La rumeur Fourmaux enfle mais Hyundai ne s'est pas décidé

Hyundai n'a pas encore pris sa décision quant à l'identité du pilote qui sera au volant de sa troisième voiture en WRC l'année prochaine, même si, selon les informations de Motorsport.com, Adrien Fourmaux serait le favori. La marque coréenne a déjà confirmé qu'elle avait retenu les services de Thierry Neuville et d'Ott Tänak, mais ses plans pour son troisième élément n'ont pas encore été annoncés.

Hyundai a évalué ses options pour sa troisième i20 N, après avoir choisi cette saison de répartir l'engagement entre Esapekka Lappi, Dani Sordo et Andreas Mikkelsen. Lappi, victorieux en Suède, s'est attaqué aux rallyes sur terre, Sordo a été sollicité pour les épreuves sur terrain plus cassant, et Mikkelsen a surtout été employé comme spécialiste de l'asphalte.

La perspective de faire appel aux services d'un pilote pour être dans la voiture à plein temps semble être une option que Hyundai étudie sérieusement. Interrogé sur les projets de l'équipe pour sa troisième Rally1 lors du Rallye d'Europe centrale le week-end dernier, Cyril Abiteboul, directeur de l'équipe coréenne, a déclaré à Motorsport.com : "Nous nous rapprochons de quelque chose. Il y a des discussions et celles-ci se transforment en options et celles-ci se transforment en décisions."

"Nous n'en sommes pas encore là. On peut toujours penser à beaucoup de choses, mais pour l'instant, nous tablons sur trois [voitures l'année prochaine], mais nous restons ouverts aux opportunités."

Adrien Fourmaux a fait toute sa carrière WRC sur la Ford du team M-Sport jusqu'ici. Photo de: M-Sport

Les spéculations continuent de pointer vers un départ de Fourmaux de son équipe actuelle, M-Sport Ford, pour prendre cette place à plein temps. Le Français avait déjà été cité chez Hyundai l'année dernière avant de finalement retrouver en Rally1 la structure soutenue par Ford après une saison passée en Rally2. Il fait sensation depuis son retour, en ayant terminé quatre fois sur le podium cette année. Le week-end dernier, un problème de différentiel avant l'a très tôt privé d'une nouvelle chance de finir dans le top 3.

Avant le Rallye d'Europe centrale, Richard Millener, directeur de l'équipe M-Sport, a déclaré que ses plans pour sa composition d'équipe étaient "en suspens" et que rien n'avait été signé avec qui que ce soit pour 2025.

Fourmaux est resté timide lorsqu'on lui a demandé s'il savait où se situait son avenir l'année prochaine, déclarant simplement : "Nous savons que ce sera dans une voiture de Rally1." Et d'ajouter, faisant référence aux spéculations qui le lient à Hyundai : "Il y a certainement des distractions, mais en tant que pilote, il faut apprendre à vivre avec."

Quelle place pour Lappi, Sordo et Mikkelsen ?

Esapekka Lappi a déjà indiqué qu'il serait intéressé par la poursuite de son rôle à temps partiel, tandis que Sordo a été cité pour un poste de direction au sein de l'équipe Hyundai pour 2025. Mikkelsen, qui pilotera la troisième voiture lors de la finale de la saison au Japon le mois prochain, n'a quant à lui pas été en mesure de clarifier ses plans.

Interrogé avant le rallye du week-end dernier sur sa certitude d'être présent au volant d'une Rally1, l'année prochaine, le Norvégien a répondu : "Non, mais nous verrons bien. Je n'ai pas trop réfléchi à [ce que je ferai l'année prochaine], je n'en ai parlé à personne, pour être honnête, je me concentre sur ce rallye [d'Europe centrale]."

L'avenir d'Andreas Mikkelsen reste flou. Photo : McKlein / Motorsport Images

Le triple vainqueur de rallye a fait preuve d'une vitesse impressionnante la semaine dernière, se hissant jusqu'à la troisième place en tout début de course, avant qu'une dégringolade le vendredi ne mette fin à ses espoirs de podium. "Franchement, je sors de ce rallye avec un bon sentiment", a-t-il ajouté. "Nous avons eu beaucoup de mal au Monte-Carlo et en Croatie à trouver un certain feeling avec la voiture, qui est évidemment très différente d'une voiture de Rally2."

"Dès la première spéciale, je me suis senti à l'aise avec la voiture et c'est la première fois que je me suis vraiment trouvé en harmonie avec elle, ce dont on a vraiment besoin lorsque l'on se bat avec ces gars, qui sont tellement rapides et qui sont dans les voitures tout le temps."

"Je me sens un peu plus léger en ce sens, car je n'ai pas vraiment eu les rallyes que je voulais cette année, je n'ai eu que de l'asphalte, et vu que j'ai du mal à trouver mes sensations, c'était bien de venir ici ce week-end et d'avoir une dynamique et des sensations différentes. J'ai hâte d'être au Japon", a conclu Mikkelsen.