G-Drive renonce au WEC face aux "inacceptables" exigences FIA

Après un message sans ambiguïté ce samedi soir de Roman Rusinov, le patron de G-Drive Racing sur son refus de se plier aux conditions fixées par la FIA pour la participation des concurrents et équipes russes aux épreuves internationales qu'elle régit, un communiqué officiel était encore attendu même si le sort semblait scellé. La confirmation est tombée sur le compte Instagram officiel de la structure et précise bien qu'elle renonce à son engagement en Championnat du monde d'Endurance.

"L'équipe russe G-Drive Racing ne participera pas au Championnat du monde d'Endurance FIA WEC 2022, qui débute dans quinze jours aux États-Unis", peut-on lire dans le communiqué. "La décision a été prise en raison des conditions inacceptables de la Fédération internationale de l'automobile."

Les "conditions" évoquées, sont liées à la prise de position de la fédération qui a décidé, contrairement aux recommandations du Comité international olympique et à d'autres fédérations sportives comme la FIM, de ne pas interdire automatiquement la participation des licenciés russes et biélorusses à ses épreuves, à la condition que ceux-ci affichent une neutralité stricte, notamment via un engagement écrit leur imposant de respecter un certain nombre de mesures précises. C'est ce code de conduite qui est qualifié d'"inacceptable" par G-Drive.

L'équipe était forcément particulièrement dans le viseur puisque son nom est tout bonnement celui d'un produit d'une filiale pétrolière du géant du gaz russe, Gazprom. Même si elle ne courra pas dans la vitrine mondiale de l'Endurance que constitue le WEC, elle promet toutefois de continuer ses courses, et notamment à un niveau national, en insistant au passage sur sa nationalité.

"Cette saison est celle du dixième anniversaire de l'équipe russe G-Drive Racing, qui participe et gagne dans les courses d'Endurance internationales depuis 2013", poursuit le communiqué. "En 2015, l'équipe russe a remporté le Championnat du monde FIA WEC, est devenue la plus forte en European Le Mans Series (ELMS) trois fois de suite de 2016 à 2018, et a également remporté deux titres en Asian Le Mans Series (ALMS) à l'issue des saisons 2019-2020 et 2020-2021. En 2021, G-Drive Racing a remporté la Pro-Am Cup de l'European Le Mans Series. En termes de victoires en course et en qualifications, G-Drive Racing est l'équipe la plus performante dans la catégorie des prototypes LMP2."

"G-Drive Racing a activement préparé sa saison anniversaire, qui promet d'être la plus riche en événements de l'histoire de l'équipe. L'équipe de pilotes a été renforcée par le pilote russe de Formule 1 le plus titré, Daniil Kvyat. Pour la saison en cours, G-Drive Racing se concentrera davantage sur les événements de sport automobile en Russie. D'autres projets pour l'équipe seront annoncés à une date ultérieure."

Daniil Kvyat, Rene Binder et James Allen devaient constituer l'équipage qui aurait dû s'engager en WEC dans une Oreca 07, alors qu'une demande d'invitation pour les 24 Heures du Mans avait été faite pour une seconde voiture, au volant de laquelle l'on devait notamment retrouver Roman Rusinov lui-même ainsi que Sophia Flörsch. L'Automobile Club de l'Ouest (ACO) avait initialement prévu de publier cette semaine la liste des engagés pour l'édition 2022 de la classique mancelle, mais a finalement repoussé cette annonce de quelques jours pour des raisons "administratives".