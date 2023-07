Porsche choisit Manthey pour aligner deux voitures en LMGT3 en 2024

Porsche a choisi Manthey, basé au Nürburgring et dont la marque allemande est copropriétaire à 51%, pour faire courir la saison prochaine deux 911 GT3 R, le modèle inspiré par la 992 lancé cette année.

Ce seront les seules 911 sur la grille de départ du WEC en 2024, car chaque marque engagée dans la catégorie qui succède au GTE Am ne sera autorisée qu'à deux inscriptions. Les constructeurs sélectionnés, dont Porsche fera automatiquement partie en raison de son implication en Hypercar, sont autorisés à choisir la ou les équipe(s) qu'ils souhaitent pour aligner leurs voitures.

Manthey fait ainsi son retour après avoir été habitué au GTE Pro en tant qu'équipe d'usine de Porsche de 2013 jusqu'à la disparition de la catégorie en fin de saison dernière. L'équipe allemande a remporté les titres pilotes 2015 et 2018/19 avec Richard Lietz, puis Kévin Estre et Michael Christensen, tout en gagnant le championnat constructeurs à chaque fois.

L'écurie a également triomphé à trois reprises en GTE Pro aux 24 Heures du Mans, en 2013, 2018 et 2022. Elle était absente du WEC en 2016, Porsche Motorsport s'étant alors concentré sur le développement de la 911 RSR à moteur central, lancée l'année suivante.

Manthey a été l'équipe d'usine de Porsche en GTE Pro pendant de nombreuses années.

Le nom sous lequel l'équipe courra la saison prochaine et sa composition seront annoncés ultérieurement. On sait cependant qu'il n'y aura qu'une place de pilote d'usine par voiture, car le LMGT3 continuera à appliquer les règles du GTE Am, qui exigent au moins un pilote bronze et un autre pilote qui ne soit pas platine ou or (généralement argent).

Thomas Laudenbach, patron de Porsche Motorsport, a déclaré : "L'intérêt qui nous a été manifesté par de potentielles équipes solides d'un point de vue opérationnel a été énorme. La décision n'a pas été simple. Notre choix s'est porté sur Manthey pour plusieurs raisons."

"Outre le fait qu'il s'agit d'une de nos filiales, plusieurs autres facteurs plaident en faveur de Manthey : l'équipe connaît très bien la Porsche 911 GT3 R grâce, entre autres, aux courses de DTM et aux grands classiques de l'Endurance. De plus, les caractéristiques spécifiques du WEC sont très familières à Manthey grâce à de nombreuses années de course en tant qu'équipe d'usine avec la Porsche 911 RSR. Enfin, l'histoire fructueuse de Porsche avec l'équipe est un facteur important."

Nicolas Raeder, directeur général de Manthey, a ajouté qu'il était "fier que [l'équipe allemande] revienne en WEC".

Porsche a une place assurée en LMGT3 grâce à sa présence en Hypercar.

Les équipes d'usine ne sont pas autorisées en LMGT3, cependant l'annonce de Porsche suppose que les organisateurs du WEC, l'ACO et la FIA ont statué que l'implication de Manthey n'enfreignait pas le règlement.

Porsche est le troisième constructeur à annoncer une équipe partenaire pour le LMGT3 l'année prochaine. Ford a l'intention de confier deux Mustang GT3 à Proton Competition et Chevrolet sera représenté par TF Sport avec sa future Corvette Z06 GT3-R. AF Corse et Iron Lynx semblent pour leur part en passe d'être choisis pour faire courir les Ferrari et Lamborghini.

Lire aussi : Lamborghini ne fournira des Hypercars qu'à Iron Lynx en WEC et IMSA