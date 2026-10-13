WRC

Fourmaux confiant pour son avenir en WRC : "Vous allez me voir"

Malgré l'incertitude qui entoure Hyundai et même s'il n'est pas encore fixé sur son avenir, Adrien Fourmaux affiche sa confiance quant à sa présence dans le championnat du monde des rallyes en 2027. Il pourrait faire son retour chez Ford M-Sport.

Tom Howard

Publié: 13 oct. 2026, 16:00

Copier le lien

Partager sur Facebook

Partager sur Twitter

Partager sur WhatsApp

Partager sur LinkedIn

Partager sur Pinterest

Partager sur Viber

Ajouter comme source privilégiée

Photo de : Hyundai

Ces deux dernières années, Adrien Fourmaux a roulé dans l'équipe Hyundai mais la marque coréenne n'a pas encore dévoilé sa stratégie pour l'année prochaine. Hyundai a déjà exclu de construire une nouvelle voiture répondant à la réglementation technique 2027, mais la marque a investi dans le développement d'une version révisée de sa Rally2. Celle-ci pourrait être équipée d'un kit FIA pour rouler dans la catégorie reine.

En évoquant l'avenir du constructeur en WRC, le président de Hyundai Motorsport, Cyril Abiteboul, a révélé que Hyundai disposait de trois options avec sa Rally2 : passer à un programme de compétition client, rester une équipe d'usine ou s'associer à une équipe cliente soutenue par le constructeur.

Fourmaux s'est imposé comme le pilote le plus performant de Hyundai cette année, en prenant la cinquième place du championnat, avec quatre podiums et son meilleur total de points à ce jour. Le pilote de 31 ans a terminé 12 des 13 rallyes dans le top 7, avec notamment 11 arrivées dans le top 5 et quatre podiums.

Après la dernière manche de la saison en Sardaigne, Fourmaux n'a pas été en mesure d'apporter de précisions sur son avenir, mais a affiché sa sérénité. "Vous allez me voir, mais dans quelle voiture, dans quelle équipe ou dans quel championnat, je ne sais pas", a déclaré Fourmaux. "Mais je roulerai."

"Pour être honnête, je suis assez fier de ma saison", a-t-il ajouté. "Nous avons apporté de très bonnes améliorations à la voiture. J'ai pu me battre sur toutes les épreuves sur terre et sur toutes les surfaces."

Adrien Fourmaux est serein pour son avenir.

Photo de: Hyundai

"D'accord, il nous en manquait vraiment sur l'asphalte, ce qui a un peu gâché ma saison pour être honnête, et même si je n'ai pas gagné, la place au championnat est positive. Ceux qui sont devant [au championnat] ont deux victoires ou plus, donc ça démontre mes performances, et je n'ai jamais rien lâché le dimanche pour essayer de glaner quelques points supplémentaires."

"Je vais en retenir beaucoup de positif. Non, je n'ai pas gagné de rallye, mais cela viendra plus tard. Je vais me sortir ça de la tête, parce qu'à trop forcer, ça ne venait pas. Maintenant, j'oublie et je vais me concentrer sur mon avenir pour devenir champion du monde."

"Nous avons eu de très bonnes épreuves [chez Hyundai], mais je pense que tout le monde est un peu triste que nous n'ayons pas gagné ensemble. Peut-être qu'à l'avenir, nous verrons bien. Ce n'est pas la fin de ma carrière, je ne dis pas au revoir."

Fourmaux pourrait-il rejoindre Ford M-Sport ?

Le marché des transferts reste très actif en WRC, puisque Toyota, Hyundai et Ford M-Sport n'ont pas encore officialisé leurs équipages. Adrien Fourmaux a été associé à un possible retour chez M-Sport, où il a roulé de 2020 à 2023.

L'équipe vient d'annoncer un nouveau partenariat d'usine avec Ford qui débutera officiellement à partir de 2028, mais la firme américaine prévoit d'augmenter son soutien à M-Sport dès l'année prochaine.

M-Sport devrait aligner une Ford Fiesta Rally2 améliorée avec un kit au cours des deux prochaines années et prévoit d'aligner trois équipages, avant de passer à une toute nouvelle voiture à partir de 2029.

Le directeur de l'équipe, Richard Millener, a admis que Fourmaux figurait parmi les prétendants. "Je ne pense pas que je ferais bien mon travail si je disais qu'il [Fourmaux] n'est pas sur la liste", a déclaré Millener. "Pour être honnête, nous n'avons parlé à personne depuis la dernière manche. Nous avons simplement tourné à cent à l'heure pour que tout soit en place pour l'annonce de Ford."

Ford M-Sport pourrait devenir une option pour Adrien Fourmaux.

Photo de: M-Sport

"Il n'y a eu aucune discussion, aucune décision [concernant les pilotes]. Jusqu'à présent, notre sélection de pilotes était basée sur des personnes qui, selon nous, avaient suffisamment de talent pour avoir l'opportunité de progresser. Ils devaient apporter un certain soutien financier. Aujourd'hui, nous sommes dans une position légèrement différente, mais cela ne veut pas dire que nous allons nous précipiter et tout changer du jour au lendemain."

"L'objectif est de gagner en 2029 avec la nouvelle voiture. Nous avons deux ans pour nous mettre dans une bonne position. Nous voulons des personnes qui s'intègrent dans la structure que nous avons, qui s'intègrent dans l'environnement de l'équipe et qui aident à construire l'équipe autour d'elles. Mais aussi des personnes qui aident à apporter ce que Ford attend."

"Nous devons encore développer de jeunes talents, mais nous devons aussi avoir une vision très solide et nous concentrer sur la victoire. Cela signifie que nous devons peut-être un peu revoir notre façon de faire."

"Nous devons également penser aux personnes sur le long terme. Il s'agit d'un programme sur plusieurs années, et si nous faisons les choses correctement et que le plan de Ford Europe fonctionne bien, le potentiel est infini. Nous devons donc y réfléchir de manière intelligente et appropriée. Nous prendrons notre temps."

Lire aussi :

Votre avis nous intéresse !

Qu'aimeriez-vous voir sur Motorsport.com ?

Répondez à notre enquête en 5 minutes.

- L'équipe Motorsport.com

Lire et poster des commentaires

Lire aussi :





Partager ou sauvegarder cet article

Copier le lien

Partager sur Facebook

Partager sur Twitter

Partager sur WhatsApp

Partager sur LinkedIn

Partager sur Pinterest

Partager sur Viber

Article précédent Sébastien Loeb a testé la WRC 2027 de Project Rally One

Meilleurs commentaires

Il n'y a pas de commentaire pour le moment. Souhaitez-vous en écrire un ?

Voir plus & commenter

Plus de

Tom Howard





Sébastien Loeb a testé la WRC 2027 de Project Rally One



WRC



WRC 3 j



Sébastien Loeb a testé la WRC 2027 de Project Rally One





Le WRC passe à 15 rallyes en 2027 avec le retour des États-Unis et du Royaume-Uni



WRC



WRC



Rallye d'Italie



5 j



Le WRC passe à 15 rallyes en 2027 avec le retour des États-Unis et du Royaume-Uni





Quel sera l'avenir de Thierry Neuville et Hyundai en WRC ?



WRC



WRC 5 j



Quel sera l'avenir de Thierry Neuville et Hyundai en WRC ?

Plus de

Adrien Fourmaux





Que se passe-t-il avec les pneus au Rallye du Paraguay ?



WRC



WRC



Rallye du Paraguay



1 m



Que se passe-t-il avec les pneus au Rallye du Paraguay ?





Pourquoi le Rallye du Paraguay pourrait être pire que le Safari au Kenya



WRC



WRC



Rallye du Paraguay



1 m



Pourquoi le Rallye du Paraguay pourrait être pire que le Safari au Kenya





Le Rallye de Finlande était-il trop rapide ? Les pilotes WRC divisés après les accidents



WRC



WRC



Rallye de Finlande



2 m



Le Rallye de Finlande était-il trop rapide ? Les pilotes WRC divisés après les accidents

Plus de

M-Sport





Ford va faire son grand retour officiel en WRC



WRC



WRC 12 j



Ford va faire son grand retour officiel en WRC





WRC 2026 : Tous les classements après le Rallye du Chili



WRC



WRC



Rallye du Chili



29 j



WRC 2026 : Tous les classements après le Rallye du Chili





Solberg reste en tête du Rallye du Chili, Neuville part en tonneaux



WRC



WRC



Rallye du Chili



1 m



Solberg reste en tête du Rallye du Chili, Neuville part en tonneaux

Dernières actus





Fourmaux confiant pour son avenir en WRC : "Vous allez me voir"



WRC



WRC WRC 6 min



Fourmaux confiant pour son avenir en WRC : "Vous allez me voir"





La solution d'Acosta pour mettre fin aux courses dictées par la pression des pneus



MotoGP



MGP MotoGP 1 h



La solution d'Acosta pour mettre fin aux courses dictées par la pression des pneus





Le facteur caché qui donne de l'espoir à Verstappen et Red Bull pour 2027



Formule 1



F1 Formule 1



GP de Singapour



2 h



Le facteur caché qui donne de l'espoir à Verstappen et Red Bull pour 2027





Aprilia envisage des consignes d'équipe alors que la lutte pour le titre s'intensifie



MotoGP



MGP MotoGP 3 h



Aprilia envisage des consignes d'équipe alors que la lutte pour le titre s'intensifie

Abonnez-vous pour accéder aux articles de Motorsport.com avec votre bloqueur de publicité.

De la Formule 1 au MotoGP, nous couvrons les plus grands championnats depuis les circuits parce que nous aimons notre sport, tout comme vous. Afin de continuer à vous faire vivre les sports mécaniques de l'intérieur avec des experts du milieu, notre site Internet affiche de la publicité. Nous souhaitons néanmoins vous donner la possibilité de profiter du site sans publicité et sans tracking, avec votre logiciel adblocker.

Vous avez deux options :

Abonnez-vous.

Désactivez votre bloqueur de publicité.

Abonnez-vous ! Vous êtes déjà abonné ? Identifiez-vous ici

Votre bloqueur de publicité est désactivé ?

Rechargez la page.

Gérer les alertes

S'inscrire