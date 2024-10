Le système de points du WRC devrait changer en 2025

La Fédération internationale de l'automobile est convaincue d'avoir une option à soumettre au Conseil mondial du sport automobile afin d'améliorer et de "simplifier" le système de points du WRC en vue de la saison prochaine. Celui-ci fait l'objet de vives critiques depuis sa mise en place en début d'année, questionné tant pour sa crédibilité que sa complexité.

On reproche au barème 2024 de dévaloriser la victoire des rallyes, sachant qu'il est possible pour le vainqueur de ne pas être celui qui marque le plus de points sur l'ensemble du week-end. Les points sont en effet répartis en plusieurs classements qui s'additionnent. Il y a d'abord un maximum de 18 points à marquer pour les dix premiers du classement général du samedi soir, puis ce sont les sept premiers de la seule journée du dimanche qui sont récompensés, avec un maximum de sept points, et enfin la Power Stage attribue de un à cinq points aux plus rapides.

Ce nouveau système avait pour objectif d'améliorer la journée du dimanche, en poussant les pilotes à l'attaque au lieu de préserver leurs pneus dans l'optique de la Power Stage. Il s'est effectivement révélé efficace pour rendre la dernière étape plus excitante, mais les pilotes et les équipes ne se sont pas privés de critiquer le rendu global du barème. Leur colère provient du fait que le vainqueur est parfois moins bien récompensé qu'un autre pilote, à l'instar d'Ott Tänak au Rallye d'Europe centrale, qui a marqué deux points de moins qu'Elfyn Evans, deuxième du général.

Elfyn Evans a marqué 24 points en terminant deuxième du Rallye d'Europe centrale, contre 22 points pour le vainqueur Ott Tänak. Photo : Toyota Racing

La FIA a étudié quatre nouvelles idées visant à améliorer ce système pour la saison prochaine. En marge du rallye qui se déroulait le week-end dernier en République tchèque, en Autriche et en Allemagne, la fédération a confirmé avoir une proposition à présenter au Conseil mondial. D'après les informations de Motorsport.com, celle-ci intègre le fait que le vainqueur du rallye soit mieux récompensé.

"Nous avons différentes options, nous en avons parlé toute la saison. Toutes les deux semaines, nous avons des groupes de travail sportifs et différentes options sont sur la table, venant du représentant des pilotes, Scott [Martin], ainsi que des constructeurs et de WRC Promoter", a expliqué Marina Dunach, responsable de la catégorie WRC à la FIA.

"Finalement, nous pensons avoir une option à présenter à la prochaine commission avec laquelle tout le monde est plus ou moins d'accord. Elle sera soumise au vote du Conseil mondial du sport automobile et nous aurons peut-être un nouveau système de points pour l'année prochaine."

"Après avoir examiné les différentes options présentées, nous avons testé avec des fichiers Excel ce qui se passerait avec les différentes options, et nous avons réfléchi à ce qui serait le mieux pour le championnat. Nous pensons tous plus ou moins que [le système proposé] est plus juste, peut-être."

Andrew Wheatley, directeur des courses sur route à la FIA, a ajouté : "La principale priorité du changement de règles [initial] était d'essayer de faire en sorte que nous parlions moins du dimanche [au sujet des pilotes qui assuraient leur résultat, ndlr], or cela a créé d'autres discussions, ce qui est normal, et la proposition est maintenant d'essayer de modifier [le système de points] pour le simplifier."