Peugeot : "Ce n'est pas encore très brillant"

En terminant quatrième des 6 Heures de Fuji ce dimanche, à la faveur d'un dernier relais en pneus neufs, la Peugeot 9X8 #93 emmenée par Mikkel Jensen, Nico Müller et Jean-Éric Vergne a signé le meilleur résultat de la saison pour le constructeur tricolore. Il s'agit même du premier top 5 de l'évolution 2024 de la 9X8, apparue pour la première fois à l'occasion des 6 Heures d'Imola, en avril.

Peugeot a même raté le podium de peu, puisque trois secondes seulement séparaient la #93 de l'Alpine #36, arrivée troisième, sur la ligne d'arrivée. Pour la structure tricolore, la fête était même complétée par la huitième place de la #94 du trio Paul Di Resta, Loïc Duval et Stoffel Vandoorne.

Pour autant, Olivier Jansonnie, le directeur technique de Peugeot, préfère rester mesuré, estimant que le résultat final est davantage dû à des circonstances favorables. Les 9X8 étaient également les voitures les plus légères en piste avec la Lamborghini SC63, à la suite de la BoP établie avant ce rendez-vous en terres japonaises.

"Si l'on regarde les temps au tour, honnêtement, ce n'est pas encore très brillant en termes de rythme", a ainsi commenté Jansonnie. "Mais nous avons réussi à compenser cela et à obtenir cette quatrième place. Il y a une part de chance là-dedans [aussi], pour être honnête. Nous avons été très malchanceux dans certaines courses, [mais] à un moment donné, ça change aussi [notre façon de faire]."

Peugeot repart de Fuji avec ses deux 9X8 dans les points. Photo de: JEP / Motorsport Images

"[Ce résultat] est un encouragement. Nous avons traversé des moments très difficiles, sans résultats, avec beaucoup de pression depuis São Paulo et Austin − surtout Austin, qui a été une très mauvaise course pour nous. Nous évoluons toujours au même niveau. Cette fois-ci, nous avons réussi à nous aligner sur les choses et nos concurrents ont commis quelques erreurs, ce qui nous a vraiment aidés."

Des circonstances favorables

Les Peugeot ont évolué en-dehors du top 10 jusqu'à la mi-course, économisant les gommes en vue de relais plus agressifs dans la seconde partie de l'épreuve. Une stratégie favorisée par l'arrêt de la Lamborghini dans l'avant-dernière heure, qui a contribué à resserrer le peloton, et à mettre les 9X8, chaussées de pneus neufs, en position favorable face à leurs rivales. Mikkel Jensen a pu ainsi se hisser jusqu'à la quatrième place, profitant également de l'accrochage entre la Toyota #7 et la Porsche #5, mais aussi des pénalités infligées à la Toyota #8 et à l'Alpine #35.

"Nous sommes satisfaits de notre stratégie, nous avons pris quelques risques pendant la course", a continué Jansonnie. "Nous savions que nous avions économisé davantage les pneus que les autres lors des derniers arrêts aux stands, et nous avions donc un peu plus de rythme en fin de course. Mais cela a demandé à certains pilotes en début de course d'essayer de garder les pneus pour la fin. Nous avons continué à attaquer en piste, même si les temps au tour n'étaient pas là, car nous savions qu'à la fin nous aurions des pneus plus frais. C'était un gros effort d'équipe et la performance des pilotes dans le dernier relais a également été incroyable. Dans l'ensemble, je suis très heureux de ce résultat."

Un résultat qi survient alors que Peugeot tente de comprendre les atouts et les faiblesses de la 9X8, en vue de possibles évolutions qui seront probablement apportées au début de la saison prochaine. Pour l'heure, il reste encore une course, les 8 Heures de Bahreïn (2 novembre) pour tenter de confirmer le résultat de Fuji, avec une BoP qui sera en revanche revue et probablement moins favorable aux Hypercars françaises.

Avec Rachit Thukral