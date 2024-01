Les livrées Corvette de TF Sport pour le WEC 2024 dévoilées

Utilisez les flèches ci-dessus pour passer d'une photo à l'autre.

Chargée d'exploiter les deux Corvette Z06 dans la nouvelle catégorie LMGT3 du FIA WEC, l'équipe britannique TF Sport a dévoilé les livrées de ses machines, frappées des numéros 81 et 82. Des couleurs qui reprennent celles historiques du constructeur américain en Endurance, à dominante jaune et noire.

Les deux Corvette Z06 GT3.R seront en piste prochainement sur le circuit de Dubaï pour deux journées d'essais, dans le but de préparer leur entrée en compétition lors de l'ouverture du championnat, au Qatar début mars.

La robe des deux voitures ne sera pas strictement identique puisque les couleurs seront inversées entre l'une et l'autre. La Corvette n°81 sera confiée à Tom van Rompuy, Rui Andrade and Charlie Eastwood tandis que la n°82 sera partagée entre Hiroshi Koizumi, Sébastien Baud et Daniel Juncadella.

En 2024, le LMGT3 prend la relève du LMGTE Am, deux ans après la disparition également du LMGTE Pro. Les constructeurs ne peuvent plus s'engager sous une bannière d'usine mais via des structures clientes, et avec des modèles répondant à la réglementation technique GT3.

Cette année, Corvette affrontera dans cette catégorie de nombreuses autres marques prestigieuses, retenues par la FIA et l'Automobile Club de l'Ouest en novembre dernier pour constituer le plateau : Aston Martin, BMW, Ferrari, McLaren, Lamborghini, Ford, Lexus et Porsche.