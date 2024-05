Championnat - Neuville s'envole face à Evans, Ogier recolle à Fourmaux

En inscrivant quasiment autant de points que le vainqueur du Rallye du Portugal malgré sa position d'ouvreur lors de la première étape (24 points contre 25), Thierry Neuville a fait une excellente opération. Ce résultat additionné aux déboires d'Elfyn Evans sur l'épreuve permettent au Belge de compter désormais 24 points d'avance sur le Gallois. Ce dernier voit même Ott Tänak revenir à sept longueurs, l'Estonien terminant avec la plus grosse moisson de points au terme des quatre jours de la manche lusitanienne (26 points).

Cela veut dire qu'Adrien Fourmaux descend du podium du championnat. Il est même désormais talonné par Sébastien Ogier, qui vient d'enchaîner son second succès de rang et pourrait s'inviter encore plus haut s'il s'illustre également sur le Rallye de Sardaigne, auquel il va participer, et éventuellement le Rallye de Pologne si sa présence est confirmée.

Globalement, le clan Toyota n'a pas vécu un excellent week-end puisque les accidents de Kalle Rovanperä et Takamoto Katsuta ont ouvert la voie aux Hyundai. Résultat : la marque coréenne prend la tête du classement constructeurs pour quatre points.

Le barème 2024

Pour rappel, le score parfait est toujours de 30 points.

Le top 10 au soir du samedi reçoit dans l'ordre 18-15-13-10-8-6-4-3-2 et 1 points.

Une condition toutefois pour inscrire les points du samedi : terminer le rallye le dimanche.

Le top 7 du dimanche seul est récompensé de 7-6-5-4-3-2 et 1 points.

La Power Stage rapporte toujours à elle seule 5-4-3-2 et 1 points pour les cinq plus rapides lors de cette ultime spéciale.

Chaque constructeur inscrit chaque jour les points de ses deux meilleurs représentants désignés.

Points pris au Rallye du Portugal

Pilote Samedi Dimanche Power Stage Total 1 Sébastien Ogier 18 5 2 25 2 Ott Tänak 15 7 4 26 3 Thierry Neuville 13 6 5 24 4 Adrien Fourmaux 8 4 12 5 Dani Sordo 10 1 11 6 Elfyn Evans 6 6 7 Kalle Rovanperä 2 3 5 8 Takamoto Katsuta 3 1 4 9 Nikolay Gryazin 4 4 10 Jan Solans 3 3 11 Joshua McErlean 2 2 12 Yohan Rossell 1 1

Championnat Pilotes (top 10)après le Rallye du Portugal

Pilote Voiture Points 1 Thierry Neuville Hyundai 110 2 Elfyn Evans Toyota 86 3 Ott Tänak Hyundai 79 4 Adrien Fourmaux M-Sport 71 5 Sébastien Ogier Toyota 70 6 Takamoto Katsuta Toyota 49 7 Kalle Rovanperä Toyota 36 8 Esapekka Lappi Hyundai 23 9 Andreas Mikkelsen Hyundai 14 10 Oliver Solberg Skoda 12

Championnat Constructeurs après le Rallye du Portugal

Constructeur Points 1 Hyundai 219 2 Toyota 215 3 M-Sport Ford 116

Épreuve suivante : Rallye de Sardaigne (31 mai-2 juin)

Calendrier 2024 du WRC