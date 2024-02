Récompensé par un podium, Fourmaux n'a jamais abandonné son rêve

Devenu selon son équipe "un pilote différent" avant d'embarquer dans cette saison 2024, Adrien Fourmaux n'a pas tardé à rendre à M-Sport toute la confiance qui lui a été accordée au moment de le faire revenir en Rally1. Déjà solide sur le Rallye Monte-Carlo le mois dernier, le Français a fait plus fort encore en Suède ce week-end, où il n'a pas commis d'erreur sur une épreuve qui a pourtant fait de la casse.

Malgré une expérience limitée sur la neige, il a su s'adapter aux conditions de route et au contexte sportif pour aller chercher, avec son copilote Alexandre Coria, son tout premier podium en WRC. En inscrivant des points solides, le Nordiste tient pour le moment son objectif de régularité qu'il s'est fixé et pointe à la troisième place du championnat.

"C'est vraiment génial", pouvait-il lâcher dimanche soir auprès de Motorsport.com. "C'est seulement mon quatrième rallye sur la neige, donc vous pouvez imaginer que j'en suis très fier. C'est mon premier podium au plus haut niveau, pour mon deuxième rallye depuis mon retour en Rally1, donc je suis très heureux. On est troisième au championnat, c'est fou. Il y a encore beaucoup de chemin à parcourir, mais je suis vraiment heureux car on a rencontré beaucoup de conditions différentes avec la neige, et parfois on n'avait pas une bonne position sur la route. Décrocher le podium après tout ça, c'est fantastique."

Adrien Fourmaux était arrivé à pas feutrés sur une épreuve où Kalle Rovanperä et Ott Tänak faisaient figure d'épouvantails. Sauf que les deux Champions du monde sont partis à la faute dès le vendredi matin. Dès lors, le pilote tricolore a saisi sa chance, jusqu'à résister impeccablement à Elfyn Evans tout au long du samedi, lui permettant d'assurer les points de la deuxième place désormais distribués à la veille de l'arrivée.

"Pour être honnête, en arrivant ici, mon objectif était de terminer cinquième, et si j'avais pu terminer à cette place, j'aurais été content", admet-il. "Mais atteindre la deuxième place le samedi puis finir troisième, c'est génial. Ça montre que si tu n'abandonnes jamais, tu peux y arriver un jour. Si tu crois en un rêve, il te suffit de le suivre et d'ignorer les gens qui te disent que tu ne pourras pas y parvenir."

Le podium du Rallye de Suède 2024.

Ce premier podium est donc une étape, un premier objectif atteint mais certainement pas le dernier, et Adrien Fourmaux entend garder la tête sur les épaules : "Je suis quelqu'un de plutôt calme en temps normal, donc je ne veux pas me dire que tout va bien et que l'on va désormais monter sur de nombreux podiums. On en a un en poche, mais je dois me préparer pour les prochains rallyes."

Dès samedi soir, Malcolm Wilson se disait "vraiment impressionné" par son pilote et, dimanche, le grand patron de l'équipe M-Sport pouvait savourer après l'avoir briefé sur la nécessité de ne prendre aucun risque inutile dans les dernières spéciales, laissant ainsi Elfyn Evans reprendre la deuxième place finale.

"Le message adressé à Adrien aujourd'hui [dimanche] était clair : Ramène le podium à la maison !", confirme le Britannique. "Il a continué à faire preuve d'une grande maturité, en pilotant judicieusement au fil des spéciales pour aller chercher une troisième place bien méritée. J'ai été très impressionné par sa mentalité et sa confiance ce week-end. J'ai hâte de voir ce qu'il peut accomplir d'autre avec nous cette année, maintenant que cette étape dans sa carrière a été franchie."

Propos recueillis par Tom Howard