M-Sport "vraiment impressionné" par la régularité de Fourmaux

Adrien Fourmaux est samedi soir deuxième du classement général au Rallye de Suède et, à trois spéciales du terme de l'épreuve, il est plus que jamais en lice pour un premier podium en WRC. Le niveau de performance et la constance du Français, après deux journées marquées par de multiples rebondissements, ont déclenché sans tarder les compliments du grand patron de l'équipe M-Sport, Malcolm Wilson.

S'il voit l'arrivée dimanche, Adrien Fourmaux empochera les 15 points qui lui sont promis pour sa deuxième place ce samedi, en vertu du nouveau barème de points. Si le leader Esapekka Lappi, avec 1'03 d'avance, est hors de portée à la régulière, la perspective d'un gros résultat est réelle. Le pilote tricolore devra défendre les 16 secondes de marge dont il dispose sur Elfyn Evans, troisième.

Ce samedi, Adrien Fourmaux a ponctué sa solide journée d'un scratch dans le premier passage de la plus longue spéciale de la boucle. Le tout dans des conditions compliquées. Pour ses 68 ans, Malcolm Wilson a apprécié le cadeau !

"Avant de venir sur ce rallye, je ne m'attendais certainement pas à être en lice pour un podium, et je ne pensais même pas que l'on serait proche de signer un meilleur temps", avoue Malcolm Wilson samedi soir auprès de Motorsport.com. "Il m'a offert le cadeau d'anniversaire parfait. Il a assurément dépassé mes attentes pour ce rallye."

"Pour le moment, c'est sûr que c'est son meilleur pilotage. C'est le rallye où il a le moins d'expérience, et quand on repense aux questions qu'il se posait même avant les essais, et que l'on voit ce qu'il a fait, je trouve ça plutôt remarquable. Ce qui m'a vraiment impressionné, c'est la manière dont il a été régulier cet après-midi sur les trois spéciales face à Elfyn [Evans] et Thierry [Neuville]. C'est vraiment ce qui m'a surpris. On a eu une discussion pour s'assurer qu'il ne se laisse pas entraîner dans la bagarre. Mais maintenir l'écart sur Elfyn est assez impressionnant."

Adrien Fourmaux, lui savoure : "Nous ne pensions pas être aussi rapides, avec cette position au général. Maintenant nous y sommes, prêts pour les trois derniers chronos de dimanche".

Propos recueillis par Tom Howard