Ferrari se rapproche de Toyota à Portimão

Charger le lecteur audio

La dernière heure d'essais libres du week-end, à Portimão, est venue confirmer l'avantage pris par Toyota depuis hier mais a surtout permis de constater un net resserrement des écarts. Ferrari est une fois de plus la menace la plus clairement identifiée avant les qualifications.

Cette dernière séance a toutefois été perturbée par un drapeau rouge après la première demi-heure, consécutif à un accrochage survenu à l'épingle entre la Peugeot n°94 de Gustavo Menezes et l'Alpine n°35 de Memo Rojas. Reparti avec une crevaison, ce dernier a dispersé malgré lui de nombreux débris qui ont nécessité un nettoyage de la piste. Le drapeau vert a été agité de nouveau dans le dernier quart d'heure.

Du côté du chronomètre, c'est Brendon Hartley qui a établi la référence en 1'31"795 au volant de la Toyota n°8, avec seulement 0"189 d'avance sur le temps de James Calado avec la Ferrari n°51. La plus rapide des 499P s'est ainsi intercalée entre les deux GR010 Hybrid, qui se tiennent en moins de trois dixièmes.

Derrière ce trio de tête, la première Peugeot s'est hissée dans la même seconde, à 0"943, devançant la Cadillac et la Vanwall en net regain de forme ce matin. Alors que la deuxième Ferrari est septième, les deux Porsche 963 ont été en net retrait avec les huitième et neuvième positions, respectivement à 1"427 et 1"672. L'unique Glickenhaus 007 est 11e, à 2"105.

En LMP2, Vector Sport a signé comme hier après-midi le meilleur temps en 1'34"265 pour Gabriel Aubry, tandis que la Ferrari AF Corse n°54 a pris le dessus en LMGTE Am, avec un tour en 1'40"426 signé Davide Rigon.

Les qualifications débuteront à 16h30, avec 15 minutes de roulage pour chaque catégorie. On saura si Ferrari est en mesure de rééditer la pole position signée Antonio Fuoco à Sebring le mois dernier.

6H de Portimão - Essais Libres 3

P. # Équipe Temps Écart Trs 1 8 Toyota Gazoo Racing 1:31.795 24 2 51 Ferrari AF Corse 1:31.984 0.189 25 3 7 Toyota Gazoo Racing 1:32.073 0.278 24 4 94 Peugeot TotalEnergies 1:32.738 0.943 27 5 2 Cadillac Racing 1:32.818 1.023 24 6 4 Floyd Vanwall Racing Team 1:32.922 1.127 22 7 50 Ferrari AF Corse 1:32.980 1.185 26 8 6 Porsche Penske Motorsport 1:33.222 1.427 26 9 5 Porsche Penske Motorsport 1:33.467 1.672 25 10 93 Peugeot TotalEnergies 1:33.709 1.914 23

Le classement complet est disponible en cliquant ici