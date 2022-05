Crevaisons : des pilotes réclament du changement à Pirelli

Charger le lecteur audio

Plusieurs pilotes du WRC réclament des changements à Pirelli, après les nombreuses crevaisons survenues lors du Rallye du Portugal le week-end dernier. Ces défaillances pneumatiques ont cristallisé les discussions, surtout après la journée de vendredi qui constituait la première sortie sur terre en compétition des nouvelles autos répondant à la réglementation Rally1.

Pirelli a lancé lors de cette épreuve des nouveaux pneus durs et tendres, dotés d'une structure renforcée et à la conception optimisée pour endurer le couple et le poids plus importants des Rally1. Malgré ces nouveautés, plusieurs pilotes ont souffert de crevaisons ou de déchapages. Sébastien Ogier et Ott Tänak ont crevé plusieurs fois lors des sixième et septième spéciales, entraînant leur abandon car ils n'avaient embarqué qu'une seule roue de secours. Craig Breen a également crevé lors de la deuxième boucle du vendredi et ses coéquipiers chez M-Sport, Adrien Fourmaux et Gus Greensmith, ont eux aussi rencontré des problèmes pneumatiques. Surprenant de nombreux pilotes, les conditions extrêmes ont été exacerbées par un peloton très dense et par les passages plus nombreux dans chaque spéciale.

Sébastien Ogier questionne la sécurité des pneus Pirelli et demande des améliorations. L'octuple Champion du monde a indiqué qu'il roulait très prudemment lorsqu'il a crevé, et on se souvient aussi qu'il avait laissé filer la victoire sur le Monte-Carlo en janvier à cause d'une crevaison. "C'est sûr que jusqu'à présent, en deux rallyes, j'ai perdu la victoire sur le Monte-Carlo à cause de ça, et au Portugal j'étais dans le coup pour la victoire mais j'ai aussi abandonné à cause de ça", déplore le Français auprès de Motorsport.com. "Je ne pense pas avoir besoin d'en dire plus. Il y a vraiment du travail à faire de ce côté-là."

Sébastien Ogier lors du Rallye du Portugal avec Toyota.

Gus Greensmith a subi une crevaison sur la super spéciale qui concluait la journée de vendredi, malgré un tracé a priori peu exigeant, et il a de nouveau connu des problèmes le dimanche. "Il faut analyser ça car il y a eu quatre crevaisons ce week-end et cinq lors du dernier rallye [en Croatie]", fait-il remarquer. "Tout le monde a eu des crevaisons lentes, il y a quelque chose qui ne va pas."

S'il a échappé aux crevaisons au Portugal, Thierry Neuville partage le sentiment général alors que d'autres rallyes sur terre arrivent, avec des profils très exigeants, notamment en Sardaigne la semaine prochaine ou au Kenya le mois prochain. "On sait qu'il y a un risque et qu'il est plus élevé qu'auparavant", rappelle le pilote Hyundai. "Franchement, je m'en suis plutôt bien tiré jusqu'à maintenant, mais c'est sûr que vu le nombre de crevaisons qu'il y a eu, il y a une amélioration à apporter du côté du manufacturier, et j'imagine qu'ils travaillent dessus."

Pirelli "n'imagine pas un rallye sans crevaison"

Le fait est que tous les pilotes ne sont pas sur la même longueur d'onde car certains ne jugent pas nécessaire d'améliorer les enveloppes. Dans le même temps, Pirelli défend sa cause et souligne que les quatre premiers du Rallye du Portugal sont parvenus à éviter les ennuis, même si les conditions étaient plus rudes que ce à quoi s'attendait le manufacturier italien. La firme de Milan assure également être à l'aise avec le nombre de crevaisons constaté.

"Ce que je peux dire, c'est que ce qui s'est passé le vendredi correspondait à ce que l'on attendait car les conditions étaient compliquées", explique Terenzio Testoni, directeur des activités rallye de Pirelli. "Après [le passage de] 100 voitures, ce qui est beaucoup par rapport aux années précédentes, les dégâts sur la route étaient assez importants. Il y avait beaucoup de pierres et d'ornières profondes, ce n'était pas facile avec des pierres au milieu de la route. Les pilotes qui ont terminé le rallye aux quatre premières places n'ont pas eu de crevaisons, donc le style de pilotage a une incidence. Je suis satisfait des performances des pneus. Je n'imagine pas un rallye sans crevaison, ça a toujours fait partie de l'histoire. Bien sûr, ce serait mieux pour nous qu'il y ait moins de crevaisons, mais on ne peut pas maîtriser les conditions des spéciales. Le vendredi, les conditions étaient exécrables."