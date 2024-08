Championnat - Ogier devient le premier rival de Neuville !

Thierry Neuville fait la bonne opération du week-end, puisqu'Ott Tänak et Elfyn Evans repartent tous les deux bredouilles de Finlande. Avec sa victoire, Sébastien Ogier double les deux prétendants au titre et malgré sa saison partielle, le Français devient deuxième du championnat, à 27 points du leader. Tänak se retrouve à 30 points de Neuville et Evans à 35.

Même s'il n'a finalement repris qu'un point à Neuville sur l'ensemble du week-end, Ogier pourrait-il envisager de reprendre plus régulièrement du service en disputant les quatre derniers rallyes de la saison, une chance de titre apparaissant ? "Je n'ai pas d'autre option !" a-t-il confié à la descente de sa Toyota ce dimanche.

Chez les constructeurs, Hyundai porte son avance sur Toyota à 20 point, alors que la marque coréenne n'avait qu'une unité d'avantage avant ce rallye.

Le barème 2024

Pour rappel, le score parfait est toujours de 30 points.

Le top 10 au soir du samedi reçoit dans l'ordre 18-15-13-10-8-6-4-3-2 et 1 points.

Une condition toutefois pour inscrire les points du samedi : terminer le rallye le dimanche.

Le top 7 du dimanche seul est récompensé de 7-6-5-4-3-2 et 1 points.

La Power Stage rapporte toujours à elle seule 5-4-3-2 et 1 points pour les cinq plus rapides lors de cette ultime spéciale.

Chaque constructeur inscrit chaque jour les points de ses deux meilleurs représentants désignés.

Points pris au Rallye de Finlande

PILOTE SAMEDI DIMANCHE POWER STAGE TOTAL Sébastien Ogier 18 5 1 24 Thierry Neuville 15 4 4 23 Adrien Fourmaux 13 3 2 18 Sami Pajari 10 2 12 Takamoto Katsuta 6 5 11 Esapekka Lappi 7 3 10 Oliver Solberg 8 8 Jari-Matti Latvala 6 6 Lauri Joona 4 4 Nikolay Gryazin 3 3 Mikko Heikkilä 2 2 Georg Linnamäe 1 1 Grégoire Munster 1 1