacé le centre de gravité" de ce sur quoi Peugeot travaille. "Avant Le Mans, vous devez assurer la fiabilité", a-t-il ainsi déclaré. "Nous nous sommes vraiment concentrés sur la fiabilité au cours de l'hiver pour résoudre tous les problèmes rencontrés les années précédentes."

"Il semble que la fiabilité soit bonne ; maintenant nous devons passer plus de temps à tester la performance. Désormais, l'objectif des tests sera différent : il est plus facile de courir après une seule chose plutôt que de courir après la fiabilité et la performance. Il nous reste quatre courses pour essayer de montrer notre performance et nous sommes vraiment déterminés à y parvenir."

#93 Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8: Mikkel Jensen, Nico Muller Photo de: Marco Losi / KAPPAEMEDIA

Jansonnie a convenu que Peugeot était toujours en phase d'apprentissage de son hypercar, qui a fortement évolué en début d'année en changeant à Imola de configuration des pneus, passant d'une taille égale à l'avant et l'arrière à des avant plus étroits et des arrières plus larges, tout en étant doté d'un aileron arrière.

"Il y a encore beaucoup à apprendre sur cette voiture. Nous avons commencé à rouler avec la voiture en décembre et elle est très différente de la précédente. Au Mans, les domaines dans lesquels nous étions moins performants étaient ceux dans lesquels nous étions au contraire plus performants avec l'autre voiture [la 9X8 de première génération], et vice-versa - cela montre que la voiture est très différente."

Toutefois, Peugeot a identifié les domaines à améliorer avec la 9X8 version 2024 : "En général, nous essayons de donner plus confiance aux pilotes pour qu'ils poussent un peu plus la voiture", a ajouté Jansonnie.

#93 Peugeot Totalenergies Peugeot 9X8: Mikkel Jensen, Nico Muller Photo de: JEP / Motorsport Images

Peugeot reprendra son programme d'essais avec une session de roulage à Austin avant la sixième manche de la saison 2024 du WEC, prévue le 1er septembre. La marque prendra part à une double journée de test avec plusieurs constructeurs, ainsi qu'à une journée d'essais menée par Michelin pour travailler sur les pneus de nouvelle génération.

Jansonnie a révélé qu'il y aurait d'autres essais après la manche de Fuji, qui a lieu deux semaines après Austin, le 15 septembre, et avant la finale du championnat à Bahreïn en novembre.

Avec Gary Watkins