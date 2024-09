Peugeot se donne le temps d'évaluer d'autres évolutions sur la 9X8

Peugeot a fait son retour en Endurance au cours de la saison 2022, à Monza, avec deux Hypercars 9X8. Avec l'arrivée de nouveaux constructeurs en WEC, toutefois, comme Porsche ou Ferrari, l'équipe française a régulièrement glissé dans la hiérarchie, et doit désormais lutter pour intégrer le top 10 à chaque course.

Seule la manche d'ouverture de la saison, au Qatar, aurait pu procurer un podium à Peugeot, mais un ennui technique dans les derniers instants de la course, puis une disqualification, ont eu raison des espoirs de bons résultats de la 9X8 #93 de Mikkel Jensen, Nico Müller et Jean-Éric Vergne.

Après cette première manche prometteuse, Peugeot avait présenté, fin mars, une évolution de la 9X8 pour les manches suivantes du championnat, avec l'apparition d'un aileron arrière, et des pneus avant et arrière de largeurs différentes (29 et 34 cm). Pourtant, depuis, Peugeot stagne dans la hiérarchie et ne parvient pas à recoller aux équipes de pointe du championnat.

Aujourd'hui, la marque française évalue l'introduction de nouvelles évolutions majeures sur ses voitures pour 2025, mais souhaite avant cela avoir une compréhension globale du potentiel de la 9X8 version 2024, avant d'envisager de nouveaux axes de travail.

"Nous examinons les performances de la 9X8 2024 pour voir si elles peuvent être améliorées", a ainsi indiqué Olivier Jansonnie, le directeur technique de l'équipe. "Nous étudions actuellement les performances de la voiture, mais il est toujours difficile de savoir ce qu'il faut améliorer tant qu'on n'a pas trouvé quelque chose [de majeur]."

"Nous avons évalué et commencé à mettre le doigt sur de nombreux éléments de la voiture qui doivent être améliorés ; les deux dernières courses ont été particulièrement pertinentes à cet égard. Une fois que nous aurons une vision claire de ce que nous ne pouvons pas résoudre avec les réglages, nous devrons éventuellement nous pencher sur les évos et les jokers."

La Peugeot 9X8 peine à approcher le devant de la scène en WEC. Photo de: Andreas Beil

Le règlement WEC autorise cinq jokers d'évolution dans le cadre du cycle de vie d'une voiture Hypercar. Les jokers utilisés par les équipes ne sont pas divulgués publiquement, et demeurent dans le cadre confidentiel d'échanges entre la FIA, l'ACO et chaque constructeur concerné.

Peugeot avait toutefois évoqué un premier joker utilisé avant sa première saison complète en 2023, mais il n'est pas certain qu'un deuxième joker ait dû être utilisé pour les récentes évolutions présentées en mars dernier.

Ainsi, Olivier Jansonnie assure que le moment d'utilisation d'un nouveau joker sur la 9X8 n'est pas encore acté, et le technicien français n'exclut pas de débuter la saison 2025 avec la version actuelle de l'Hypercar tricolore.

En fonction des résultats que nous obtiendrons d'ici la fin de l'année, nous déciderons de ce que nous ferons.

"C'est à nouveau ouvert", a-t-il déclaré. "Nous étudions attentivement ce qui pourrait nous apporter de la performance. En fonction des résultats que nous obtiendrons d'ici la fin de l'année, nous déciderons de ce que nous ferons. Il faut trouver un équilibre entre le temps que l'on peut attendre avant de faire quelque chose et ce que l'on peut gagner en faisant quelque chose rapidement. Cela dépend de ce que nous trouverons sur la piste le mois prochain [lors des essais]."

"Il y a des choses simples et rapides que l'on peut concevoir en quelques semaines, produire les pièces en trois ou quatre semaines et les tester, si l'on est sûr à 100 % de ce que l'on fait", a-t-il déclaré. "C'est un délai de deux ou trois mois. Il existe d'autres options qui pourraient être beaucoup plus longues."

Avec Rachit Thukral