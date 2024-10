Comment Katsuta a rebondi après sa mise à l'écart

Takamoto Katsuta apparaissait soulagé à l'arrivée du Rallye d'Europe centrale, où il a réussi à faire un retour en force en WRC après avoir été mis sur la touche lors de l'épreuve précédente. Le pilote japonais a retrouvé les rangs de Toyota pour cette avant-dernière manche de la saison, après avoir manqué le Chili le mois dernier sur une décision prise par son équipe à la suite d'une mauvaise série.

Au Rallye de l'Acropole, Katsuta avait enregistré un sixième résultat consécutif en dehors du top 5. Privé du déplacement au Chili, il a avoué avoir traversé l'un des moments les plus difficiles de sa carrière, mais assure avoir rapidement tourné la page en réalisant une belle course au Rallye d'Europe centrale. Il y a décroché la quatrième place finale, avec deux victoires de spéciales en poche.

Surtout, Katsuta s'est montré impressionnant dimanche en récoltant le maximum de points possibles, sept pour avoir réalisé la meilleure performance de la journée et cinq pour avoir signé le meilleur temps dans la Power Stage. Un petit matelas qui pourrait beaucoup peser au championnat, alors que Toyota se bat face à Hyundai pour le titre constructeurs et a réduit son retard de deux unités avec ce rallye.

À l'issue du week-end, le pilote japonais a estimé qu'il n'aurait pas pu obtenir ce résultat sans le soutien que lui ont témoigné son équipe et les personnes qui l'entourent. Il a notamment travaillé sur ses notes, en supprimant des détails jugés inutiles et pouvant se révéler difficiles à assimiler à vitesse élevée.

"La pression était très, très grande avant ce rallye. J'ai vraiment traversé un moment très difficile ces derniers mois, peut-être même depuis le début de la saison, et le mois dernier a évidemment été le moment le plus difficile", a déclaré Takamoto Katsuta.

"Mais j'ai reçu un soutien très fort de la part de l'équipe et de toutes les personnes qui m'entourent. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai pu revenir plus fort. J'ai reçu un très gros soutien de la part de mes ingénieurs, ainsi que de mes coéquipiers Kalle [Rovanperä], Seb [Ogier] et Elfyn [Evans] qui m'ont appelé et m'ont envoyé des messages."

"Évidemment, c'est facile à dire après coup", a-t-il ajouté, interrogé pour savoir si la décision de lui faire manquer le Chili était la bonne ou pas. "Ça a été un moment très difficile. J'ai eu le temps de beaucoup réfléchir et j'ai pu me concentrer pour faire mon travail."

Takamoto Katsuta (Toyota) s'est racheté en résistant à la pression en Europe centrale. Photo : Toyota Racing

Jari-Matti Latvala a salué la "superbe" prestation de son pilote lors du Super Sunday, un coup de pouce non négligeable dans l'optique du titre constructeurs, après que Sébastien Ogier est sorti de la route dimanche et a perdu la victoire du rallye ainsi que tout point en jeu pour lui durant ce week-end. Le titre pilotes est désormais promis à Hyundai, mais les points recueillis par Katsuta ainsi qu'Evans, deuxième, pourraient peser lourd au championnat constructeurs.

"Je dois dire un très grand merci à Taka. Il a réalisé une excellente performance, et Elfyn aussi a fait une très bonne performance. Ils nous ont tous les deux sauvés dans cette situation et nous sommes toujours dans le coup au championnat constructeurs", a déclaré le team principal Toyota à Motorsport.com.

"Taka a été vraiment superbe. Jeudi, il avait pas mal de pression et il était assez nerveux en revenant dans la voiture après une pause d'un mois. On a pu voir qu'il s'est montré assez prudent, puis il a augmenté sa vitesse et il a signé un scratch, mais quand c'était piégeux, il y est allé prudemment."

"Il est monté en puissance et c'est exactement la voie que nous voulons qu'il prenne parce que nous connaissons sa vitesse, mais le problème auparavant était que Taka essayait d'élever sa vitesse trop rapidement, alors que maintenant il le fait progressivement. Ça a commencé à se faire naturellement", a conclu Jari-Matti Latvala.