Hyundai veut mieux adapter sa voiture au pilotage de Tänak

En dépit de l'éclatante victoire de Thierry Neuville le mois dernier sur le Rallye Monte-Carlo, en ouverture de la saison 2024, tout n'a pas été parfait chez Hyundai. Les problèmes rencontrés par les trois pilotes de la marque avec la cartographie de leur accélérateur sont un vrai sujet, d'autant qu'ils ont particulièrement affecté Ott Tänak.

Quatrième de l'épreuve, le Champion du monde 2019 espère rebondir en fin de semaine sur le Rallye de Suède, où il se présentera en vainqueur sortant. Pour Cyril Abiteboul, patron de l'équipe sud-coréenne, il est nécessaire de s'adapter techniquement au style de pilotage de l'Estonien.

On a simplement besoin d'un calibrage qui soit spécifiquement adapté pour lui.

Lire aussi : WRC La FIA a lancé une enquête auprès des fans du WRC

"Je suis bien sûr préoccupé par les problèmes de moteur, car ça signifie que l'on doit améliorer notre processus de validation", tranche le Français auprès de Motorsport.com. "Ça ne devrait pas se produire à ce niveau du championnat."

"On a la possibilité de revenir à un logiciel précédent ou à une stratégie de cartographie qui était suffisante pour Thierry et Andreas [Mikkelsen], mais qui n'était pas assez bonne pour Ott. On doit voir comment l'on peut améliorer ça pour lui, car Thierry ne s'en est pas plaint, à part le premier jour où c'était pareil pour tout le monde. On fera en sorte d'avoir quelque chose de mieux pour Ott en Suède."

"Pour son premier rallye avec nous, ses performances ont été excellentes. Je pense que c'est une combinaison de son style de pilotage et de la stratégie de notre système anti-lag. Je pense que l'on a simplement besoin d'un calibrage qui soit spécifiquement adapté pour lui."

Ce week-end en Suède, Andreas Mikkelsen cédera sa place à Esapekka Lappi dans la troisième Hyundai, pour ce qui sera une fois encore l'unique épreuve de l'année disputée sur neige.

"Nous voulons continuer dans la dynamique de notre victoire sur la première manche, et nous savons que nous avons le potentiel compte tenu des succès là-bas de Thierry et Ott par le passé", souligne Cyril Abiteboul. "Ce sera le premier rallye d'Esapekka depuis celui du Japon l'an dernier, et nous sommes ravis de voir qu'il a retrouvé une deuxième jeunesse alors qu'il entame cette campagne partielle."

Propos recueillis par Tom Howard