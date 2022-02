Après son crash au Monte-Carlo, Fourmaux veut "juste finir" en Suède

Charger le lecteur audio

Le Français est impatient de donner le coup d'envoi de sa saison 2022 en Suède ce week-end, après avoir été victime d'une sortie de route lors de la troisième spéciale du Monte-Carlo le mois dernier. Adrien Fourmaux et son copilote Alexandre Coria ont eu la chance de s'en sortir indemnes après que leur Ford Puma ait été catapultée dans un ravin à la suite d'une collision contre une paroi rocheuse.

Les dégâts étaient tels que M-Sport a décidé de construire une toute nouvelle Puma pour la Suède. Le Nordiste a même passé plusieurs jours à Cumbria pour aider son équipe à la construction de cette nouvelle Rally1. À l'approche de sa première apparition en Suède dans la catégorie reine, le pilote de 27 ans n'a d'autre objectif que d'atteindre l'arrivée et d'engranger de précieux points au championnat.

"Je pense que l'équipe et moi-même sommes heureux de dire que je dois retrouver la confiance et que je dois terminer le rallye pour acquérir l'expérience de cette surface, car ce sera ma première manche du WRC sur neige avec une Rally1", a précisé Fourmaux, relégué en dernière position lors du shakedown. "C'est un défi assez important et le rallye est très rapide, donc je vais juste finir et nous verrons notre position ensuite."

C'est un point de vue partagé par le directeur de l'équipe M-Sport, Richard Millener, qui espère que Fourmaux pourra se battre pour une place dans le top 5 au championnat cette année s'il parvient à marquer des points régulièrement.

"Je ne pense pas que ce soit une situation où il faille donner des ordres, il comprend ce qu'il doit faire", a déclaré Millener. "Nous comprenons qu'il est difficile de piloter à ce niveau et de concourir au sommet, mais repartir de Monte-Carlo avec zéro point est le pire des scénarios."

"Il est important qu'il remette sa saison sur les rails car nous pensons qu'il devrait viser une place dans le top 5 du championnat à la fin de l'année, mais pour cela, il faut marquer des points à chaque manche. Il veut prouver à nouveau qu'il peut revenir là où il doit être".

Fourmaux se rend en Suède après avoir effectué un test sur neige la semaine dernière, où il a rejoint ses coéquipiers Craig Breen et Gus Greensmith.

"C'était une très bonne journée de test la semaine dernière", a ajouté Fourmaux. "Honnêtement, il est difficile de juger le rythme que nous aurons sur ce rallye. C'est la première fois que nous serons sur la neige avec cette voiture donc ce sera intéressant, nous espérons être compétitifs à coup sûr."