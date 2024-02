Hyundai change de livrée pour la suite de la saison 2024

À deux jours du début du Rallye de Suède, deuxième manche de la saison 2024 du WRC, Hyundai a dévoilé par surprise une toute nouvelle livrée. Celle-ci sera utilisée dès ce week-end et restera inchangée pour la suite du championnat.

Le constructeur sud-coréen avait pourtant présenté une nouvelle robe sur sa i20 N Rally1 Hybrid le mois dernier avant le début de la compétition. Une livrée qui restera donc unique alors que Thierry Neuville et son copilote Martijn Wydaeghe ont remporté avec le Rallye Monte-Carlo.

Tandis que ces motifs rejoignent donc le musée et les livres d'histoire, Hyundai propose désormais une décoration qui tranche avec ce qui se faisait ces dernières années. L'idée est de célébrer les dix ans de son engagement en Championnat du monde des Rallyes avec le sigle N, et c'est ainsi que l'on retrouve cette lettre stylisée de part et d'autre de la voiture.

Les sponsors principaux, ainsi que le logo des 10 ans, demeurent sur la carrosserie, tout comme la mention "For Craig" en hommage à Craig Breen, qui a trouvé depuis le début de l'année sa place à l'arrière de la voiture, juste à côté du logo du constructeur.

"Le design a été créé pour rendre hommage aux étroites relations de travail entre Hyundai N et Hyundai Motor Company, et il complète les célébrations de dix années passées dans la catégorie reine du Rallye", explique Cyril Abiteboul, président de Hyundai Motorsport. "Débuter la saison par une victoire sur l'une des épreuves les plus emblématiques de l'histoire du WRC était un moment incroyable, dix ans après notre tout premier Rallye Monte-Carlo. Il est donc tout à fait approprié que les couleurs du Monte-Carlo de Thierry et Martijn soient immortalisées et entrent dans les livres d'histoire."

La livrée utilisée par Hyundai au Monte-Carlo restera unique.

Le week-end prochain lors du Rallye de Suède, unique manche de la saison disputée sur neige, Hyundai alignera Esapekka Lappi dans sa troisième i20 N Rally1 Hybrid aux côtés des titulaires Thierry Neuville et Ott Tänak.

