Théo Pourchaire bientôt au volant de la Peugeot 9X8

Alors que l'on a appris ce vendredi que Victor Martins allait tester l'Alpine A424 LMDh lors du Rookie Test de Bahreïn, le mois prochain, il sera rejoint par un autre pilote français dans la catégorie Hypercar. Théo Pourchaire sera lui aussi en piste à cette occasion sur le circuit de Sakhir puisque sa présence a été officialisée par Peugeot Sport.

Deux pilotes tricolores découvriront en effet le pilotage de la Peugeot 9X8 LMH le dimanche 3 novembre, car Clément Novalak a également été convié par le constructeur français.

"Pour le Team Peugeot TotalEnergies, ce Rookie Test de Bahreïn est un vent de fraicheur, même si reconditionner les voitures après la course demande beaucoup de travail à toute l'équipe", explique Olivier Jansonnie, directeur technique de Peugeot Sport. "C'est toujours très motivant et gratifiant de voir de jeunes pilotes qui arrivent les yeux grands ouverts, qui découvrent le team, la voiture, etc."

"Nous avons sélectionné deux profils différents. Théo est typé monoplace avec un palmarès déjà très étoffé et est reconnu comme un des espoirs en monoplace. Clément a d'avantage d'expérience en Endurance avec des résultats probants en ELMS, notamment une deuxième place en LMP2 aux 24h du Mans 2024. Ses statistiques dans cette discipline nous ont séduits."

"Je pense que c'est une combinaison intéressante. Ils seront encadrés par Paul di Resta et Malthe Jakobsen qui a est passé par là lui aussi avant d'être titularisé la saison prochaine. Et c'est également toujours très intéressant pour nous d'avoir un retour technique avec un regard neuf."

Théo Pourchaire est prêt à découvrir "un autre sport". Photo de: Andy Hone / Motorsport Images

Sacré champion de Formule 2 l'an passé, Théo Pourchaire est cette année réserviste de l'écurie Stake en Formule 1 mais ne semble pas entrer dans les plans d'Audi, toujours en quête d'un coéquipier à Nico Hülkenberg pour 2025. Le Français a couru en Super Formula au début de l'année puis a eu l'occasion d'effectuer quelques piges en IndyCar avec McLaren.

"Ça va être une nouvelle expérience pour moi puisque ce sera la première fois que je roulerai dans une voiture d'endurance, dans une Hypercar", explique-t-il. "C'est un peu un autre sport pour moi, c'est complètement différent de ce que j'avais l'habitude de faire en Formule 2, en pilote de réserve F1 ou encore en IndyCar."

"Je suis impatient de découvrir le WEC, je pense que c'est un rêve pour tous les pilotes de pouvoir courir dans ce championnat un jour, avec notamment les 24 heures du Mans qui sont la plus grande course du monde. Avoir cette première expérience en endurance, c'est génial, et j'ai hâte de retrouver Bahreïn qui est un circuit que j'affectionne particulièrement, un très bon circuit avec une voiture très puissante, c'est une belle opportunité."